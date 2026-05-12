Deal fix! Kathleen Krüger ist die neue Chefin beim HSV

Hamburg - Jetzt ist es fix! Der Hamburger SV hat Kathleen Krüger (40) am Dienstag als neue Sportvorständin vorgestellt. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Kuntz (63) an, der Anfang des Jahres nach schweren Vorwürfen gehen musste.

Kathleen Krüger (40) wird neue Sportvorständin beim HSV. © Christian Charisius/dpa

Krüger wechselt nach 17 Jahren beim FC Bayern München, wo sie zuletzt für die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung zuständig war, in den Volkspark und wird dort ab dem 1. Juli den sportlichen Gesamtbereich des HSV verantworten.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist ein echtes Privileg, den Hamburger SV, einen der ganz großen Namen im deutschen Fußball, künftig auf sportlicher Ebene entscheidend mitprägen zu dürfen. Ich habe die positive Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt", sagte Krüger in einer offiziellen Mitteilung.

"Umso mehr freue ich mich darauf, gemeinsam mit Eric Huwer (42), allen Verantwortlichen, Mitarbeitenden und den Teams im Männer- und Frauenfußball sowie in der Nachwuchsentwicklung diesen Weg weiter fortzuführen und die Zukunft des Clubs aktiv mitzugestalten."

Wie Michael Papenfuß (71), Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball Management AG, erklärte, soll Krüger gemeinsam mit Huwer die strategische Weiterentwicklung des Vereins mitegestalten.