Deal fix! Kathleen Krüger ist die neue Chefin beim HSV
Hamburg - Jetzt ist es fix! Der Hamburger SV hat Kathleen Krüger (40) am Dienstag als neue Sportvorständin vorgestellt. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Kuntz (63) an, der Anfang des Jahres nach schweren Vorwürfen gehen musste.
Krüger wechselt nach 17 Jahren beim FC Bayern München, wo sie zuletzt für die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung zuständig war, in den Volkspark und wird dort ab dem 1. Juli den sportlichen Gesamtbereich des HSV verantworten.
"Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist ein echtes Privileg, den Hamburger SV, einen der ganz großen Namen im deutschen Fußball, künftig auf sportlicher Ebene entscheidend mitprägen zu dürfen. Ich habe die positive Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt", sagte Krüger in einer offiziellen Mitteilung.
"Umso mehr freue ich mich darauf, gemeinsam mit Eric Huwer (42), allen Verantwortlichen, Mitarbeitenden und den Teams im Männer- und Frauenfußball sowie in der Nachwuchsentwicklung diesen Weg weiter fortzuführen und die Zukunft des Clubs aktiv mitzugestalten."
Wie Michael Papenfuß (71), Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball Management AG, erklärte, soll Krüger gemeinsam mit Huwer die strategische Weiterentwicklung des Vereins mitegestalten.
Aus diesen Gründen holte sich der HSV Kathleen Krüger in die Chefetage
"Mit Kathleen Krüger gewinnt der HSV eine profilierte Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg beim FC Bayern München auf höchstem internationalen Niveau gearbeitet hat. In 17 Jahren hat sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, Abläufe mitgestaltet und dabei außergewöhnliche Organisations- und Führungsfähigkeiten bewiesen. Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen", so Papenfuß
Krüger stand früher selbst einmal auf dem Rasen und absolvierte für die Frauen des FC Bayern unter anderem 33 Bundesliga-Spiele (2003 bis 2009). Nach ihrem Karriereende wechselte sie ins Management des Rekordmeisters.
Zunächst als Assistentin des Vorstandes, später übernahm sie das Team Management der Profimannschaft und arbeitete in dieser Zeit mit Größen wie Jupp Heynckes (81), Hansi Flick (61), Carlo Ancelotti (66) oder Pep Guardiola (55) zusammen.
Zuletzt nannte sich ihr Job "Senior Leading Expert Sport Strategy & Development", ab Sommer tritt sie eine neue Herausforderung an.
Erstmeldung, 12. Mai, 15.15 Uhr; aktualisiert um 15.28 Uhr.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa