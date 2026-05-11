Youngster-Party beim HSV: Stange und Baldé sind da, wo Lemke und Co. hinwollen

Hamburg - Der 3:2-Heimsieg des HSV gegen den SC Freiburg stand nicht nur im Zeichen des mutmaßlichen Abschieds von Top-Star und Publikumsliebling Luka Vuskovic (19), sondern wurde auch geprägt durch andere Jungstars der Rothosen.

Stürmer Otto Stanger (19) feierte gegen Freiburg sein Startelf-Debüt für den HSV in der Bundesliga. © WITTERS

So feierten mit Louis Lemke (16, jüngster Spieler in der Vereinsgeschichte) und Shafiq Nandja (19) zwei Eigengewächse ihr Profi-Debüt. "Sie haben tolle Leistungen im Training gezeigt und sich das verdient", unterstrich Coach Merlin Polzin (35) nach Schlusspfiff.

Der Cheftrainer ergänzte, dass die beiden ein leuchtendes Beispiel für den Weg des HSV seien. "Wir wollen den Jungs aus dem NLZ [Nachwuchsleistungszentrum, Anm. d. Red.] eine Perspektive bieten", so der 35-Jährige. Gleichzeitig habe man "nichts zu verschenken" und harte Arbeit sei für die Nachwuchskicker eine Grundvoraussetzung.

Schon einen großen Schritt weiter als Lemke und Nandja ist Otto Stange (19). Der Angreifer ist fester Bestandteil der Profi-Mannschaft, für die er bereits 24 Pflichtspiele bestritt. Gegen Freiburg stand er erstmals seit dem Aufstieg und seiner zwischenzeitlichen Leihe zur SV Elversberg in der Anfangsformation.

"Das erste Mal in der Bundesliga in der Startelf zu stehen, hat Spaß gemacht. Ich hatte Gänsehaut, als ich eingelaufen bin. Es ist etwas anderes, von Beginn an zu spielen, als eingewechselt zu werden", verdeutlichte der DFB-Nachwuchsstürmer.