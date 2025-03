Daniel Elfadli zeigt schwächstes Spiel im HSV-Trikot: "Absolut enttäuschend"

Hamburg - "Alles in allem war das absolut enttäuschend" - ein treffenderes Fazit hätte Daniel Elfadli (27) nach der verdienten 0:2-Niederlage des HSV beim SC Paderborn 07 kaum ziehen können. Auch für sich persönlich.

Daniel Elfadli (27) gehört beim HSV eigentlich zu den absoluten Leistungsträgern. Gegen Paderborn zeigte er aber seinen schwächsten Auftritt in dieser Saison. © Imago/Claus Bergmann

Der gelernte Sechser, der im Sommer vom 1. FC Magdeburg zu den Rothosen gewechselt war und als umfunktionierter Innenverteidiger Kapitän Sebastian Schonlau (30) aus der ersten Elf verdrängt hatte, machte gegen den SCP zweifelsfrei sein bis dato schwächstes Spiel.

Zwar brachte der libysche Nationalspieler (drei Länderspiele) 93 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler und gewann 67 Prozent seiner Zweikämpfe, in den entscheidenden Momenten ließ er sich jedoch die Butter vom Brot nehmen.

Zunächst fehlte ihm in der 15. Minute ein Schritt, um Filip Bilbija (24) am 0:1 zu hindern, auch wenn der Gegentreffer eher auf die Kappe von Miro Muheim (26) ging. Am 0:2 kurz vor Schluss hatte Elfadli dann aber einen sehr großen Anteil.

An der rechten Strafraumkante ließ er sich durch eine schnelle Drehung von Ilyas Ansah (20) düpieren, kam dann nicht mehr in den Zweikampf und konnte nur noch mitansehen, wie Adriano Grimaldo (33) die Kugel über die Linie drückte.