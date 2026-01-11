Heftige Vorwürfe: Musste Stefan Kuntz den HSV aus anderem Grund verlassen?

Hamburg - Heftige Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63)! Laut BILD wurde der wahre Grund für das Ende der Zusammenarbeit mit dem HSV verschwiegen.

Stefan Kuntz (63) sieht sich mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. © WITTERS

Eigentlich rechneten die meisten mit einer zeitnahen Verlängerung der Arbeitspapiere des Sportvorstandes. Umso größer war dann die Überraschung, als der HSV zum Trainingsauftakt Anfang des Jahres die einvernehmliche Vertragsauflösung bekannt gab.

In der Pressemitteilung hieß es, Kuntz habe aus persönlichen familiären Gründen um eine Auflösung gebeten.

Wie die BILD am Sonntagmorgen berichtete, sei der wahre Grund ein ganz anderer. Demnach hätten Recherchen ergeben, dass mehrere Mitarbeiterinnen des HSV dem Manager sexuelle Belästigung vorwerfen würden.

Zunächst habe eine Frau ein Verhalten des 63-Jährigen geschildert, das sie als verbale sexuelle Belästigung empfunden habe.

Der HSV-Aufsichtsrat soll daraufhin eine Anwaltskanzlei hinzugezogen haben. In Gesprächen mit den Anwälten sei von der Frau eine weitere genannt worden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben soll.