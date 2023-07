DFL terminiert Spieltage drei bis zehn: Jede Menge Abendspiele für den HSV und St. Pauli

Hamburg - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die Zweitliga-Spieltage drei bis zehn zeitgenau terminiert. Auf den HSV und den FC St. Pauli warten jede Menge Abendspiele.

Ehe der HSV und der FC St. Pauli Anfang Dezember im Stadtderby aufeinandertreffen, müssen beide Klubs gleich mehrere Male abends antreten. © Marcus Brandt/dpa

Nach dem Saison-Auftakt gegen den FC Schalke 04 am 28. Juli (20.30 Uhr) und dem Gastspiel beim Karlsruher SC am 6. August (13.30 Uhr) geht es für die Rothosen am 19. August (20.30 Uhr) mit dem nächsten Topspiel gegen Hertha BSC weiter.

Auch die darauffolgende Partie bei Hannover 96 ist ein Topspiel und findet am 26. August um 20.30 Uhr statt. Bedeutet: An den ersten vier Spieltagen muss der Aufstiegsaspirant gleich dreimal samstagabends ran.

Weiter geht es dann mit zwei Mittagsspielen: am 3. September (13.30 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock sowie am 16. September (13 Uhr) beim SV Elversberg.

Die anschließenden beiden Partien, am 22. September beim VfL Osnabrück und am 29. September gegen Fortuna Düsseldorf, finden jeweils freitags um 18.30 Uhr statt.

An den Spieltagen neun und zehn ist die Elf von Coach Tim Walter (47) schließlich wieder zweimal samstagmittags um 13 Uhr im Einsatz: am 7. Oktober beim SV Wehen Wiesbaden und am 21. Oktober gegen die SpVgg Greuther Fürth.