Dutzende Schwerverletzte bei Aufstiegsfeier des HSV: Fan schwebt in Lebensgefahr

Hamburg - Die Party über den sicheren Aufstieg des Hamburger SV in die Bundesliga wurde am Samstag von zahlreichen Verletzten überschattet. Nach dem Abpfiff des 6:1-Heimsiegs gegen den SSV Ulm stürmten Tausende Fans den Rasen im Volksparkstadion. Die ausgelassene Feier endete für viele im Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.