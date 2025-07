Offiziell: HSV lässt Abwehrflop nach Spanien ziehen

Hamburg - Das hatte sich angebahnt: Abwehrspieler Lucas Perrin (26) verlässt den HSV nach nur einem Jahr wieder und wechselt zum spanischen Zweitligisten Sporting Gijon. Das gaben die Hanseaten am Montag bekannt.

Alles in Kürze

Verteidiger Lucas Perrin (26, r.) verlässt den HSV nach nur einem Jahr wieder. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Der 26-Jährige war erst im vergangenen Sommer aus seiner Heimat Frankreich nach Hamburg gewechselt, wo er jedoch nicht sein sportliches Glück fand.

Nach sechs Einsätzen in der Hinrunde wurde der Verteidiger in der Rückrunde an den belgischen Klub Cercle Brügge verliehen. Dort gehörte er zwar zum Stammpersonal, eine feste Verpflichtung entstand daraus aber nicht.

"Wir bedanken uns bei Lucas Perrin für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine neue Aufgabe in Spanien viel Erfolg", erklärte HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) in einer Vereinsmitteilung.