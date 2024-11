Diebstahl-Schock für deutschen Fußballstar! Täter schlugen nachts zu

HSV-Star Davie Selke (29) und Ehefrau Evelyn (30) sind Opfer von Dieben geworden. In der Nacht zu Donnerstag klauten Unbekannte die Scheinwerfer ihres Autos. © Screenshot: Instagram/evelynselke

Wie Evelyn Selke (30), die Frau des Angreifers, am heutigen Freitag auf ihrem Instagram-Profil berichtete, wurden die beiden in der Nacht zum gestrigen Donnerstag Opfer von unbekannten Dieben.

"Unsere Scheinwerfer von der G-Klasse wurden einfach nachts geklaut!", erzählte die aufgebrachte Mutter einer zweijährigen Tochter. Dazu postete sie ein Foto des stark beschädigten Mercedes-Geländewagens in ihrer Story.

Kurios: Am Donnerstagmorgen sei den beiden der Diebstahl zunächst gar nicht aufgefallen. "Ich bin eingestiegen und habe halt vorne nicht geschaut. Ich bin dann einfach in die Kita gefahren, ohne zu wissen, dass mein Auto keine Scheinwerfer mehr hat", verdeutlichte Evelyn.

Irgendwann habe der Wagen dann durch ständiges Piepen selbst angezeigt, dass etwas nicht in Ordnung sei. "Ich dachte halt, da hängt jetzt irgendwie wieder ein Blatt am Signal oder so", führte die 30-Jährige aus.

Also sei sie an einer roten Ampel ausgestiegen, um das vermeintliche Blatt zu entfernen. "Und dann habe ich erst mal einen Herzinfarkt bekommen", unterstrich die Ehefrau des HSV-Stürmers.