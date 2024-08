Eiskalter HSV triumphiert in Köln: Coach Steffen Baumgart überrascht Ex-Team

Hamburg - Ein ganz wichtiger Dreier zum Auftakt: Durch den hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim Aufstiegskonkurrenten 1. FC Köln ist der HSV erstklassig in die neue Zweitliga-Saison gestartet.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52, l.) nach dem Spiel im Gespräch mit Kölns Torschütze Linton Maina (25)

Neben Doppelpacker Ransford-Yeboah Königsdörffer (22) und dem überragenden Keeper Daniel Heuer Fernandes (31) stand dabei vor allem Chefcoach Steffen Baumgart (52) im Mittelpunkt.

Nach dem Abpfiff war dem Trainer die besondere Bedeutung des Duells an seiner alten Wirkungsstätte anzumerken. Schon zuvor hatte der 52-Jährige verdeutlicht, dass es kein Spiel wie jedes andere für ihn sei.

In den intensiven 90 Minuten im Rhein-Energie-Stadion hatte Baumgart sein Ex-Team schließlich ziemlich überrascht - mit der Spielweise, die er seiner eigenen Mannschaft mit auf den Weg gegeben hatte.

"So tief wie der HSV heute haben wir in den zweieinhalb Jahren unter Steffen Baumgart nie gestanden", verdeutlichte Effzeh-Kapitän Timo Hubers (28) nach der Partie am "Sky"-Mikrofon mit ehrlichen Worten.

Baumgart, der eigentlich für hohes Pressing und Vollgasfußball steht, bestätigte kurz darauf, dass das defensive Auftreten von vornherein geplant gewesen sei. In Kombination mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit war das genau die Formel, die den HSV an diesem Tag zum Sieg führte.