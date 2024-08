HSV gewinnt Kracher gegen den 1. FC Köln dank Ransford Königsdörffer

Fortsetzung des Artikels laden

2. August, 19.40 Uhr: So starten der 1. FC Köln und der HSV in den Kracher

Die Aufstellungen sind da! Der Effzeh startet unterm Strich so, wie es im Vorfeld erwartet worden war. Bei den Hanseaten steht Bakery Jatta etwas überraschend in der Startelf. Vermutlich wird der Gambier gegen den Ball als Rechtsverteidiger agieren.

2. August, 19.15 Uhr: Beide Fanlager trauern um bekannte Mitglieder

Bei all der Euphorie wird die Stimmung im Rhein-Energie-Stadion zu Beginn ein wenig gedämpft sein: Beide Fanlager mussten vor Kurzem den Tod von bekannten Mitgliedern verkraften. Deshalb verständigten sich die Ultra-Gruppierungen auf ein gemeinsames Trauern. Zunächst soll ein Kölsches Lied erklingen, dann folgt eine Schweigeminute.

2. August, 18.45 Uhr: Effzeh-Fans nehmen den Kölner Dom in Beschlag

Die Vorfreude in Köln steigt! In der Stadt am Rhein fiebern mittlerweile alle dem Auftakt gegen den HSV entgegen. Die Effzeh-Fans haben sogar bereits den Dom in Beschlag genommen. Das beweist ein Video, dass der Klub auf X veröffentlichte.

2. August, 18.30 Uhr: HSV hat mehr Siege als der 1. FC Köln auf der Habenseite

108-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer Historie bereits gegenüber. Die Bilanz spricht dabei knapp für die Hamburger. Während der HSV 43-mal als Sieger vom Platz ging, triumphierten die Kölner 37-mal. Zudem gab es 28 Remis. Wie die Duelle in der 2. Liga liefen, lest Ihr im Artikel: "HSV zu Gast beim 1. FC Köln: Alle wichtigen Infos zum Auftaktkracher".

2. August, 17.45 Uhr: Schiedsrichter Max Burda leitet den Auftaktkracher

Er wird hoffentlich nur eine Nebenrolle spielen: Schiedsrichter Max Burda (35) aus Berlin wird die Partie im Rhein-Energie-Stadion leiten. Während es für den Referee die erste Partie mit Kölner Beteiligung ist, haben die Hamburger gute Erinnerungen an Burda: In der vergangenen Saison war er beim 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig in der Verantwortung.

Max Burda (35) aus Berlin wird als Schiedsrichter das Duell zwischen Köln und dem HSV leiten. (Archivfoto) © Jörg Halisch/dpa

2. August, 17 Uhr: Auch für Davie Selke wird es ein ganz spezielles Spiel

Am 11. Juli verkündete der HSV die Verpflichtung von Stürmer Davie Selke (29). Nur drei Wochen später trifft der Angreifer direkt auf seine alte Liebe. Für den Effzeh absolvierte der Offensivakteur in anderthalb Jahren 38 Partien, in denen er elfmal traf. Nach seinem Mittelfußbruch im April reicht es heute nicht für die HSV-Startelf, er darf aber auf einen Joker-Einsatz hoffen.

Stürmer Davie Selke (29) wechselte erst vor rund drei Wochen vom Effzeh zum HSV. Nach einer Verletzung dürfte er am heutigen Abend einen Joker-Einsatz bekommen. © hsv

2. August, 16.15 Uhr: Für HSV-Trainer Steffen Baumgart wird es besonders

Ein ganz besonderes Spiel wird es zweifellos für HSV-Coach Steffen Baumgart. Der 52-Jährige kehrt erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von Sommer 2021 bis Dezember 2023 stand der gebürtige Rostocker beim Effzeh an der Seitenlinie, coachte sich in dieser Zeit ins Herz der Kölner Anhänger. Was Baumgart vor seiner Rückkehr sagt, lest Ihr im Artikel: "HSV-Coach Steffen Baumgart vor Köln-Rückkehr: "Mit den Jungs einiges erlebt"".

HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) stand zweieinhalb Jahre beim Effzeh an der Seitenlinie. Nun kehrt er erstmals an die alte Wirkungsstätte zurück. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

2. August, 15.30 Uhr: Choreo-Zoff vor Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV

Bereits vor dem Anpfiff geht es hoch her: Der HSV veröffentlichte am gestrigen Donnerstagabend eine Stellungnahme, in der es um eine nicht genehmigte Fan-Choreo ging. Demnach hatten die HSV-Fans eine Choreo geplant, die vom Effzeh jedoch nur genehmigt worden wäre, wenn sich der Rautenklub dafür verbürgt hätte, dass dabei keine Pyrotechnik eingesetzt wird.