Elfer-Krimi und medizinischer Notfall! HSV entscheidet Zitterpartie gegen Arminia Bielefeld für sich

Klingeln sollte es aber schließlich auf der anderen Seite: Einen Abschluss von Nassim Boujellab konnte HSV-Keeper Matheo Raab noch an den Pfosten lenken, beim Nachschuss von Nicklas Shipnoski war der Schlussmann aber chancenlos - 1:0 für die Arminia (11.).

Das Duell begann gar nicht schlecht aus Sicht der Gäste: In der sechsten Minute scheiterte Levin Öztunali mit einem strammen Schuss an DSC-Torwart Jonas Kersken, dann setzte Ransford-Yeboah Königsdörffer den Abpraller über den Kasten.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte konnten die Hamburger noch mal ein wenig Druck aufbauen. Gute Chancen von Immanuel Pherai (38.) und Königsdörffer (39.) sorgten jedoch nicht für den Ausgleich.

Arminia-Torwart Kersken (r.) zeigte einige bärenstarke Paraden, beim Ausgleichstor von Bakery Jatta sah der Schlussmann allerdings nicht gut aus. © Friso Gentsch/dpa

In den zweiten 45 Minuten bot sich den Zuschauern in der ausverkauften SchücoArena dasselbe Bild: Die Rothosen waren bemüht, ließen im Spiel nach vorn aber die nötige Durchschlagskraft vermissen.

So dauerte es bis zur 65. Minute, bis die Gäste mal wieder so richtig gefährlich wurden: Einen satten Schuss von Linksverteidiger Miro Muheim parierte der überragende Kersken erneut bärenstark.

Wenig später brach bereits die Schlussphase des Flutlicht-Duells an - und der HSV glich aus: Nach einer Flanke von Muheim stieg der gerade erst eingewechselte Bakery Jatta hoch und traf per Kopf zum 1:1. Dieses Mal sah Kersken nicht gut aus (77.).

Anschließend entwickelte sich eine turbulente Schlussphase, in der beide Teams - allen voran aber die Hausherren - dicke Chancen auf den Sieg vergaben. So ging die Partie schließlich in die Verlängerung.