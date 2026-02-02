Er soll Spielpraxis sammeln: HSV lässt Youngster ziehen

Hamburg - Das hatte sich abgezeichnet: Der HSV lässt Abwehrtalent Aboubaka Soumahoro (20) vorübergehend ziehen. Der Verteidiger geht auf Leihbasis bis zum Saisonende zum französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne.

Abwehrtalent Aboubaka Soumahoro (20) geht auf Leihbasis bis Saisonende vom HSV zum AS Saint-Etienne. © WITTERS

In seiner Heimat soll der Linksfuß mehr Spielpraxis sammeln, als es zuletzt in Hamburg der Fall war. Soumahoro war vor ziemlich genau einem Jahr zum HSV gewechselt, bestritt seitdem aber nur fünf Pflichtspiele für die Rothosen.

"Die Aussichten auf Spielpraxis sind in Saint-Etienne höher als aktuell bei uns, und diese ist für seine weitere Entwicklung elementar. Wir werden Abous Weg weiter fest im Blick haben und wünschen ihm für die Zeit in Frankreich nur das Beste", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).

In Saint-Etienne dürfte der 20-Jährige vor allem darauf hoffen, verletzungsfrei zu bleiben - das war ihm in Hamburg alles andere als vergönnt gewesen.

Direkt nach seiner Verpflichtung im Februar 2025 hatte er sich schwer verletzt, weshalb er erst in dieser Saison beim 0:5 gegen den FC Bayern München sein Debüt gegeben hatte. Nach einer ganz schwachen Leistung endete dieses allerdings nach 45 Minuten.