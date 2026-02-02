Pherai verlässt HSV mit überraschendem Ziel, dafür kehrt Stange zurück

Der HSV treibt seinen Umbruch weiter voran. Immanuël Pherai (24) steht vor einem Wechsel zur SV Elversberg, von der Otto Stange vorzeitig zurückkehrt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Jetzt wird es wild! Immanuël Pherai (24) wird den Hamburger SV wie erwartet verlassen. Allerdings wechselt er nicht zum 1. FC Nürnberg, sondern zur SV Elversberg. Im Gegenzug kehrt Leihspieler Otto Stange (18) vorzeitig vom Zweitligisten zurück.

Spielertausch zwischen dem HSV und der SV Elversberg: Immanuël Pherai (24) wechselt vom Volkspark in die 2. Liga, dafür kehrt Otto Stange (18) vorzeitig zurück.  © Fotomontage: Witters (2)

Dies vermeldet Sky-Reporter Florian Plettenberg auf seinem X-Account.

Pherai hatte nach dem Remis gegen den FC Bayern, wo er fünf Minuten zum Einsatz gekommen war, deutlich gemacht, dass er wechseln wolle. "Die Entscheidung liegt nicht bei mir", hatte er aber eingeschränkt.

Dennoch hatte er unmissverständlich klargemacht, wie er seine aktuelle Situation beim HSV bewertet. "Ich brauche konstant Spielpraxis, auf jeden Fall mehr Minuten als jetzt. Vielleicht kommt es dazu noch, das weiß man nicht. Mal schauen, was passiert."

Lange Zeit war über einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg spekuliert worden, nun scheint es Elversberg zu werden, das sich immer noch auf Platz zwei befindet.

Dort war bislang auch Stange aktiv. Der 18-Jährige sollte bei der SVE Spielpraxis sammeln, kam aber über die Rolle des Jokers nicht hinaus. Dennoch gelangen ihm in elf Einsätzen drei Treffer.

Ob er nach der Rückholaktion direkt weiterverliehen wird oder eine Chance beim HSV erhält, ist noch unklar.

