Pherai verlässt HSV mit überraschendem Ziel, dafür kehrt Stange zurück

Hamburg - Jetzt wird es wild! Immanuël Pherai (24) wird den Hamburger SV wie erwartet verlassen. Allerdings wechselt er nicht zum 1. FC Nürnberg , sondern zur SV Elversberg. Im Gegenzug kehrt Leihspieler Otto Stange (18) vorzeitig vom Zweitligisten zurück.

Dies vermeldet Sky-Reporter Florian Plettenberg auf seinem X-Account.

Pherai hatte nach dem Remis gegen den FC Bayern, wo er fünf Minuten zum Einsatz gekommen war, deutlich gemacht, dass er wechseln wolle. "Die Entscheidung liegt nicht bei mir", hatte er aber eingeschränkt.

Dennoch hatte er unmissverständlich klargemacht, wie er seine aktuelle Situation beim HSV bewertet. "Ich brauche konstant Spielpraxis, auf jeden Fall mehr Minuten als jetzt. Vielleicht kommt es dazu noch, das weiß man nicht. Mal schauen, was passiert."

Lange Zeit war über einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg spekuliert worden, nun scheint es Elversberg zu werden, das sich immer noch auf Platz zwei befindet.