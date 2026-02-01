Transfer geplatzt! Dortmund-Spieler wechselt nicht zum HSV

Hamburg - Eigentlich war geplant, dass die Rothosen durch den U17-Weltmeister Almugera Kabar (19) von Borussia Dortmund verstärkt werden. Doch wie am Sonntag bekannt wurde, ist der geplante Transfer zum HSV geplatzt.

Almugera Kabar (19) sollte auf Leihbasis von Borussia Dortmund zum HSV wechseln. Doch der Plan geht nicht auf. © WITTERS

Der Linksverteidiger hätte bis Saisonende ausgeliehen werden sollen. Doch eine Knieverletzung machte dem 19-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Das Interesse der Hansestädter an dem bulligen Abwehrspieler war bereits vor einigen Wochen durchgesickert.

Kabar habe sich im Dezember 2025 eine Bänderdehnung zugezogen, die dazu führt, dass er voraussichtlich noch drei bis vier Wochen lang gebraucht hätte, ehe er am Mannschaftstraining hätte teilnehmen können. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, wussten die HSV-Bosse zuvor im Detail nicht.

Kabar hatte Anfang 2025 einen Profi-Vertrag beim BVB unterschrieben, kam für die Borussen in der Bundesliga aber nur fünfmal zum Einsatz. Beim HSV wollte er seine Karriere wieder ankurbeln und Platzhirsch Miro Muheim (27) unter Druck setzen.