Transfer geplatzt! Dortmund-Spieler wechselt nicht zum HSV
Hamburg - Eigentlich war geplant, dass die Rothosen durch den U17-Weltmeister Almugera Kabar (19) von Borussia Dortmund verstärkt werden. Doch wie am Sonntag bekannt wurde, ist der geplante Transfer zum HSV geplatzt.
Der Linksverteidiger hätte bis Saisonende ausgeliehen werden sollen. Doch eine Knieverletzung machte dem 19-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Das Interesse der Hansestädter an dem bulligen Abwehrspieler war bereits vor einigen Wochen durchgesickert.
Kabar habe sich im Dezember 2025 eine Bänderdehnung zugezogen, die dazu führt, dass er voraussichtlich noch drei bis vier Wochen lang gebraucht hätte, ehe er am Mannschaftstraining hätte teilnehmen können. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, wussten die HSV-Bosse zuvor im Detail nicht.
Kabar hatte Anfang 2025 einen Profi-Vertrag beim BVB unterschrieben, kam für die Borussen in der Bundesliga aber nur fünfmal zum Einsatz. Beim HSV wollte er seine Karriere wieder ankurbeln und Platzhirsch Miro Muheim (27) unter Druck setzen.
Nach geplatztem Transfer von Almugera Kabar: Philip Otele soll zum HSV wechseln
Kurz nach der Verkündung des geplatzten Transfers wurde bekannt: Philip Otele stehe offenbar vor einem Wechsel vom FC Basel an die Elbe. Wie "Sky" berichtete, soll der 26-jährige Flügelspieler auf Leihbasis nach Hamburg kommen, inklusive Kaufoption für den Anschluss.
Otele ist vor allem auf der linken Außenbahn zu Hause, fühlt sich aber auch auf der rechten Seite wohl. Zwar sind Kabar und der 26-Jährige positionstechnisch nicht eins zu eins vergleichbar, es wäre aber denkbar, dass Otele künftig als offensiv orientierter Schienenspieler agieren könnte.
Titelfoto: WITTERS