Ex-HSV-Coach Tim Walter bei Champions-League-Klub gesichtet!

Doch was haben der Fußballlehrer und der Mittelfeld-Star miteinander zu schaffen? Sie kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim Karlsruher SC : 2009 lotste Walter, damals Trainer in der Jugend der Badener, Calhanoglu von Waldhof Mannheim zum KSC.

Am gestrigen Mittwochabend zeigte sich der geschasste Coach erstmals wieder in der Öffentlichkeit - bei einem Champions-League-Klub .

Nach der gemeinsamen Zeit mit Walter beim KSC legte Hakan Calhanoglu (30) eine Weltkarriere hin, die ihn mittlerweile zu Inter Mailand geführt hat. (Archivfoto) © Luca Bruno/AP/dpa

Dass die Weltkarriere Calhanoglus ohne seinen einstigen Förderer Walter wohl kaum möglich gewesen wäre, weiß offenbar auch der 30-Jährige - und lud seinen Entdecker nun kurzerhand ins Stadion ein.

So sehr der 48-Jährige den Aufenthalt in der Metropole Mailand sicherlich auch genossen hat, eines dürfte klar sein: Walter wird es kaum erwarten können, selbst wieder an der Seitenlinie zu stehen.

Fragt sich nur, bei welchem Verein ...