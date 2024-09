Ex-HSV-Profi Filip Bilbija kehrt nach 168-Minuten-Saison als Top-Scorer zurück

Hamburg/Paderborn - 168 Minuten - so kurz stand Filip Bilbija (24) in der Saison 2022/23 für den HSV wettbewerbsübergreifend auf dem Platz, ehe er nach nur einem Jahr bei den Rothosen zum SC Paderborn 07 wechselte.

Ex-HSV-Profi Filip Bilbija (24, l.) hat beim SC Paderborn 07 sein sportliches Glück gefunden. Am Samstag kehrt er mit den Ostwestfalen in den Volkspark zurück. © David Inderlied/dpa

Am kommenden Samstag (13 Uhr) kehrt der Offensivakteur mit den Ostwestfalen in den Volkspark zurück. Zuvor blickt der 24-Jährige im Interview mit TAG24 auf seine Zeit in der Hansestadt zurück.

"Es fühlt sich an, als sollte es dort einfach nicht sein", verdeutlicht der gebürtige Berliner. Dennoch sei es ein "sehr lehrreiches Jahr" für ihn gewesen. "Ich habe gelernt, bei wenig Spielzeit trotzdem immer Gas zu geben."

Beim SCP läuft es aber deutlich besser für Bilbija: In der vergangenen Saison stand er 28-mal in der Paderborner Startelf, sammelte 15 Scorerpunkte (neun Tore/sechs Vorlagen). In dieser Spielzeit steht er auch schon wieder bei drei Toren und einem Assist, ist Top-Scorer.

"Aktuell bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Es ist immer schön, Tore zu schießen und vorbereiten zu können. Damit helfe ich dem Team, sodass wir die Spiele gewinnen oder zumindest einen Punkt holen", bekräftigt der Angreifer.

Seine Vorfreude auf das Duell am Samstag sei groß. "Im Volksparkstadion zu spielen, ist etwas Besonderes. Die Fans erzeugen eine großartige Atmosphäre, uns erwartet ein volles Haus mit vielen Zuschauern und ein besonderes Spiel."