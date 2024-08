Felix Magath über seinen HSV: "Schon ein bisschen enttäuschend"

Hamburg - Er schoss den HSV einst zum Europapokal der Landesmeister, gewann zudem drei deutsche Meisterschaften mit den Rothosen: Felix Magath (71) ist zweifellos einer der ganz Großen in der Geschichte des Klubs.

HSV-Legende Felix Magath (71) sprach am Rande eines Events mit TAG24 über den Saisonstart und die Aufstiegschancen seines Herzensvereins. © TAG24/Bastian Küsel

Dass sein Herz noch immer an dem Verein hängt, daraus machte der Ex-Profi nie ein Geheimnis.

Auch nicht, als er am gestrigen Donnerstag am Rande eines Events mit TAG24 über den bisherigen Saisonstart und die Aufstiegschancen sprach.

"Wenn man mit einem Verein mitfiebert, ist man immer optimistisch, dass es in der neuen Saison besser läuft. Von daher war der Start jetzt schon ein bisschen enttäuschend", gestand Magath mit Blick auf die vier Zähler aus drei Ligaspielen.

Allzu viel Aussagekraft hätten die ersten Partien aber nicht, schränkte der frühere Offensivakteur ein - und ergänzte: "Ich bin überzeugt, dass der HSV wieder um den Aufstieg spielen wird und drücke fest die Daumen, dass sie es dieses Jahr schaffen."

Klar sei, dass die Hanseaten in den kommenden Wochen und Monaten "den ein oder anderen Punkt mehr" holen müssten, um den großen Traum am Leben zu halten. "Man muss schauen, was Steffen Baumgart jetzt aus dieser Mannschaft macht."

Dass der 52-Jährige eine andere Spielweise als Vorgänger Tim Walter (48) bevorzuge, sei sein gutes Recht, urteilte Magath. "Ein Trainer muss immer entscheiden, was er für Spieler hat und was er mit der Mannschaft umsetzen kann. Dafür muss man ihm auch Zeit geben."