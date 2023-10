Frühe Führung, dann 1:3 hinten! HSV punktet in irrem Spitzenspiel am Betzenberg

Kaiserslautern - Irres Spitzenspiel! Der Hamburger SV hat nach einer frühen Führung beim 1. FC Kaiserslautern das Spiel aus der Hand gegeben, um dann wieder zurückzukommen. Am Ende trennten sich die Rothosen und die Roten Teufel am ausverkauften Betzenberg mit 3:3.

Robert Glatzel brachte den HSV früh in Führung. © Uwe Anspach/dpa

Der HSV startete gut in die Partie und übernahm sofort die Kontrolle. Der konsequente Beginn der Walter-Elf mündete in der zehnten Minute in der Führung.

Bakery Jatta wurde auf rechts gut in Szene gesetzt. Seine Hereingabe vor das Tor musste Torjäger Robert Glatzel aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken (10. Minute).

Der FCK zeigte sich davon aber wenig beeindruckt und kam nur wenig später zum Ausgleich. Nach einer Ecke kam der Ball über Umwege zu Boris Tomiak, der ihn noch annehmen konnte und aus dem Stand mithilfe des Innenpfostens zum 1:1 versenkte. Es war bereits der vierte Saisontreffer des Innenverteidigers!

Die Walter-Elf brauchte einen kleinen Moment, hätte aber fast direkt zurück geschlagen. Jonas Meffert köpfte eine Ecke aber nur gegen die Latte (21.). Und dann sorgte ein dicker Bock von Dennis Hadzikadunic für die Lauterer Führung.

Der Abwehrspieler versuchte einen langen Ball mit dem Kopf zu klären, köpfte sich dabei aber irgendwie selber an. Richmond Tachie war auf rechts dadurch völlig frei und fand im Zentrum den mitgelaufenen Ritter, der zum 2:1 einschob. Nun stand der Betze Kopf.