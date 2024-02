Geht es jetzt ganz schnell? HSV findet wohl Walter-Nachfolger

Hamburg - Wenn es noch Argumente für einen neuen HSV -Trainer brauchte, die Mannschaft lieferte sie beim enttäuschenden 2:2 -Unentschieden bei Hansa Rostock am Samstag ab.

Und so wurden die Rufe nach einem externen Walter-Nachfolger immer lauter. Sport-Vorstand Jonas Boldt reagierte und intensivierte Gespräche mit möglichen Kandidaten.

Die große Frage ist nur: mit wem? Polzin genießt zwar großes Vertrauen und er hatte nur wenige Tage, um etwas zu verändern, doch im Hintergrund sind die Zweifel groß, ob er den Kahn noch in die richtige Richtung lenken kann.

Interimstrainer Merlin Polzin (33) konnte den Rothosen nur bedingt neues Leben einhauchen. Nach einer soliden ersten Hälfte verfiel der HSV aber in altbekannte Muster und strahlte große Unsicherheit aus. Zwar ist das Team immer noch auf Rang drei, doch die Tendenz zeigt klar nach unten.

Ex-Köln-Trainer Steffen Baumgart (52) gilt als großer Favorit. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Informationen von Bild und Sport Bild soll die Wahl dabei auf Ex-Köln-Coach Steffen Baumgart (52) gefallen sein. Dieser soll sich bereits in Hamburg befinden und am Dienstag nach seiner Vorstellung das erste Training leiten. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereines steht noch aus.

Der neue FCK-Trainer Friedhelm Funkel (70), der eng mit Boldt befreundet ist, hatte bereits eine Vorahnung, wie er jüngst der Bild erklärte: "Ich glaube weiterhin, dass Baumgart da über kurz oder lang landen wird."



Neben Baumgart wurde auch der Name Lukas Kwasniok (42) von Liga-Konkurrent SC Paderborn gehandelt. Es dürfte allerdings mehr als fraglich sein, ob die Ostwestfalen ihren Übungsleiter mitten in der Saison zu einem direkten Aufstiegskandidaten gehen lassen würden.

Zudem soll sich der HSV auch in Dänemark umgucken. Laut Abendblatt stehen dabei Jon Dahl Tomasson (47), der vor wenigen Tagen bei den Blackburn Rovers entlassen worden ist, und Johannes Hoff Thorup (35) vom FC Nordsjælland im Fokus.

Die von Investor Klaus-Michael Kühne (86) bevorzugte Lösung mit Felix Magath (70) erhielt mit der Baumgart-Entscheidung kein Gehör. Das Gerücht um den ehemaligen FC-Augsburg-Coach Enrico Maaßen (39) war nichts mehr als heiße Luft.

Vor den beiden anstehenden Heimspielen gegen den SV Elversberg und den VfL Osnabrück scheint damit eine Lösung auf dem Trainerposten gefallen zu sein.