Gregoritschs Mega-Fairplay fällt Augsburg auf die Füße: HSV rettet Remis in Unterzahl

Hamburg - Der Hamburger SV und der FC Augsburg trennen sich am Ostersamstag mit einem 1:1-Remis (0:1) – und das, obwohl die Fuggerstädter eine deutlich strukturiertere Leistung zeigten. Dennoch kämpften sich die Rothosen in einer dramatischen zweiten Halbzeit zurück in die Partie und sicherten dank des Traumtors von Ransford Königsdörffer noch einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Philip Oteles (M.) Versuch per Seitfallzieher das frühe 1:0 zu erzielen, ging schief. FCA-Keeper Finn Dahmen (l.) hielt den Ball sicher. © Gregor Fischer/dpa

Halbzeit eins war so gut wie abgepfiffen, da gab es die klare Fehlentscheidung durch Schiedsrichter Deniz Aytekin.

Der Unparteiische pfiff nach einem vermeintlichen Foul durch Fabio Vieira den Freistoß für Augsburg auf Höhe der Strafraumgrenze. Doch eigentlich war Michael Gregoritsch lediglich ausgerutscht und hatte dem Hamburger gegen den Knöchel getreten.

Im Gespräch mit dem Vierten Offiziellen sowie Aytekin stellte dieser aber sofort klar: Das war kein Foul! Sportlich-faire Aktion des Österreichers: Die Augsburger hätten aus dieser Entfernung eventuell die 2:0-Führung eintüten können.

Während von den Rothosen in der ersten Halbzeit generell eher wenig kam, waren die Gäste dagegen häufiger vor dem gegnerischen Tor zu Gange. Trotzdem brachten auch die Fuggerstädter zunächst nichts Nennenswertes zustande. So plätscherte das Duell am Ostersamstag etwas vor sich hin.

Gefährlich wurde es lediglich im Umschaltspiel beider Teams. Den ersten Treffer erzielten dann wenig überraschend die Gäste aus Augsburg (23.). Nach einer Flanke von Marius Wolf verlängerte Arthur Chaves einen Abpraller von Mikelbrencis – der im Kopfballduell mit Fabian Rieder ganz schlecht aussah – und netzte damit zum 0:1 aus HSV-Sicht ein.

Das Team von Manuel Baum belohnte sich mit dem Treffer für ein deutlich strukturierteres Auftreten im Vergleich zu den Hamburgern. Letztere kamen zwar kurz vor der Pause nochmal zum Zug. Doch belohnen konnte sich die Polzin-Elf trotzdem nicht. Oteles starker Abschlussversuch aus rund zehn Metern wurde von Dahmen pariert. Der Keeper lenkte das Leder ganz knapp über die Querlatte.