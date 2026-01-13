"Hätte in die Zuschauer fallen können": Partie HSV gegen Leverkusen wegen Tauwetter abgesagt
Hamburg - Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen (20.30 Uhr) ist rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff abgesagt worden.
Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, sei der spontane Grund für die Spielabsage am 17. Spieltag statische Sicherheitsbedenken in Folge des extremen Tauwetter.
Das Stadion wurde als Spielstätte gesperrt.
Der Verein äußerte sich auf X: "Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfließen konnte und führte zu großen Punktlasten".
Ein herbeigebetener Fachstatiker habe die Lage schließlich bewertet und ein Sicherheitsrisiko festgestellt. In Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsträgern vor Ort sei die Entscheidung schließlich getroffen worden.
In der Halbzeit der Partie VfL Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt äußerte sich auch HSV-Stadion-Direktor Daniel Nolte am Sky-Mikrofon zu der kurzfristigen Absage. "Es hätte die Membran reisen können und der Catwalk in die Zuschauer fallen können. Das musste unbedingt verhindert werden."
Dachmembran hätte reisen können, Regen sorgt für zusätzliches Gewicht
Die Schnee- und Eisräumarbeiten im und ums Volksparkstadion seien seit Mitte der vergangenen Woche Tag und Nacht auf Hochtouren gelaufen und auch das gestrige Blitzeis habe dank diverser Unternehmen entfernt werden können.
Zudem habe man an Pylonen, Dachkanten und Umläufen Schnee und Eis erfolgreich räumen können, um den Spielbetrieb zu ermöglichen.
Die "Symptome" seien tatsächlich erst kurzfristig eingetreten, so Nolte. Am Vormittag habe sich diese Situation noch nicht abgezeichnet. Dass es nun in Hamburg regnet, sei zusätzliches Gewicht. Die Entscheidung sei also nach wie vor korrekt.
"Die Sicherheit aller Stadionbesuchenden, der Teams und Offiziellen, Dienstleister etc. steht bei der Entscheidung im Vordergrund", heißt es weiter. Eine Neuansetzung der Partie soll laut DFL schnellstmöglich erfolgen.
Weitere Informationen diesbezüglich sowie zu den Tickets will der HSV in den kommenden Tagen bekanntgeben.
Erstmeldung um 18.01 Uhr, Artikel aktualisiert um 19.38 Uhr.
Titelfoto: WITTERS