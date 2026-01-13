"Hätte in die Zuschauer fallen können": Partie HSV gegen Leverkusen wegen Tauwetter abgesagt

Hamburg - Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen (20.30 Uhr) ist rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff abgesagt worden.

Wegen Sicherheitsbedenken rund um das Stadiondach des Volksparks wurde das Spiel gegen Leverkusen spontan abgesagt. © WITTERS

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, sei der spontane Grund für die Spielabsage am 17. Spieltag statische Sicherheitsbedenken in Folge des extremen Tauwetter.

Das Stadion wurde als Spielstätte gesperrt.

Der Verein äußerte sich auf X: "Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfließen konnte und führte zu großen Punktlasten".

Ein herbeigebetener Fachstatiker habe die Lage schließlich bewertet und ein Sicherheitsrisiko festgestellt. In Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsträgern vor Ort sei die Entscheidung schließlich getroffen worden.

In der Halbzeit der Partie VfL Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt äußerte sich auch HSV-Stadion-Direktor Daniel Nolte am Sky-Mikrofon zu der kurzfristigen Absage. "Es hätte die Membran reisen können und der Catwalk in die Zuschauer fallen können. Das musste unbedingt verhindert werden."