HSV empfängt RB Leipzig: Deshalb ist Coach Polzin "sehr dankbar" für den Gegner

Hamburg - Entfesselt die "Festung Volkspark" erneut ihre Magie? Seit sieben Heimspielen ist der HSV in der Bundesliga ungeschlagen. Setzen die Rothosen ihre Serie auch am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Top-Klub RB Leipzig fort?

HSV-Coach Merlin Polzin (35) freut sich tierisch auf das Heimspiel gegen RB Leipzig. Der Aufstiegstrainer weiß: Zu Hause kann seine Mannschaft jeden schlagen. © Torsten Silz/dpa

In den vergangenen Monaten versuchten sich mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart gleich mehrere Schwergewichte auswärts bei den Hanseaten - dreifach punkten konnte keiner von ihnen, die Schwaben gingen sogar als Verlierer vom Platz.

Mit Leipzig kommt nun die nächste "absolute Top-Mannschaft der Liga" nach Hamburg, wie HSV-Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz am Freitag urteilte. Seine Spieler und er seien "sehr dankbar, dieses Spiel im Volkspark erleben zu dürfen", betonte der Cheftrainer.

Seine Mannschaft habe in den Spielen gegen die großen Gegner gezeigt, dass sie mithalten könne. Gleichzeitig gab der 35-Jährige zu bedenken: "Wir müssen am Sonntag bei 100 Prozent sein. Und selbst das kann manchmal nicht reichen."

Im Hinspiel (1:2 aus Sicht der Hamburger) habe sein Team eine "stabile Leistung" gezeigt, aber "aufgezeigt bekommen, dass du vielleicht gut spielen kannst, am Ende aber entscheidend ist, was auf der Tafel steht", unterstrich der Aufstiegstrainer.