Hat der HSV den passenden Trainer etwa schon gefunden? "Ich habe Bock"

HSV-Interimstrainer Merlin Polzin (34) hat mit dem 3:1-Sieg in Karlsruhe Werbung in eigener Sache betrieben. © Uli Deck/dpa

"Wir wollten zeigen, dass wir Mut und Überzeugung in unsere eigenen Stärken haben. Das haben die Jungs gerade in der ersten Hälfte sehr gut umgesetzt", resümierte der 34-Jährige nach dem Abpfiff treffend.

Zwar stand es zur Pause "nur" 1:1, vor allem in der ersten halben Stunde zeigten die Hanseaten aber einen offensiv sehr engagierten und defensiv äußerst stabilen Auftritt - ganz anders als in den letzten Wochen unter Baumgart.

Und: Anders als so oft in dieser Saison gaben die Hamburger das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht aus der Hand, sondern entschieden es mit Toren zu den richtigen Zeitpunkten für sich - im Stile einer Spitzenmannschaft

"Es ist nie leicht nach einem Trainerwechsel. Du fühlst dich immer verantwortlich als Spieler. Die Aufgabe war jetzt aber, das Spiel zu gewinnen. Wenn das dann gelingt, tut das einfach gut", verdeutlichte Kapitän Sebastian Schonlau (30).