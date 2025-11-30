HSV nach Last-Minute-Sieg zwischen Stolz und Euphorie

Hamburg - Der HSV hat es wieder getan: Wie beim 1:1 gegen Borussia Dortmund brachten die Rothosen den Volkspark auch gegen den VfB Stuttgart mit einem ganz späten Treffer in der Nachspielzeit zum Kochen. Der Last-Minute-Sieg gegen die Schwaben könnte deutlich mehr wert sein als nur drei Punkte.

Pure Freude: Die HSV-Profis bejubeln den Schlusspfiff gegen den VfB Stuttgart. © WITTERS

"Ich dachte, Dortmund wäre nicht zu toppen – aber heute war es noch lauter", verdeutlichte Mittelfeldmotor Nicolai Remberg (25) nach Abpfiff. Robert Glatzel (31) ergänzte: "Im Volkspark habe ich schon viele besondere Momente erlebt, aber dieses Gefühl heute war unglaublich."

Tatsächlich war die Heimspielstätte der Hanseaten selten so laut wie in dieser vierten Minute der Nachspielzeit, als die Gastgeber im eigenen Stadion konterten und die Kugel schlussendlich bei Fábio Vieira (25) landete, der eiskalt zum Sieg vollendete.

"Ich bin einfach stolz darauf, dass wir in Unterzahl keinen weiteren Treffer kassiert haben und sogar selbst noch eines machen konnten", jubelte Remberg und spielte damit auf die Gelb-Rote Karte von Alexander Rössing-Lelesiit (18) in der 81. Minute an.



Nach dieser hatte vermutlich niemand mehr damit gerechnet, dass die Rothosen noch als Sieger vom Platz gehen würden - doch es kam so. "Ich bin unglaublich stolz auf das Team – jeder hat 90 Minuten alles reingehauen und sich am Ende verdient belohnt", unterstrich Glatzel.