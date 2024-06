HSV an Ex-96-Talent Ennali interessiert: Górnik Zabrze lehnt erstes Angebot ab

Eine Verpflichtung des gebürtigen Berliners ergibt durchaus Sinn. In der vergangenen Saison konnte bei den Rothosen keiner der Außenspieler vollends überzeugen. Mit seiner Schnelligkeit würde Ennali gut in das laufintensive Pressingspiel von Trainer Steffen Baumgart (52) passen.

Die Rothosen sollen den 22-Jährigen bereits seit längerer Zeit im Auge haben. Da sein Vertrag in Polen noch bis zum Sommer 2025 läuft und der Verein noch eine Option auf eine Verlängerung besitzt, könnte ein Transfer an der Ablöse scheitern.

In der vergangenen Saison stand der Linksaußen in 26 von 34 Partien in der ersten polnischen Liga auf dem Rasen. Dabei traf er fünfmal selbst und legte zwei weitere Treffer auf.

In Deutschland ist Ennali kein Unbekannter. In der Jugend spielte er unter anderem für den 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Schalke 04 und Hannover 96, wo er letztlich in der Saison 2021/22 sein Zweitliga-Debüt feierte und insgesamt zu acht Einsätzen kam. Vielleicht kommen in der nächsten Spielzeit ein paar mehr Partien hinzu.