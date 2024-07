HSV auf dem Weg ins zweite Trainingslager: Selke mit dabei, zwei andere nicht

Die HSV-Profis werden am frühen Nachmittag in Bramberg am Wildkogel erwartet. Dort absolvieren sie ein zehntägiges Trainingslager. (Symbolfoto) © TAG24/Bastian Küsel

Gegen zehn Uhr hob der Flieger der Rothosen am Hamburg Airport ab. Vor dort geht es erst mal nach München, ehe die Hanseaten per Bus ins Salzburger Land weiterreisen. Am frühen Nachmittag sollen sie in Bramberg am Wildkogel ankommen.

Auf die Profis, die im Hotel "DAS BRAMBERG" wohnen, warten an den meisten Tagen zwei Trainingseinheiten auf dem Platz, zusätzlich einige Fitness- und Athletiksessions sowie drei Testspiele.

Am 20. Juli (16 Uhr) geht es gegen den französischen Erstligisten FC Nantes, am 21. Juli (16 Uhr) gegen England-Zweitligist Cardiff City und am 25. Juli (14 Uhr) gegen Aris Limassol aus Zypern.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) hat nahezu alle Spieler mit an Bord, nur Valon Zumberi (21, Knie) und Youngster Otto Stange (17, Muskelfaserriss) sind in Hamburg geblieben.