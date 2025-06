Ludovit Reis verlässt den HSV und verabschiedet sich mit Tränen

Hamburg - Es ist offiziell! Aufstiegsheld Ludovit Reis (25) verlässt den HSV nach vier Jahren. Das gaben die Rothosen am Mittwoch in einem emotionalen Video bekannt.

Ludovit Reis (25) wird künftig nicht mehr im HSV-Trikot zu sehen sein. Der Niederländer wechselt nach vier Jahren in Hamburg zum FC Brügge, © Uwe Anspach/dpa

"Es ist kein leichter Tag für mich, das muss ich sagen. Danke für alles, was in den letzten vier Jahren passiert ist, was wir zusammen erlebt haben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil Hamburg mein Zuhause geworden ist und das zu verlassen, nicht einfach ist", erklärte der 25-Jährige mit Tränen in den Augen.

Er hoffe, dass die Fans verstehen, dass es nicht um den Verein gehe, sondern um seine persönliche Weiterentwicklung, verdeutlichte Reis. "Mein Herz ist blau. Ich werde den HSV immer in meinen Gedanken haben", ergänzte er.

Wochenlang hatten die Hanseaten um einen Verbleib des Niederländers gekämpft, nachdem der seinen Wechselwunsch zu Club Brügge hinterlegt hatte - Reis blieb letztlich bei der Entscheidung, den nächsten Schritt woanders gehen zu wollen.

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (62) kommentierte: "Wir haben diesem Wunsch nun nach zahlreichen und intensiven Gesprächen schweren Herzens entsprochen. Wir wollten sehr gern mit Ludo weiterarbeiten, gemeinsam die nächsten Schritte in der Bundesliga gehen und ihn möglichst noch länger an den HSV binden."