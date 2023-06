HSV bestreitet erstes Testspiel gegen Landesligisten

Hamburg - Die Vorbereitung nimmt Konturen an! Der Hamburger SV startet am 28. Juni mit dem Training für die kommende Saison.

Tim Walter (47) testet zum ersten Mal mit dem Hamburger SV am 2. Juli beim FC Verden. © Christian Charisius/dpa

Zwei Tage später zeigt sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter (47) erstmals den Fans auf dem Rasen am Volksparkstadion.

Bislang war lediglich bekannt, dass die Rothosen ihre Generalprobe am 22. Juli gegen den schottischen Top-Klub Glasgow Rangers (15 Uhr) abhalten, bevor eine Woche später die zweite Liga startet.

Am Montag gab der Verein ein weiteres Testspiel bekannt. Gegner am 2. Juli ist der FC Verden, der in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Lüneburg den zweiten Platz belegt hatte.

Laut der Mitteilung stehe zudem der genaue Termin und der Ort für das geplante Trainingslager noch nicht final fest.