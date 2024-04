HSV schießt sich den Frust von der Seele: "Können nicht einfach aufhören"

Hamburg - Was ist dieser Sieg wert? Beim 4:0-Auswärtserfolg gegen Eintracht Braunschweig schoss sich der HSV den Frust von der Seele.

Der HSV ist wieder in der Erfolgsspur: Nach der schmerzhaften Pleite gegen Kiel schossen sich die Rothosen gegen Braunschweig den Frust von der Seele. © Swen Pförtner/dpa

"Es ist klar, dass die letzten Wochen nicht so gelaufen sind, wie wir es wollten. Aber wir können nicht einfach aufhören. Heute können wir mit der Leistung und dem Ergebnis endlich zufrieden sein", urteilte Immanuel Pherai (23), der gegen seinen Ex-Klub stark gespielt hatte.

Mittelfeldkollege Jonas Meffert (29) pflichtete ihm bei: "Heute war das Spielglück auf unserer Seite. Das hat uns in den letzten Wochen etwas gefehlt. Es ist ein gutes Gefühl, klar und deutlich zu gewinnen."

So deutlich und auch verdient der Sieg schlussendlich war, die Rothosen mussten einige brenzlige Situationen überstehen. Zum Beispiel in der 22. Minute, als Rayan Philippe (23) den Ausgleich kläglich vergab, oder in der 49. Minute, als der vermeintliche Anschluss des BTSV zurückgenommen wurde.

"Die Situation vor dem vermeintlichen Braunschweiger Tor habe ich so gesehen, dass Matheo Raab zuerst mit der Hand am Ball ist, von daher ist es aus meiner Sicht ein Foul und korrekt, dass das Tor nicht gegeben wurde", verdeutlichte Coach Steffen Baumgart (52).

Hätte der Treffer gezählt, hätte das Spiel kippen können. Da es aber beim Konjunktiv blieb und die Hanseaten ihrerseits nachlegten, stand nach den Toren von Robert Glatzel (30, 2x), Bakery Jatta (25) und Ludovit Reis (23) ein deutliches 4:0.