HSV-Blog: Daniel Elfadli erlebt 45 Minuten zum Vergessen

1. März, 15 Uhr: Schiri Bastian Dankert pfeift den HSV gegen RB Leipzig

Er muss im Hexenkessel Volkspark einen kühlen Kopf bewahren: Schiedsrichter Bastian Dankert (45) wird das Duell zwischen dem HSV und RB leiten. Die Hamburger bestritten bisher 18 Partien mit dem Rostocker an der Pfeife, die Bilanz spricht nicht gerade für die Rothosen: Sieben Siegen und einem Remis stehen zehn Niederlagen gegenüber. Leipzig wiederum absolvierte bis dato 17 Spiele unter Dankerts Leitung, die Bilanz ist positiv: neun Erfolge, fünf Unentschieden und nur drei Pleiten.

Referee Bastian Dankert (45) hat im Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und RB Leipzig die Verantwortung. © Silas Stein/dpa

28. Februar, 13.36 Uhr: HSV muss gegen Leipzig nur auf zwei Profis verzichten

Gute Voraussetzungen für einen erneut magischen Abend im Volkspark: Wenn der HSV am Sonntag RB Leipzig empfängt, können die Rothosen fast in Bestbesetzung antreten. Lediglich die verletzten Albert Grönbaek (24) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) stehen laut Coach Merlin Polzin (35) nicht zur Verfügung. Alle anderen sind "heiß und einsatzbereit", wie der Trainer es ausdrückte. Auch Leistungsträger Albert Sambi Lokonga (26) ist nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder eine ernsthafte Option für den Kader. Ob es dafür reicht, wird sich spätestens rund eine Stunde vor Anpfiff zeigen.

HSV-Leistungsträger Albert Sambi Lokonga (26) ist nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder eine ernsthafte Option für den Kader. © IMAGO / Lobeca

25. Februar, 14 Uhr: Freiburg-Profi Matthias Ginter traut dem HSV zeitnah den Sprung nach Europa zu

Die Worte hört man gerne. Matthias Ginter (32), Profi beim SC Freiburg, hat sich im Podcast "Copa TS" positiv über den HSV geäußert. Zunächst sprach er über die Entwicklung beim VfB Stuttgart, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der zweiten Liga spielte und sich mittlerweile DFB-Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer nennen darf. Eine ähnliche Entwicklung traut der Nationalspieler auch dem HSV zu. "Klar, sie haben jetzt viel mit Leihen gemacht", erklärte der 32-Jährige und spielte damit auf die Transfers von Luka Vuskovic (19), Fabio Vieira (25) und Co. an. Auch wenn der HSV sie womöglich nicht halten kann, sah er gute Voraussetzungen. "Sie sind natürlich auch als Stadt, als Verein, als Stadion unfassbar eigentlich", fand er lobende Worte und war sich sicher, dass der HSV in naher Zukunft auch wieder in höheren Tabellenregionen zu finden sein werde.

Freiburg-Profi Matthias Ginter (32) hat lobende Worte für den HSV gefunden. © Silas Stein/dpa

25. Februar, 6.30 Uhr: Albert Sambi Lokonga meldet sich für Leipzig fit

Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz: Albert Sambi Lokonga (26) kehrt am Mittwoch in das Mannschaftstraining zurück. Am Dienstag hatte er nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk noch individuell mit Reha-Coach Sebastian Capel gearbeitet. "Bei Sambi ist das Ziel, dass er im Laufe der Woche einsteigen kann und dann womöglich am Wochenende wieder im Kader steht. Bei Yussi achten wir angesichts einer langen Trainingswoche und seiner Vorgeschichte speziell auf die Belastung. Er wird ab morgen wieder mit dem Team trainieren und am Wochenende zur Verfügung stehen", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) am Dienstag. Yussuf Poulsen (31) hingegen trat aus Belastungsgründen ein wenig kürzer, Albert Grönbaek (24) arbeitete weiter individuell an seinem Comeback.

Albert Sambi Lokonga (26) kehrt ins Training des HSV zurück. © Marcus Brandt/dpa

24. Februar, 6.56 Uhr: Stefan Effenberg wünscht sich Daniel Heuer Fernandes in die Nationalelf

Daniel Heuer Fernandes (33) spielt seit sechseinhalb Jahren beim HSV und war in dieser Zeit nicht immer unumstritten. Letztlich setzte er sich aber immer wieder gegen die Konkurrenz durch. Auch dank seiner Leistungen steht der Aufsteiger nach 23 Spieltagen deutlich über dem Strich. Experte Stefan Effenberg (57) brachte ihn jetzt sogar für die Nationalmannschaft ins Gespräch. "Er hat es sich verdient, dass er vielleicht in das Blickfeld der Nationalmannschaft als Backup bei einer Weltmeisterschaft kommt", so der 57-Jährige im "Doppelpass". "Ferro ist 100 Prozent loyal. Auch in schwierigen Situationen. Er würde sich 100 Prozent einfügen." Effenberg sieht in Heuer Fernandes einen wichtigen Faktor für den Erfolg beim HSV. "Er entscheidet als Torwart Spiele und zieht auch Punkte. Es spricht eigentlich nichts dagegen, Heuer Fernandes als dritten Torwart mitzunehmen. Wenn wir über die Nationalmannschaft reden: Wer ist da auf zwei und wer auf drei? Ich glaube, dass Ferro gar nicht so weit weg ist." Beim HSV wird man diese Worte gerne hören, letztlich wecken seine Leistungen aber auch Begehrlichkeiten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. "Wir sind in guten Gesprächen. Ferro weiß genau, was er am HSV hat, wir wissen sehr gut, was wir an ihm haben. Er ist ein wichtiger Rückhalt für uns", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) dazu.

Fußball-Experte Stefan Effenberg (57, r) traut HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) den Sprung in die Nationalmannschaft noch zu. © Fotomontage: Uwe Lein/dpa, Uwe Anspach/dpa

23. Februar, 13.55 Uhr: Silvan Hefti feiert gelungenes MLS-Debüt

Beim HSV war Silvan Hefti (28) ohne Chance, nun sucht er in der nordamerikanischen MLS bei D.C. United sein Glück. Das Debüt war zumindest schon einmal erfolgreich. Zum Saisonauftakt stand Hefti direkt in der Startelf und blieb auch bis zum Abpfiff auf dem Rasen. Sein Team setzte sich gegen Philadelphia Union mit 1:0 durch. Ebenfalls erfolgreich war auch Ex-Kapitän Sebastian Schonlau, der vom 1:0-Erfolg der Vancouver Whitecaps erstmals seit August wieder im Kader stand, aber nicht zum Einsatz kam.

Ex-HSV-Profi Silvan Hefti (28) gab sein Debüt für seinen neuen Verein D.C. United in der MLS. © IMAGO / Imagn Images

23. Februar, 10.06 Uhr: Bleibt Fabio Vieira über den Sommer hinaus beim HSV?

Fabio Vieira (25) macht beim HSV immer wieder den Unterschied. Ob er über den Sommer hinaus aber im Volkspark bleiben wird, ist mehr als unklar. "Fabio ist ein außergewöhnlicher, fantastischer Spieler. Er kommt jeden Tag besser in Hamburg an. Wir sind heilfroh, dass wir es geschafft haben, ihn für ein Jahr zu verpflichten", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) im "Doppelpass". Vieira kam auf Leihbasis von Arsenal London, der HSV sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Dass der Verein diese ziehen wird, gilt als ausgeschlossen. "Dass wir 20 Millionen Euro für einen Spieler bezahlen, ist sehr unrealistisch", so Costa, der dennoch Chancen auf einen Verbleib sieht. "Am Ende geht es darum, dass wir ein klares Commitment des Spielers brauchen. Im Sommer bewerten wir die Situation dann neu."

Noch ist unklar, wie es im Sommer mit Arsenal-Leihgabe Fabio Vieira (25) beim HSV weitergeht. © Rolf Vennenbernd/dpa

20. Februar, 14 Uhr: Robert Braun pfeift die Partie in Mainz

Robert Braun (30) wird am Freitagabend das Gastspiel des HSV beim FSV Mainz 05 leiten. Beide Vereine pfiff er in dieser Saison bereits einmal. Der HSV dürfte dabei keine guten Erinnerungen an ihn haben. Das Spiel beim FC Augsburg am elften Spieltag ging mit 0:1 verloren. Ansonsten konnten die Rothosen unter Braun eine Zweitliga-Partie gewinnen, eine weitere endete unentschieden. Mainz hingegen holte unter der Leitung des 30-Jährigen völlig überraschend Mitte Dezember beim FC Bayern München einen Zähler (2:2). Zudem gewann sie unter ihm vor drei Jahren eine DFB-Pokal-Partie.

Schiedsrichter Robin Braun (30) leitet am Freitagabend die Partie des HSV bei Mainz 05. © Bernd Thissen/dpa

19. Februar, 18 Uhr: Nicolás Capaldo zurück auf dem Platz und fit für Mainz

In Mainz muss der HSV am Freitag ohnehin auf die verletzten Alexander Rössing-Lelesiit (19), Albert Sambi Lokonga (26) und Albert Grönbaek (24) sowie den gesperrten Luka Vuskovic (18) verzichten. Ein Fragezeichen stand noch hinter Kapitän Nicolás Capaldo (27). "Bei Nicolas Capaldo war es so, dass er unter der Woche gesundheitlich angeschlagen war und die Einheiten nicht komplett mitmachen konnte. Im Austausch mit ihm war zu vernehmen, dass er unbedingt spielen will und topfit ist", erklärte Trainer Merlin Polzin (35), wollte aber den heutigen Donnerstag abwarten. Und da lieferte Capaldo die Antwort. Der Argentinier kehrte auf den Trainingsplatz zurück und meldete sich somit für die Partie in Mainz einsatzbereit.

HSV-Profi Nicolás Capaldo (27) kann aufatmen und steht für die Partie gegen Mainz zur Verfügung. © Christian Charisius/dpa

19. Februar, 12.02 Uhr: Darum setzte der HSV bei Jean-Luc Dompé einen Cut

Der Fall Jean-Luc Dompé (30) und seine Sufffahrt schlugen hohe Wellen. Mittlerweile versucht der HSV-Profi wieder auf dem Platz die Antworten zu liefern. Am vergangenen Spieltag gab er sein Comeback und durfte gegen Union Berlin (3:2) für 18 Minuten ran. Allgemein scheinen die Verantwortlichen dem Profi verziehen zu haben. "Das Thema um Jean-Luc haben wir in den vergangenen Wochen sehr intensiv behandelt. Nicht nur für mich als Trainer, sondern vor allem für den Verein war klar, dass wir eine Stellung beziehen und eine gewisse Haltung zeigen", machte Trainer Merlin Polzin (35) noch einmal deutlich. Dennoch: "Trotzdem sollte es unabhängig vom Sport oder generell im Leben nicht darum gehen, jemanden völlig zu verurteilen. Sondern dafür zu sorgen, dass wir als Team in guten und in schlechten Zeiten zusammenstehen." Dompé soll sich geläutert gezeigt haben. "Mir ist es als Trainer wichtig, dass wir den Cut setzen. Damit er wie alle anderen die Chance hat, sich sportlich für die Startelf zu qualifizieren", so Polzin weiter. Ob es am Freitag in Mainz schon der Fall sein wird, ist unklar. Vermutlich wird aber erneut Winter-Neuzugang Philip Otele (26) in der Startelf stehen.

Jean-Luc Dompé (30) gab nach seiner Sufffahrt und der vorübergehenden Suspendierung am vergangenen Spieltag sein Comeback für den HSV. © Christian Charisius/dpa

19. Februar, 7.24 Uhr: Bleibt Luka Vuskovic über den Sommer hinaus beim HSV?

Gegen Mainz 05 muss Luka Vuskovic (18) zuschauen, das Supertalent fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Stand jetzt bleiben ihm dann noch elf Spiele im HSV-Trikot - oder doch mehr? "Ich bin ja Überzeugungstäter und natürlich glaube ich an fußballromantische Dinge, die vielleicht schwer vorzustellen sind", antwortete Trainer Merlin Polzin (35) auf die Frage, ob er an einen Vuskovic-Verbleib über den Sommer hinaus glaube. "Wir wären nicht wenig daran interessiert, dass er weiter das HSV-Trikot trägt, gerade in der Kombination, die uns in knapp 270 Tagen vielleicht erwartet, was Mario Vuskovic angeht", so Polzin weiter. Mitte November läuft die Dopingsperre von Bruder Mario ab, beide könnten dann gemeinsam für den HSV auflaufen. Entscheidend ist aber auch, was die Tottenham Hotspur sagen. "Es gibt eine klare vertragliche Absprache zwischen den Vereinen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir im letzten Sommer eine Lösung gefunden haben, vor allem mit Tottenham", wusste auch Polzin. Diese müsste eben auch für diesen Sommer gefunden werden.

Luka Vuskovic (18) fehlt dem HSV in Mainz, könnte laut Trainer Merlin Polzin (35) aber über den Sommer hinaus bleiben. © Christian Charisius/dpa

17. Februar, 8.40 Uhr: HSV gönnt Luka Vuskovic eine Pause

Beim Sieg über Union Berlin sah Luka Vuskovic (18) seine fünfte gelbe Karte und fehlt dem HSV damit am Freitag in Mainz. Die Sperre bringt ihm aber ein paar trainingsfreie Tage ein. "Luka hat nicht nur bei uns jedes Spiel gemacht, sondern war in den Länderspielphasen auch permanent für die Nationalmannschaft unterwegs und hat dabei teilweise für mehrere Teams gespielt", erklärte Trainer Merlin Polzin (35). "Es war uns wichtig, dass er sich die Pause jetzt verdient hat. Zudem haben wir mehr davon, wenn er jetzt mal zwei Tage den Kopf freikriegen kann." Bereits am Dienstagabend soll Vuskovic zurück nach Hamburg kehren und auch die Reise mit nach Mainz antreten. "Er hat darum gebeten, weil er unbedingt dabei sein will. Das ist mal wieder ein gutes Zeichen." Wer Vuskovic bei den 05ern ersetzt ist noch unklar. "Daniel Efadli ist diese Position nicht ganz unbekannt, er hat sie schon zu Saisonbeginn gespielt. Auch Warmed Omari, der heute wieder mehr im Training machen konnte und bei dem es für Freitag gut aussieht, wäre eine Option", so Polzin.

Luka Vuskovic (18, r.) wird dem HSV am Freitag in Mainz gelb gesperrt fehlen. © Christian Charisius/dpa

14. Februar, 15.12 Uhr: HSV begnadigt Jean-Luc Dompé nach seiner Suff-Fahrt

Drei Wochen nach der Suff-Fahrt darf Jean-Luc Dompé (30) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen. Die Rothosen hatten den Franzosen vorläufig suspendiert, nachdem bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar ein Promille-Wert von 1,4 festgestellt wurde. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, nahm er sich einen E-Scooter und beging damit gleich noch eine Straftat. Neben der Suspendierung verhängte der HSV auch noch eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich gegen den Flügelflitzer.

Jean-Luc Dompé (30) zeigte nach seinem Fehlverhalten Reue und darf gegen die Eisernen wieder auf der Bank Platznehmen. © Tom Weller/dpa

12. Februar, 8.15 Uhr: Albert Grönbaek verletzt sich im Training

Der HSV-Neuzugang hat sich im Training eine Faszienverletzung zugezogen. Albert Gönbaek muss deshalb vorerst kürzertreten. Das ergaben am Mittwoch (11. Februar) Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark. Der 24-jährige Offensivspieler wird voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen. Erst Ende Januar wechselte der 24-Jährige per Leihe von Stade Rennes zum Hamburger SV.

Wegen einer Fazsienverletzung wird Neuzugang Albert Grönbaek den Rothosen vorerst fehlen. © Marcus Brandt/dpa

10. Februar, 10 Uhr: Sambi Lokonga fehlt wenige Wochen

Sambi Lokonga hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird dem HSV wenige Wochen fehlen. Das teilte der Verein mit. Die Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark haben das am Montagnachmittag bestätigt.

Sambi Lokonga (26) wird wenige Wochen ausfallen. © Harry Langer/dpa

9. Februar, 15.40 Uhr: Hat Luka Vuskovic auch im Alltag das Sagen?

Dass er beim HSV angekommen ist, hat Luka Vuskovic (18) bewiesen. Auch in der Hansestadt finde er immer mehr ein Zuhause. "Es gefällt mir gut. Ich spreche noch kein Deutsch, aber ich lerne es gerade. Die Stadt ist wunderschön, nach Split ist sie meine absolute Lieblingsstadt", sagte der junge Verteidiger dem kroatischen "tportal" über Hamburg. Er wohne zentral und in der Nähe des Stadions. Seine Freunde, Familie und seine Freundin würden oft zu Besuch kommen. Was ihm aber nicht gefalle: Die Pflichten, die es in einer Wohnung zu tun gibt. "Wenn ich alleine hier bin, muss ich den Haushalt machen, da hat man keine Wahl", so der Profi-Fußballer. Zu seinem Glück helfe ihm die Familie sowie seine Partnerin aber dabei, wenn diese zu Besuch seien. Offenbar hat der erst 18-Jährige nicht nur im Stadion alles unter Kontrolle.

In der Abwehr hat der junge Verteidiger die Hosen an. © Christian Charisius/dpa

9. Februar, 13.23 Uhr: Bitter: HSV muss auf Sambi Lokonga verzichten

Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) musste Albert Sambi Lokonga in der Pause vom Platz. Der 26-Jährige zog sich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Am Montag entscheidet sich, wie lange der HSV-Profi wirklich ausfällt. In der Kernspintomografie soll die Härte der Verletzung festgestellt werden.

Sambi Lokonga (26, l.) verletzte sich in der Partie gegen Heidenheim. © Harry Langer/dpa

7. Februar, 14 Uhr: Nicolas Capaldo fehlt wegen Gelbsperre

Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim muss der Hamburger SV neben den Alexander Rössing-Lelesiit (19) und Fabio Baldé (20), dieses Mal auch auf Nicolas Capaldo (27) verzichten. Der Argentinier sah in der Partie gegen den FC Bayern München seine fünfte Gelbe Karte. Somit fehlt den Rothosen ein Mittelfeld-Dauerbrenner. Capaldo absolvierte 17 von 19 möglichen Spielen und stand dabei nur einmal nicht in der Startelf. Neben ihm ist auch Jean-Luc Dompé (30) nicht am Start. Der Franzose ist aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt weiterhin vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Nicolas Capaldo (27, l.) sah im Spiel gegen Bayern München seine fünfte Gelbe Karte. © WITTERS

7. Februar, 13 Uhr: Daniel Siebert leitet Partie gegen Heidenheim

Schiedsrichter Daniel Siebert (41) aus Berlin leitet die Partie 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV. Noch kein Mal in dieser Saison hatte der 41-Jährige bislang die Pfeife gegen Heidenheim oder den HSV in der Hand. Bei der Ansetzung an diesem 21. Spieltag trifft er nun direkt auf beide Mannschaften. Die letzte Liga-Partie der Rothosen, die der Berliner pfiff, war die Begegnung am 11. November auswärts gegen Braunschweig. In diesem Duell mussten die Hamburger eine 1:3-Niederlage verkraften. Der erfahrene Unparteiische pfiff insgesamt bereits 19-mal ein Spiel des HSV. Die Statistik spricht alles in allem für die Hansestädter. Zwölf Siege, zwei Remis und nur fünf Niederlagen gab es unter der Leitung von Siebert.

In dieser Saison ist es für Daniel Siebert (41) die erste Partie des Hamburger SV. © Jan Woitas/dpa

7. Februar, 9.23 Uhr: FC Bayern hätte Vuskoic zum Schnäppchenpreis haben können

Luka Vuskovic (18) ist in aller Munde! Nun wurde bekannt, dass er vor rund zwei Jahren durchaus beim FC Bayern München hätte landen können. Im Bayern-Podcast "Bayern-Insider" verrieten Christian Falk und Heiko Niedderer, dass der damals 16-Jährige dem Rekordmeister angeboten worden war. "Er wäre für 3 Mio. Euro plus 2 Mio. Euro an Boni zu haben gewesen. Aber damals war schon Real an ihm dran." Die Madrilenen hätten demnach wohl sogar zwölf Millionen Euro geboten. Am Ende gewann die Tottenham Hotspur das Rennen - für 15 Millionen. Der Grund für die Bayern-Absage: Vuskovic war den Bossen "zu arrogant am Ball, gefällt uns nicht so". Nun ist er um Einiges teurer. Zudem erfreulich: Vuskovic ist zum dritten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gekürt worden. Nach September und Oktober setzte er sich auch im Januar durch.

Luka Vuskovic (18) wurde vor zwei Jahren dem FC Bayern München angeboten, doch der lehnte ab. © Marcus Brandt/dpa

6. Februar, 17 Uhr: Blutprobe ausgewertet - So viel Promille hat Jean-Luc Dompé im Blut

Vor knapp zwei Wochen war HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt worden. Der Verein hatte umgehend reagiert und den Franzosen zu einer Rekordstrafe verdonnert sowie vorübergehend vom Mannschaftstraining suspendiert. Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt mittlerweile auch das offizielle Ergebnis seiner Blutprobe von jener Nacht vor. Demnach soll er mit 1,34 Promille unterwegs gewesen sein, was immer noch für eine "absolute Fahruntüchtigkeit" spricht.

Jean-Luc Dompé (30) war vor knapp zwei Wochen mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Nun soll das Ergebnis seiner Blutprobe vorliegen. © WITTERS