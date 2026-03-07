HSV zu Gast in Wolfsburg: Dank Fan-Invasion zum richtungsweisenden Sieg?

Hamburg/Wolfsburg - Erneutes Heimspiel in der Fremde: Wenn der HSV am Samstag (15.30 Uhr) zum extrem wichtigen Duell beim VfL Wolfsburg antritt, werden voraussichtlich rund 10.000 Fans der Rothosen in der Volkswagen Arena mit dabei sein.

Voraussichtlich rund 10.000 HSV-Fans werden beim Auswärtsspiel in Wolfsburg dabei sein. Macht das am Ende den Unterschied? (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Damit werden die Hamburger ihren Vorsprung als Klub mit den meisten Auswärtsfahrern (im Schnitt: 6218) unter den Bundesligisten weiter ausbauen. Nur Zweitligist FC Schalke 04 bekommt mit durchschnittlich 7223 Fans in der Fremde bundesweit noch mehr Support.

"Die HSV-Fans sind immer präsent und unterstützen uns lautstark. Das ist in dieser Form einzigartig. Wir wollen in Wolfsburg mit ihnen, aber in erster Linie für sie eine gute Leistung zeigen", betonte Linksverteidiger Miro Muheim (27) unter der Woche.

Angesichts der erwarteten Fan-Invasion sah sich VfL-Trainer Daniel Bauer (43) dazu veranlasst, die eigenen Anhänger in die Pflicht zu nehmen: "Lasst nicht zu, dass wir uns zu Hause wie in einem Auswärtsspiel fühlen", flehte der Coach. Mit nur 80,5 Prozent im Schnitt hat der VfL die geringste Stadion-Auslastung aller Erstligisten.

Unabhängig von der Fan-Situation hat der HSV allerdings noch eine Rechnung offen: Im Hinspiel waren die Hanseaten drückend überlegen (27:6 Torschüsse, 2,77:0,37 xGoals), unterlagen aber im heimischen Volkspark mit 0:1.