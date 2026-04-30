HSV will Vorentscheidung im Abstiegskampf: "Druck ist ein Privileg"

Hamburg - Es geht in die Crunchtime! Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der HSV im Rahmen des 32. Spieltags bei Eintracht Frankfurt . Die Rothosen wollen in Sachen Klassenerhalt mindestens eine Vorentscheidung erzwingen.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) will mit seiner Mannschaft die letzten Schritte zum Klassenerhalt gehen. © Christian Charisius/dpa

Sollten die Hamburger bei der SGE drei Punkte holen, wäre ein Abstieg kaum noch möglich. Sollten der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg am Sonntag jeweils nicht mehr als einen Zähler holen, wäre der Ligaverbleib auch rechnerisch in trockenen Tüchern.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) unterstrich in der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, dass er und seine Mannschaft "maximal Bock" auf den Saison-Endspurt hätten. "Der Druck ist ein Privileg", betonte der jüngste Cheftrainer der Bundesliga.

In Frankfurt wolle er ein Team sehen, dass alles versuche, um zu gewinnen. Der Plan: defensiv kompakt stehen und offensiv Lösungen finden, "die dem Gegner wehtun", wie Polzin es ausdrückte.

Dass die Eintracht keine gute Rückrunde spiele (nur vier Siege), ändere nichts daran, dass seine Mannschaft eine Top-Leistung zeigen müsse. "Die Frankfurter werden alles reinschmeißen. Ich erwarte ein intensives Spiel in einem lauten Stadion", erklärte der 35-Jährige.