HSV will Vorentscheidung im Abstiegskampf: "Druck ist ein Privileg"
Hamburg - Es geht in die Crunchtime! Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der HSV im Rahmen des 32. Spieltags bei Eintracht Frankfurt. Die Rothosen wollen in Sachen Klassenerhalt mindestens eine Vorentscheidung erzwingen.
Sollten die Hamburger bei der SGE drei Punkte holen, wäre ein Abstieg kaum noch möglich. Sollten der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg am Sonntag jeweils nicht mehr als einen Zähler holen, wäre der Ligaverbleib auch rechnerisch in trockenen Tüchern.
HSV-Coach Merlin Polzin (35) unterstrich in der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, dass er und seine Mannschaft "maximal Bock" auf den Saison-Endspurt hätten. "Der Druck ist ein Privileg", betonte der jüngste Cheftrainer der Bundesliga.
In Frankfurt wolle er ein Team sehen, dass alles versuche, um zu gewinnen. Der Plan: defensiv kompakt stehen und offensiv Lösungen finden, "die dem Gegner wehtun", wie Polzin es ausdrückte.
Dass die Eintracht keine gute Rückrunde spiele (nur vier Siege), ändere nichts daran, dass seine Mannschaft eine Top-Leistung zeigen müsse. "Die Frankfurter werden alles reinschmeißen. Ich erwarte ein intensives Spiel in einem lauten Stadion", erklärte der 35-Jährige.
HSV: Vuskovic, Poulsen und Dompé in Frankfurt wieder eine Option
Gut für die Hamburger: Luka Vuskovic (19) hat nach seiner Knieprellung wieder trainiert und ist zumindest eine Option für den Kader. Für die Startelf dürfte er aber eher nicht reichen, ließ Polzin durchblicken.
Auch Yussuf Poulsen (31) und Jean-Luc Dompé (30) seien wieder im Training. Über eine Kadernominierung habe er aber noch nicht final entschieden, so der Übungsleiter.
Verzichten muss der HSV neben dem verletzten Miro Muheim (28) erneut auf den noch gesperrten Philip Otele (27) sowie auf Alexander Rössing-Lelesiit (19), der nach seinem Syndesmosebandriss im Training einen "kleinen Rückschlag" erlitten habe, wie Polzin verriet.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa