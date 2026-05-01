01.05.2026 07:30 Kommentar zum HSV und Kathleen Krüger: Eine Wahl, die zum Weg des Vereins passt

Kathleen Krüger soll neue Sportvorständin beim HSV werden. Die Wahl passt zum Weg des Vereins, findet TAG24-Redakteur Bastian Küsel-Kanbach.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Wer hätte das gedacht? Bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand soll sich der HSV für Kathleen Krüger (40) vom FC Bayern München entschieden haben - eine Wahl, die zum Weg des Vereins passt, wie TAG24-Redakteur Bastian Küsel-Kanbach findet.

Kathleen Krüger (40) soll in den kommenden Tagen als Sportvorständin beim HSV unterschreiben. © imago/Sven Simon Zahlreiche Namen waren seit Anfang Januar und der unschönen Trennung von Stefan Kuntz (63) durch den Volkspark gegeistert: Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (46), Weltmeister Stefan Reuter (59) oder zuletzt auch Dietmar Beiersdorfer (62) wurden gehandelt. Vieles deutete darauf hin, dass der HSV-Aufsichtsrat mit einer "konservativen" Lösung um die Ecke kommen und ein eher überschaubares Risiko eingehen würde. Umso größer war die Überraschung, als am Mittwoch durchsickerte: Krüger soll die erste Wahl sein und zeitnah als neue Sportvorständin unterschreiben. Die 40-Jährige, die seit 2024 den Bereich Organisation und Infrastruktur beim Rekordmeister leitet, ist alles andere als eine konservative Lösung. Für die ehemalige Profi-Spielerin wird es der Schritt ins Rampenlicht sein, nachdem sie beim FCB in erster Linie hinter den Kulissen gewirkt hatte. HSV - Hamburger SV HSV-Blog: Verliert der HSV im Sommer einen Youngster? Mit der Entscheidung, Krüger zur Vorständin zu machen, geht der HSV zweifellos ein Risiko ein. Die gebürtige Bayerin ist keine auf Vorstandebene etablierte Figur im deutschen Profi-Fußball - und womöglich genau deshalb die richtige Wahl.

HSV beweist mit Verpflichtung von Kathleen Krüger vor allem eines: Mut