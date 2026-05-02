HSV zu Gast bei Eintracht Frankfurt: Wer triumphiert im historischen Duell?

Frankfurt - Zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga unter sich: Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der HSV bei Eintracht Frankfurt . Unabhängig vom Ergebnis wird es ein historisches Duell.

Im Hinspiel zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt gab es ein Remis. Im Rückspiel dürften beide Klubs voll auf Sieg spielen. © Christian Charisius/dpa

Es ist das 100. Mal, dass sich die beiden Traditionsklubs in der höchsten deutschen Spielklasse gegenüberstehen. Die erste Partie stieg 1963, seitdem haben die Hanseaten 41-mal triumphiert, die Frankfurter 32-mal. Geteilt wurden die Punkte 26-mal.

Obwohl die Hamburger in ihrer Geschichte nur gegen den VfB Stuttgart (45 Siege) häufiger gewannen, spricht die jüngere Vergangenheit keineswegs für die Rothosen: Seit 13 Begegnungen ist der HSV gegen Frankfurt ohne Sieg, den letzten Dreier gab es im Januar 2011 (1:0-Heimsieg).

Naturgemäß geht die SGE als diesjähriger Champions-League-Teilnehmer klar favorisiert in das Jubiläumsduell. Allerdings spielt die Eintracht eine schwache Rückrunde, zudem gibt es aktuell reichlich Trubel und Berichte über interne Spannungen im Verein.

Der HSV wiederum könnte sich mit einem Dreier und den passenden Ergebnissen der Konkurrenz aller Abstiegssorgen entledigen – es steht also viel auf dem Spiel im 100. Kräftemessen der beiden Klubs.