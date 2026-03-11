HSV-Blog: Merlin Polzin mit klarer Ansage in Richtung Rayan Philippe

HSV-Blog: Rayan Philippe fehlte beim Auswärtserfolg des HSV in Wolfsburg überraschend im Kader. Merlin Polzin begründete seine Entscheidung.

Hamburg - Befreiungsschlag! Nach zwei Heimpleiten hat sich der HSV mit dem 2:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg zurückgemeldet. Großen Anteil daran hatte wieder einmal Luka Vuskovic, was Ex-Sportvorstand Jonas Boldt auf den Plan gerufen hat. Die HSV-Bosse suchen zudem bereits einen Nachfolger für ihn. Rayan Philippe hingegen steht am Scheideweg. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

11. März, 16.43 Uhr: Darum fehlte Rayan Philippe in Wolfsburg im Kader

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) hat sich recht deutlich zum Fehlen von Rayan Philippe (25) beim Spiel in Wolfsburg geäußert. "Ich wollte Rayan klar aufzeigen, dass er an Dingen arbeiten soll. Das haben wir intern besprochen", erklärte der 35-Jährige. "Ich freue mich darauf, was er mir als Reaktion anbieten." Polzin erwartet also, dass sich Philippe nach schwachen Leistungen wieder aufdrängt. Eine Rückkehr am Samstag gegen den 1. FC Köln gilt also als nicht ausgeschlossen, nur muss der Angreifer eben zeigen, was von ihm verlangt wird. "Ich habe einfach höhere Ansprüche an Rayan", unterstrich Polzin. "Er hat schon deutlich bessere Leistungen gezeigt." Zwar ist Philippe mit fünf Toren gemeinsam mit Luka Vuskovic (19) bester HSV-Torschütze, doch der Angreifer fällt immer wieder in ein Leistungsloch. Polzin meinte sogar: "Er muss sich noch zurechtfinden." Dabei ist Philippe nun seit acht Monaten bereits beim HSV, die Zeit der Eingewöhnung dürfte längst vorbei sein. "Ich sehe das nicht so dramatisch", schob er aber nach. "Wir versuchen, Rayan aufzuzeigen, woran wir arbeiten wollen. Es ist ganz normal, dass man mal so eine Phase hat, in der nicht alles funktioniert. Da muss er durch."

Rayan Philippe (25) fehlte dem HSV in Wolfsburg aus einem guten Grund. © Marcus Brandt/dpa

11. März, 12.10 Uhr: HSV beobachtet Lorenzo Pirola von Olympiakos Piräus

Der HSV kann mehr oder weniger schon für die neue Saison in der ersten Liga planen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Luka Vuskovic (19) ein weiteres Jahr im Volkspark spielt, wird mit jeder weiteren Partie geringer. Zu stark sind seine Leistungen. Daher suchen die Verantwortlichen bereits nach einem Nachfolger. Laut dem griechischen Medium SDNA soll der HSV ein Auge auf Lorenzo Pirola (24) von Olympiakos Piräus geworfen und ihn sogar am vergangenen Spieltag vor Ort beobachtet haben. Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend von Inter Mailand und absolvierte zahlreiche Länderspiele für die U-Mannschaften Italiens. Seit Sommer 2024 ist Pirola in Piräus, wo sein Vertrag noch bis zum Ende der Saison 2027/28 läuft. Sein Marktwert wird auf neun Millionen Euro geschätzt.

Der HSV soll ein Auge auf Lorenzo Pirola (24, r) von Olympiakos Piräus geworfen haben. © Yorgos Karahalis/dpa

11. März, 8.28 Uhr: Albert Grönbaek zurück im Mannschaftstraining

Der HSV ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Topspiel am Samstagabend gegen den 1. FC Köln gestartet. Mit dabei war auch Winter-Neuzugang Albert Grönbaek (24). "Ich freue mich, ihn wieder im Mannschaftstraining zu sehen. Er braucht noch eine Trainingswoche, in der er voll mitziehen kann und nicht gesteuert wird. Ich hoffe, dass er schnellstmöglich eingreifen kann", erklärte Trainer Merlin Polzin (35). Nicht mit dem Team trainierten hingegen aus Gründen der Belastungssteuerung Ransford Königsdörffer (24) und William Mikelbrencis (22), Nicolas Capaldo (27), Bakery Jatta (27) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) arbeiteten ebenfalls individuell in ihrer Reha. Vor allem Capaldo könnte gegen Köln aber schon sein Comeback geben. "Es könnte eine Punktlandung werden. Das Ziel ist, es hinzubekommen", machte Polzin deutlich, schränkte aber auch ein: "Aber als Trainer bist du auch ein bisschen mehr Träumer als Realist."

Albert Grönbaek (24) ist beim HSV zurück ins Mannschaftstraining gekehrt. © WITTERS

10. März, 10.20 Uhr: Luka Vuskovic laut Jonas Boldt "der Schlüsselspieler beim HSV"

Luka Vuskovic (19) war beim 2:1-Sieg des HSV in Wolfsburg der überragende Mann auf dem Platz. Der Abwehrspieler war bei der Entstehung beider Elfmeter beteiligt und verwandelte einen, wenn auch mit Glück, selbst. Bei Sky90 sprach der ehemalige HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (44) über den jungen Kroaten. "Für mich ist er der Schlüsselspieler", machte er deutlich und attestierte der gesamten Familie Vuskovic eine Besessenheit vom Fußball. Allerdings übte der 44-Jährige auch Kritik an seinem Ex-Verein. "Es ist fast ein wenig fahrlässig, dass man so viel auf seine Schultern legt", erklärte Boldt. "Er hat fünf sehr, sehr wichtige Tore gemacht. Beide Elfmeter gegen Wolfsburg entstehen durch ihn." Obwohl Vuskovic eigentlich Abwehrspieler ist, hat er eine enorme Bedeutung für das Offensivspiel des HSV. Wie auch Rayan Philippe (25) hat auch er fünf Saisontore. Generell ist der Einfluss von Vuskovic auf den HSV enorm. Boldt war sich sicher, dass der Aufsteiger ohne den 19-Jährigen nicht auf dem zehnten Platz stehen würde. "Die zwei Spiele, bevor er gekommen ist, waren sehr weit weg von Bundesliga-Niveau. Er hat schon einen enormen Input."

Ex-HSV-Sportchef Jonas Boldt (44) hat sich bei Sky zu Leihgabe Luka Vuskovic (19) geäußert. © Marcus Brandt/dpa

9. März, 16 Uhr: HSV und Wolfsburg sorgen für Novum

Das gab es noch nie! Beim 2:1-Auswärtssieg des HSV beim VfL Wolfsburg wurden alle drei Treffer per Elfmeter erzielt. Ein absolutes Novum in der Bundesliga-Geschichte. Zuvor hatte es 21-mal Spiele mit zwei Toren gegeben, die vom Punkt aus erzielt worden waren. Zunächst hatte Christian Eriksen (34) Wolfsburg in Front gebracht, doch Luka Vuskovic (19) und Jean-Luc Dompé (30) drehten die Partie vom Elfmeterpunkt aus und schrieben somit Bundesliga-Geschichte. Die meisten Elfmeter in einem Spiel gab es in der Saison 1965/66 zwischen Gladbach und dem BVB. Fünfmal hatte der Schiedsrichter damals auf den Punkt gezeigt. Allerdings konnten nur vier verwandelt werden. Das Endergebnis: 5:4 für Dortmund.

HSV-Profi Luka Vuskovic (19) verwandelte einen der drei Elfmeter und hatte somit seinen Anteil am Bundesliga-Rekord. © IMAGO / Beautiful Sports

9. März, 8 Uhr: Vuskovic-Berater hält sich bedeckt

Die Top-Vereine stehen Schlange! Der HSV kann sich mehr oder weniger darauf einstellen, dass Luka Vuskovic (19) im Sommer zu den Tottenham Hotspur zurückkehren wird. Ob es in Nord-London für ihn weitergeht, ist aber noch offen. Mittlerweile steht der 19-jährige Kroate so ziemlich bei jedem europäischen Schwergewicht auf dem Zettel, zuletzt wurde dem FC Barcelona ein Interesse nachgesagt. Sein Berater Pini Zahavi (83) hat in spanischen Medien nun über die Gerüchte gesprochen. "Ich kann dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Der Spieler gehört weiterhin zu Hamburg und konzentriert sich voll und ganz auf diesen Verein. In genau zwei Monaten, also nach Ablauf seiner Leihfrist und seiner offiziellen Rückkehr zu Tottenham, kann ich Neuigkeiten bekannt geben."

An Interessenten an HSV-Profi Luka Vuskovic (19) mangelt es nicht. Nun hat sich sein Berater gemeldet. © Andreas Gora/dpa

8. März, 11 Uhr: Grusel-Halbzeit von Daniel Elfadli gegen den VfL Wolfsburg

Er dürfte nach dem Sieg in Wolfsburg ganz besonders erleichtert gewesen sein: HSV-Profi Daniel Elfadli (28) erlebte in der Volkswagen Arena eine regelrechte Grusel-Halbzeit. Der Verteidiger, der den Vorzug vor Warmed Omari (25) bekommen hatte, leistete sich zunächst in der 18. Minute einen katastrophalen Fehlpass und hatte Glück, dass die Wölfe daraus nichts machten. Zwei Minuten später wurde er endgültig zum Unglücksraben, als er die Kugel klären wollte, dabei jedoch VfL-Profi Yannick Gerhardt (31) am Kopf traf. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christian Eriksen (34) zur Wolfsburger Führung. Elfadli sah für das Foul Gelb und wäre nach einem weiteren Vergehen kurz vor der Pause fast vom Platz geflogen. Nach einer unmissverständlichen Ansage von Referee Florian Exner (35) hatte Coach Merlin Polzin (35) keine andere Wahl, als den Deutsch-Libyer in der Pause auszuwechseln.

HSV-Profi Daniel Elfadli (28, l.) erlebte beim Sieg gegen Wolfsburg 45 Minuten zum Vergessen. Er verschuldete einen Elfmeter und wäre fast vom Platz geflogen. © Andreas Gora/dpa

7. März, 11 Uhr: Schiri Florian Exner pfeift den HSV gegen Wolfsburg

Er hat die Verantwortung: Schiedsrichter Florian Exner (35) pfeift die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem HSV. Fünf Spiele bestritten die Rothosen bisher unter der Leitung Exners, die Bilanz ist ziemlich ansehnlich: drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Bei den Wölfen sieht das anders aus: Sie absolvierten bis dato drei Partien mit dem 35-Jährigen an der Pfeife. Nur eines konnten sie gewinnen, die anderen beiden gingen verloren.

Schiedsrichter Florian Exner (35) pfeift die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem HSV. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

6. März, 11.06 Uhr: Macht der FC Barcelona bei Luka Vuskovic ernst?

Noch ist unklar, wie es im Sommer mit Luka Vuskovic (19) weitergeht. Bleibt er beim HSV, damit er mit seinem Bruder Mario zusammenspielen kann? Holt Tottenham ihn zurück? Oder wechselt er sogar zu einem ganz anderen Verein? Laut Sky könnte Letzteres der Fall sein. Laut deren Informationen soll der FC Barcelona den kroatischen Abwehrspieler genauer beobachten, da sich im Sommer bei den Katalanen eine Lücke in der Innenverteidigung auftut. Besonders pikant: Mit Pini Zahavi (83) hat Vuskuvic den gleichen Berater wie Barca-Trainer Hansi Flick (61).

Luka Vuskovic (19, l) soll sich mit seinen starken Leistungen auch in den Fokus des FC Barcelona gespielt haben. © Marcus Brandt/dpa

5. März, 14.43 Uhr: Bakery Jatta fällt wochenlang aus

Ist das bitter! Der HSV muss in den kommenden Wochen auf Bakery Jatta (27) verzichten. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Gambier am Mittwoch im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen eine Verletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Er war bereits in der 29. Minute ausgewechselt worden. Jatta spielte lange Zeit keine Rolle unter Trainer Merlin Polzin (35), hatte sich Ende 2025 aber zurückgekämpft und seitdem zehn von zwölf Partien absolviert.

HSV-Star Bakery Jatta (27, r) hat sich im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen verletzt und fällt nun wochenlang aus. © IMAGO / HMB-Media

5. März, 12.20 Uhr: Nordderby-Rückspiel am 18. April um 15.30 Uhr

HSV-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert. Der HSV darf - unter anderem im Nordderby gegen Werder Bremen - zweimal am Samstag um 15.30 Uhr und einmal am Sonntag um 17.30 Uhr ran. Die Spiele in der Übersicht: Samstag, 4. April (15.30 Uhr): HSV vs. FC Augsburg

Sonntag, 12. April (17.30 Uhr): VfB Stuttgart vs. HSV

Samstag, 18. April (15.30 Uhr): Werder Bremen vs. HSV

Das Nordderby-Rückspiel zwischen dem HSV und Werder Bremen steigt am 18. April um 15.30 Uhr. © Christian Charisius/dpa

4. März, 15.25 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift die Nachholpartie

Sören Storks (37) heißt der Unparteiische der Nachholpartie gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwochabend. Der Ramsdorfer (Nordrhein-Westfalen) pfiff bereits vor wenigen Monaten eine Partie der Rothosen – das die Hamburger trotz Unterzahl und einer hitzigen Schlussphase spät für sich entschieden. Storks hatte Alexander Rössing-Lelesiit (19) in der 81. Minute die Gelb-Rote-Karte gezeigt, nachdem der Norweger viel zu hart in einen Zweikampf mit Stuttgarts Josha Vagnoman(25) ging. Der Schiedsrichter pfiff insgesamt erst fünf Erst- und Zweitliga-Partien der Hamburger. Dabei spricht die Statistik klar für den HSV: Erst einmal verlor der Klub unter der Leitung von Storks.

Unter Sören Storks (37 Leitung verloren die Rothosen erst eine Liga-Partie. © Christian Charisius/dpa

4. März, 12.40 Uhr: HSV-Profi Daniel Heuer Fernandes wechselt Berater

Müssen sich die HSV-Fans Sorgen machen? Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) hat sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga als einer der besten Keeper des Oberhauses etabliert. Einziges Problem: Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie der Schlussmann vor Kurzem erklärte, sei er bezüglich seiner Zukunft mit dem Verein in Gesprächen. Wie das "Hamburger Abendblatt" nun berichtet, hat der 33-Jährige in diesem Zuge seinen Berater gewechselt. Demnach soll er sich im Guten von seiner langjährigen Agentur getrennt haben. Laut dem Bericht sei der HSV durchaus überrascht über diese Entscheidung gewesen sein. Was das für Heuer Fernandes' Zukunft bedeutet, ist allerdings unklar. Der Keeper könnte eine bessere Verhandlungsposition anstreben - oder aber die Möglichkeiten für einen Wechsel abklopfen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r.) hat sich einen neuen Berater gesucht. Was bedeutet diese Entscheidung für seine Zukunft? © Marcus Brandt/dpa

4. März, 10.48 Uhr: Fabio Vieira soll nicht zurück zum FC Arsenal wollen

Er hat großen Anteil daran, dass der HSV eine mehr als solide Saison spielt. Fábio Vieira (25) hat sich nach seiner Leihe vom FC Arsenal zum Leistungsträger bei den Hanseaten entwickelt. Doch wie steht es um seine Zukunft? Wie SPORT BILD berichtet, soll der Portugiese zumindest schon einmal die Entscheidung getroffen haben, im Sommer nicht zurück nach London zu gehen. Bei den "Gunners" hatte er sich nach seinem Wechsel 2023 nicht durchsetzen können. Vieira soll sich beim HSV sowie in der Stadt Hamburg ausgesprochen wohl fühlen und sich einen Verbleib wohl grundsätzlich vorstellen können. Problematisch ist das Finanzielle: Die Rothosen haben eine Kaufoption, die allerdings mehr als 20 Millionen Euro beträgt - viel zu teuer! Laut dem Bericht hätten die Verantwortlichen aber die Hoffnung, die Ablöse senken zu können - vor allem, wenn Vieira sich selbst für einen festen Wechsel nach Hamburg ausspricht. Ausgang offen.

HSV-Profi Fábio Vieira (25) hat großen Anteil daran, dass die Rothosen eine mehr als solide Saison spielen. Bleibt der Portugiese womöglich über den Sommer hinaus in Hamburg? © Christian Charisius/dpa

2. März, 16.47 Uhr: Nicolas Capaldo wird dem HSV "wenige Wochen" fehlen

Diagnose da: HSV-Profi Nicolas Capaldo hat sich im Spiel gegen Leipzig eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag im Athletikum am Volkspark. Der Argentinier wird den Rothosen laut Mitteilung "wenige Wochen" fehlen, nachdem er gegen RB bereits nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden musste. Zunächst hatte es so ausgesehen, als hätte er sich an den Adduktoren verletzt.

HSV-Profi Nicolas Capaldo (27, r.) musste gegen Leipzig nach nur wenigen Minuten verletzt ausgewechselt werden. Wie schwer hat es ihn erwischt? © Gregor Fischer/dpa

2. März, 13.40 Uhr: RB Leipzig sorgt für Minus-Kulisse seit einem Jahr

So wenig Fans waren schon lange nicht mehr da. Nein, das Volksparkstadion war bei der Partie zwischen dem HSV und RB Leipzig mit 57.000 Zuschauern natürlich mal wieder rappelvoll und ausverkauft, doch noch nie in dieser Saison waren so wenig Gästefans dabei, wie am Sonntagabend. Laut der Seite "falsche9" hatten sich nur rund 1500 Fans aus Leipzig auf den Weg in den Volkspark gemacht und so für eine Minuskulisse gesorgt. Selbst der abgeschlagene Tabellenletzte 1. FC Heidenheim hatte mit knapp 2100 Zuschauern mehr mitgebracht. Zuletzt waren im vergangenen März beim torlosen Remis gegen die SV Elversberg nur rund 1000 Gästefans mitgereist.

Die rund 1500 mitgereisten RB-Leipzig-Fans sorgten beim HSV für eine neue Minuskulisse hinsichtlich der Gäste-Zuschauer. © Gregor Fischer/dpa

2. März, 10 Uhr: Sperre für Miro Muheim, Sorgen um Nicolas Capaldo

Ist das bitter! Als wäre die Niederlage gegen Leipzig nicht schon genug gewesen, verlor der HSV am Sonntagabend auch noch zwei Verteidiger. Miro Muheim (27) sah von Schiri Bastian Dankert (45) für ein rüdes Foul seine fünfte Gelbe Karte der Saison und wird das Nachholspiel gegen Leverkusen damit sicher verpassen. "Wir haben drei, vier Spieler, die als Ersatz infrage kommen", kommentierte Coach Merlin Polzin (35). Sorgen gibt es zudem um Nicolas Capaldo (27). Der Argentinier musste nach nur wenigen Minuten mit Schmerzen im Oberschenkel-/Adduktorenbereich ausgewechselt werden und verließ sichtbar aufgelöst den Platz. Polzin erklärte, dass es dem 27-Jährigen bei einem Sprint "reingezogen" sei und kündigte für Montag weitere Untersuchungen an. Ein Einsatz gegen Leverkusen erscheint äußerst fraglich, vielleicht droht sogar ein längerer Ausfall.