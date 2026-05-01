HSV-Blog: Profi-Spielerin bricht auf dem Platz zusammen
Hamburg - Der HSV will am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.
Ein Fragezeichen steht noch hinter Luka Vuskovic. Zudem ist die Zukunft von Fábio Baldé offen.
In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.
1. Mai, 18.32 Uhr: HSV-Spielerin Doucoure bricht auf Platz zusammen
Schock für die HSV-Frauen: Nach der 0:1-Pleite gegen den 1. FC Union Berlin ist Abwehrspielerin Magou Doucoure (25) am Freitag noch auf dem Platz zusammengebrochen.
Die Verteidigerin wurde medizinisch versorgt und anschließend ins UKE gebracht.
Via X gab der Verein mittlerweile Entwarnung. So sei Doucoure beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen bereits wieder ansprechbar und stabil gewesen.
30. April, 9.40 Uhr: PSV Eindhoven zeigt Interesse an Fábio Baldé
Der HSV könnte im Sommer eines seiner vielversprechenden Eigengewächse verlieren. Wie mehrere Online-Portale, darunter "transfers_nl", berichten, soll der niederländische Meister PSV Eindhoven Fábio Baldé (20) im Blick haben. Dazu kommt das Interesse von einigen portugiesischen Topteams.
Bei Eindhoven bereitet man sich auf die Abgänge der beiden Stammspieler Couhaib Driouech und Esmir Bajraktarevic vor und sucht nach Alternativen. Eine könnte eben Baldé sein, der nicht nur den Flügelstürmer geben kann, sondern auch den Außenverteidiger.
Beim HSV hat der gebürtige Hamburger noch einen Vertrag bis Sommer 2029 und soll dabei eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro besitzen. Sein Marktwert wird allerdings nur auf drei Millionen Euro taxiert.
29. April, 8.20 Uhr: Einsatz von Luka Vuskovic kommt noch zu früh
Darauf wurde sehnlichst gewartet! Luka Vuskovic (19) ist am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nach seiner Knieprellung absolvierte er eine individuelle Einheit mit Reha-Coach Sebastian Capel.
"Die Hoffnung ist da, dass wir die Belastung bei ihm nun nach und nach steigern können. Wir wollen ihn vernünftig aufbauen. Es sind noch drei Spiele zu gehen, sodass wir genau abwägen müssen", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) nach der Einheit. "Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir wissen, dass seine Schmerzen nachgelassen haben, er die nächsten Schritte gehen konnte und unbedingt auf den Platz will."
Unklar ist noch, ob es bei Vuskovic bereits für einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt reicht.
Wieder voll mit dabei waren hingegen Alexander Rössing-Lelesiit und Jean-Luc Dompe (30), Yussuf Poulsen (31) trainierte noch etwas reduzierten. "Bei Yussi war es heute noch etwas reduzierter. Wir werden ihn in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr auf 100 Prozent kriegen, aber er hat alles dafür gegeben, um unbedingt der Mannschaft noch helfen zu können", sagte Polzin über seinen Kapitän und schloss Einsätze über 90 Minuten aus.
Gesteuert wurden am Dienstag zudem die Belastungen bei Robert Glatzel (32), Nicolas Capaldo (27) und Bakery Jatta (27).
27. April, 20.34 Uhr: Wer wird Nachfolger von Stefan Kuntz?
Der HSV ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63), von dem sich der Klub Anfang Januar nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung getrennt hatte.
Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll der Auswahlprozess nun kurz vor dem Abschluss stehen. Demnach sei eine Aufsichtsratssitzung, auf der die finale Entscheidung gefällt werde, bereits terminiert.
Auch Sportdirektor Claus Costa (41) waren Chancen auf eine Beförderung eingeräumt worden, dem Bericht zufolge deute mittlerweile jedoch alles darauf hin, dass sich der Verein für eine externe Lösung entscheiden werde.
25. April, 21.31 Uhr: HSV-Stürmer Robert Glatzel wird wieder Vater
Süße Nachrichten von Robert Glatzel (32): Der HSV-Stürmer wird zum dritten Mal Vater. Das bestätigte der Angreifer nach der 1:2-Pleite gegen Hoffenheim im "Sky"-Interview.
Dem neuerlichen Nachwuchs widmete der 32-Jährige bereits seinen Jubel nach seinem Elfmetertor zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen die Kraichgauer. Glatzel stopfte sich den Ball unters Trikot und machte die altbekannte Nuckel-Geste.
Der Offensivakteur und Frau Natasa haben bereits zwei Töchter, Elea (9) und Alicia (7). Dieses Mal wird es ein Junge, so der Knipser.
25. April, 14.30 Uhr: Robert Schröder pfeift den HSV gegen Hoffenheim
Er hat im Bundesliga-Topspiel die Verantwortung: Referee Robert Schröder (40) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hoffenheim.
Die Rothosen bestritten bisher sieben Partien unter Schröders Leitung, die Bilanz ist leicht negativ: zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen.
Hoffenheim wiederum hat eine leicht positive Bilanz mit dem Hannoveraner an der Pfeife: vier Erfolge, drei Unentschieden, zwei Pleiten.
24. April, 15.52 Uhr: HSV-Profi Philip Otele bleibt für zwei Spiele gesperrt
HSV-Profi Philip Otele bleibt nach seiner Roten Karte aus dem Nordderby gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt. Das entschied das DFB-Sportgericht am Freitag.
Die Rothosen hatten gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt, am Freitag kam es am DFB-Campus in Frankfurt zur mündlichen Verhandlung in dem Fall. Neben Otele waren Sportdirektor Claus Costa und Dr. Philipp Winter (Direktor Recht & Organisation) vor Ort.
24. April, 8.15 Uhr: Ausfall von Führungsspielern - HSV jetzt instabil?
Nach dem Ausfall von Abwehrchef Luka Vuskovic (19) hat der HSV in zwei Spielen sieben Gegentore kassiert. Wie instabil ist die Mannschaft in der Crunch-Time?
Neben dem Defensiven fallen im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zudem Miro Muheim (28, Sprunggelenk) und Kapitän Yussuf Poulsen (31) aus. Auch Sambi Lokongas (26) Einsatz ist unsicher. Dass der HSV diese Ausfälle, besonders in der Abwehr offenbar nicht kompensieren kann, davon will Cheftrainer Merlin Polzin (35) nichts hören.
"Es bringt nichts dem hinterherzutrauern. Habe maximale Überzeugung in die Jungs, die in der Dreier- oder Fünferkette spielen, dass sie das als Mannschaft auffangen", so seine Worte bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Dabei solle auch niemand "ersetzt werden", sondern auf seiner Position mit eigenen Stärken "gut verteidigen und Lösungen finden".
23. April, 11.23 Uhr: HSV startet Genossenschaftsprojekts "Supporters Trust"
Der HSV arbeitet dank des bald startenden Genossenschaftsprojekts "Supporters Trust" am Ausbau des Volksparkstadions. "Nach den entsprechenden Genehmigungen soll mit der Kapazitätserweiterung unmittelbar begonnen und im Laufe der kommenden Saison eine Kapazität von mehr als 58.000 Fans im Volksparkstadion erreicht werden", sagte HSV-Präsident Henrik Köncke in einem Vereinsinterview.
Die Arbeiten sollen bereits im Sommer starten, langfristig sollen sogar mehr als 60.000 Fans in Stadion kommen. Zudem will der Verein sanitäre Anlagen erweitern und das Catering verbessern.
Die Gründungsversammlung ist für den 5. Mai vorgesehen, wann der operative Start ist, ist noch unklar. Zunächst wird es nur 18.870 Anteile geben, einer kostet 887 Euro. Der Klub rechnet vorerst mit Einnahmen von rund 16 Millionen Euro.
Bereits jetzt haben sich neben Vereinsidolen wie Horst Hrubesch auch Trainer Merlin Polzin und einzelne Spieler am dem Projekt beteiligt.
23. April, 8.55 Uhr: HSV-Einspruch wird am Freitag verhandelt
HSV-Profi Philip Otele (27) hatte am Samstag im Nordderby bei Werder Bremen nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen. Nach Ansicht der Bilder hatte Schiedsrichter Florian Exner (35) auf "rohes Spiel" entschieden.
Das DFB-Sportgericht hatte Anfang der Woche eine Zwei-Spiele-Sperre verkündet, doch der HSV legte Einspruch gegen das Urteil ein. Die Verantwortlichen hatten klar gemacht, dass sie nur mit einer Sperre von einer Partie einverstanden sind.
Wie das Gericht nun mitteilte, wird der Fall am Freitag (12.30 Uhr) mündlich verhandelt. Dann steht das Urteil endgültig fest.
22. April, 11.33 Uhr: HSV hat offenbar PSG-Talent Mathis Jangéal im Visier
Verstärkt sich der HSV mit einem Talent von Paris St. Germain? Laut der französischen Zeitung "Le Parisien" sollen die Rothosen eine Auge auf Mathis Jangéal (17) geworfen haben.
Der Offensivakteur, der bereits zweimal für die Profis des Champions-League-Siegers zum Einsatz kam, gilt als Riesentalent und soll von zahlreichen Klubs umworben werden.
Auch das "Hamburger Abendblatt" berichtet, dass sich die Hanseaten mit Jangéal beschäftigt haben sollen - mehr bisher aber auch nicht. Ob ein Transfer tatsächlich realisiert werden könne, hänge auch davon ab, in welcher Liga der HSV kommende Saison spielt.
22. April, 8.49 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit vor baldigem Comeback
Nach dem Verletzungsschock um Miro Muheim (28) steht beim HSV weiterhin auch ein Fragezeichen hinter Luka Vuskovic (19). Bei beiden Profis ist noch unklar, ob sie diese Saison noch einmal spielen.
"Ich sehe positive Chancen, dass Luka im Endspurt noch einmal zur Verfügung stehen wird. Er ist extrem ehrgeizig und will unbedingt noch einmal für uns spielen. Daher sind wir zuversichtlich. Wir müssen einfach abwarten, geduldig sein und hoffen, dass er uns schnell wieder zur Verfügung steht", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) zur Personalie Vuskovic.
Ähnlich sind seine Hoffnungen auch bei Muheim: "Er wird alles daransetzen, schnell wieder auf den Platz zurückzukehren. Im besten Fall kann er uns ganz zum Ende noch einmal zur Verfügung stehen."
Gute Nachrichten gab es hingegen von Alexander Rössing-Lelesiit (19). Der Youngster trainierte nach seiner Syndesmose-Verletzung wieder mit der Mannschaft mit und darf sich Hoffnungen auf ein baldiges Comeback machen.
Abseits des Teams trainierten weiterhin Yussuf Poulsen (31), Albert Sambi Lokonga (26) und Jean-Luc Dompe (30).
21. April, 13.32 Uhr: Miro Muheim fällt wohl bis Saisonende aus
Das tut richtig weh! Miro Muheim (28) hat sich im Derby in Bremen eine Verletzung des vorderen Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der HSV am Dienstag mit.
Für den achtmaligen Schweizer Nationalspieler bedeutet die Verletzung angesichts von nur noch vier Spieltagen voraussichtlich das Saison-Aus.
Muheim gehörte zu den absoluten Leistungsträgern in dieser Saison. Er war der Spieler mit den meisten Einsatzminuten bei den Rothosen.
20. April, 10.29 Uhr: Luka Vuskovic schwerer verletzt als angenommen?
Das wäre eine Hiobsbotschaft! Der HSV muss womöglich noch länger auf Leistungsträger Luka Vuskovic (19) verzichten. Wie "BILD" berichtet, soll da Knie des Kroaten schwerer geschädigt sein als zunächst angenommen.
Ein Einsatz beim kommenden Heimspiel gegen Hoffenheim (Samstag/18.30 Uhr) sei sehr unwahrscheinlich. Auch hinter Albert Sambi Lokonga (26, Oberschenkel) und Miro Muheim (28, Knie) stehe ein großes Fragezeichen.
19. April, 9.26 Uhr: Robert Glatzel krönt starke Leistung mit Traumtor
Er war der einzige Lichtblick an einem ansonsten düsteren HSV-Tag: Stürmer Robert Glatzel (32) zeigte im Derby bei Werder eine starken Auftritt - gekrönt durch sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.
Teamkollege Nicolai Remberg (25) attestierte dem Angreifer ein "überragendes Spiel". Auch Coach Merlin Polzin (35) betonte, dass der 32-Jährige immer noch "den Unterschied ausmachen" könne.
Glatzel selbst zeigte sich zwar enttäuscht über die Niederlage, aber glücklich über seinen Treffer und seine gezeigte Leistung. Nach einer für ihn schwierigen Saison hat sich der Torjäger mit dieser Leistung für den Endspurt in Stellung gebracht.
18. April, 21.49 Uhr: Feuer löst Polizeieinsatz im HSV-Block aus
Vor und nach Abpfiff des Nordderbys hatten Chaoten aus dem HSV-Fanblock heraus Pyrotechnik auf den Rasen und andere Bereiche des Stadion geschossen. Der Verdacht lag nahe, dass deshalb die Polizei mit Einsatzkräften in den HSV-Block nach Ende der Partie marschierte.
Wie ein Sprecher am Abend allerdings mitteilte, war es im Bereich der Sanitäranlagen zu einem Feuer gekommen. Als die Polizei und die Feuerwehr einschritten, wurden sie von den HSV-Fans angegriffen. Zu Verletzten soll es aber zum Glück nicht gekommen sein.
17. April, 16.20 Uhr: Aaron Hunt mit erstaunlicher Aussage über Merlin Polzin
Eine Saison lang kreuzten sich die Wege von Aaron Hunt (39) und Merlin Polzin (35) beim HSV. Während Hunt damals noch Profi war, war Polzin noch Co-Trainer unter Daniel Thioune (51). Dass der 35-Jährige irgendwann einmal selbst auf den Chefstuhl sitzen würde, kam für Hunt überraschend.
"Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihm das nicht zugetraut hätte", erzählte er im Interview auf hsv.de. "Seine Expertise in den Analysen und Gesprächen hat man als Spieler immer schon gemerkt, aber zwischen Co- und Cheftrainer besteht ein großer Unterschied. Ich hatte ihn nie so auf dem Zettel, dass er mal in die erste Reihe rückt und Chef wird."
Hunt freue sich allerdings über die Entwicklung. "Man sieht, dass ihm die Mannschaft zu 100 Prozent folgt und dass sie eine Einheit ist. Das Team hat eine klare Handschrift und weiß, wofür es stehen will. Merlin hat also sehr viel richtig gemacht. Da kann man nur sagen: Hut ab!"
17. April, 10.35 Uhr: Merlin Polzin singt Ständchen für Horst Hrubesch
Hamburgs Fußball-Legende Horst Hrubesch wird heute 75 - und darf sich auf ein besonderes Ständchen freuen.
"Bei Horst geben wir Vollgas", kündigte HSV-Coach Merlin Polzin an. "Wenn wir nicht live singen können, werden wir es sicherlich per Video machen."
Hrubesch und der 40 Jahre jüngere Polzin sind seit der Schlussphase der Saison 2020/21 befreundet. Damals sollte das Duo die Norddeutschen nach der Trennung von Daniel Thioune noch in die Erste Liga führen, scheiterte aber mit Platz vier knapp.
Auch heute sind Polzin und Hrubesch häufig im Austausch. Dabei sei der frühere Stürmer auch durchaus kritisch, aber immer wertschätzend. "Das möchte ich nicht missen", sagte Polzin, der Hrubesch zum Geburtstag am liebsten einen Derbysieg schenken würde.
16. April, 18 Uhr: Merlin Polzin und Mario Vuskovic in regelmäßigem Kontakt
Merlin Polzin tauscht sich regelmäßig mit dem wegen Dopings gesperrten Innenverteidiger aus. Man habe so viel Kontakt, wie erlaubt sei, erklärte der 35-Jährige bei der Pressekonferenz vorm Nordderby gegen Werder Bremen.
Gerne erinnert er sich vor dem wichtigen Spiel am Samstag auch an einen besonderen Moment mit dem Bruder von Luka Vuskovic (19) – dem aktuellen Top-Verteidiger der Rothosen. "Das war ein besonderer Sieg", sagte der Chefcoach vier Jahre nach dem Zweitliga-Sieg gegen den Erzfeind aus Bremen. "Mario hat in der Schlussphase seinen Teil dazu beigetragen, dass wir als Sieger vom Platz gingen."
Es war Vuskovics erster Einsatz für die Hamburger. Doch wegen einer Dopingsperre darf der 24-Jährige aktuell nicht für den HSV auflaufen. "Wir telefonieren, wir machen Videocalls. Mario ist und bleibt ein wichtiger Teil von uns", erklärte Polzin. "Wir können es kaum erwarten, dass er in der kommenden Saison wieder für uns aufläuft."
So pflegen Trainer und Spieler weiterhin ein gutes Verhältnis, in einer Sache würden sie sich allerdings nicht so richtig einig werden. "Ich versuche manchmal über Mario etwas Kritisches über Luca loszuwerden", so Polzin schmunzelnd. Der brüderliche Zusammenhalt stünde dabei aber über allem.
15. April, 14.55 Uhr: Polizei stuft Nordderby als Hochrisikospiel ein
Wie zu erwarten, stuft die Polizei das brisante Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV am kommenden Samstag als Hochrisikospiel ein.
Die Bremer Einsatzkräfte erhalten deshalb Unterstützung aus Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Niedersachsen und der Bundespolizei. Das teilte die Polizei Bremen am Mittwochnachmittag mit.
Zudem müssen sich Fans auf Einschränkungen bei der Anreise zum Weserstadion einstellen. Der Weg am Weserufer wird laut Angaben am Samstagnachmittag etwa ab der Sankt-Jürgen-Straße bis zum Stadion für Heimfans gesperrt. Des Weiteren werde der Osterdeich für Autos zwischen Sielwall und Stader Straße etwa zweieinhalb Stunden vor Anpfiff und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt sein.
Die Polizei rät den Heimfans dazu, für die Anreise mehr Zeit einzuplanen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.
13. April, 15.17 Uhr: Stefan Reuter als Sportvorstand im Gespräch
Wer übernimmt die vakante Rolle des Sportvorstands beim HSV? Diese Frage ist nach dem Aus von Stefan Kuntz (63) noch immer unbeantwortet.
Wie "BILD" nun berichtet, sollen sich die Rothosen mit Ex-Profi Stefan Reuter (59) zu der Thematik ausgetauscht haben. Der Weltmeister von 1990 ist derzeit als Berater des Managements für den FC Augsburg tätig, sein Vertrag läuft aber im Sommer aus.
Reuter sei dem Bericht zufolge wieder an einem Job "in der ersten Reihe" interessiert, nachdem er elf Jahre lang als Geschäftsführer Sport beim FCA gearbeitet hatte.
13. April, 15.17 Uhr: Rodolfo Cardoso neuer Trainer der HSV-Frauen
Er soll den notwendigen Impuls bringen: Ex-Profi Rodolfo Cardoso (57, 137 Pflichtspiele für die Rothosen) ist ab sofort neuer Chefcoach der HSV-Frauen. Die bisherige Trainerin Liese Brancao (44) sowie Co-Trainer Gerhard Waldhart (48) wurden freigestellt.
"Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung sowie intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist. Ziel dieser Entscheidung ist es, unsere gesteckten Ziele zu erreichen, indem wir dem Team mit Rodolfo Cardoso einen neuen Impuls, frische Energie und die nötige Lockerheit im Schlussspurt geben", erklärte Vorstand Eric Huwer (42).
Cardoso selbst betonte: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir schnell etwas bewegen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden. Jetzt gilt es, in den verbleibenden vier Partien als maximal geschlossene Einheit aufzutreten."
Die HSV-Frauen rangieren derzeit auf Tabellenplatz 12 - mit nur drei Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.
13. April, 9.23 Uhr: Ex-HSV-Profi Lewis Holtby zieht sich tiefe Fleischwunde zu
Ex-HSV-Profi Lewis Holtby (35) erlebte ein Wochenende zum Vergessen. Der 35-Jährige verpasste mit seinem niederländischen Verein NAC Brede beim 1:1 gegen Fortuna Sittard den Befreiungsschlag im Abstiegskampf, zudem zog er sich eine Verletzung zu.
In der ersten Halbzeit wurde der 35-Jährige übel von Justin Hubner (22) oberhalb des Knöchels erwischt, TV-Bilder zeigen eine heftige Fleischwunde am Schienbein. Holtby wurde auf den Rasen behandelt, die Wunde verbunden. Anschließend humpelte er vom Rasen.
Nur wenige Stunden nach der Partie postete der Mittelfeldspieler ein Foto von seinem Schienbein, auf dem ein langes Pflaster klebt. "Ein paar Stiche und Eis. Ich bin bald zurück, danke für eure Nachrichten", schrieb er auf Instagram. Außerdem zeigte er eine Nachricht von Hubner, der ihm eine Nachricht geschrieben hatte. "Mein Freund, ich hoffe, dein Bein ist okay. Es war nie meine Absicht, dich so zu treffen." Holtby nahm die Entschuldigung an. "Mach dir keine Sorgen, das passiert."
12. April, 14.30 Uhr: Sven Jablonski pfeift den HSV beim VfB Stuttgart
Hoffentlich nur eine Randfigur: Schiedsrichter Sven Jablonski (35) leitet das Nord-Süd-Duell zwischen Stuttgart und dem HSV am Sonntag.
Die Rothosen haben eine sehr positive Bilanz in Spielen mit dem Bremer an der Pfeife: Von sechs Partien konnten die Hanseaten vier gewinnen, bei einem Remis und nur einer Niederlage.
Doch auch die Schwaben können unter Jablonskis Leitung auf gute Statistiken blicken: Von bisher 14 Begegnungen gewann der VfB sieben, bei drei Unentschieden und vier Pleiten.
10. April, 12.30 Uhr: Emir Sahiti zurück bei Maccabi Tel Aviv
Das sind tolle Neuigkeiten! HSV-Profi Emir Sahiti (27) ist zurück bei seinem Leihverein Maccabi Tel Aviv. Nach dem Angriff auf den Iran und den damit verbundenen Angriffen auf Israel hatte der 27-Jährige zwischenzeitlich das Land verlassen.
Lange Zeit war daraufhin unklar, wie es mit dem Offensivspieler weitergeht.
Wie in Beiträgen des israelischen Vereins auf Instagram zu sehen ist, ist Sahiti zurück beim Team und bereitet sich auf das anstehenden Spiel am Sonntag gegen Hapoel Be’er Scheva vor.
10. April, 7 Uhr: VfB-Angreifer Ermedin Demirovic ist dem HSV auf ewig dankbar
Für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel! Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic (28) ist nicht nur gebürtiger Hamburger, sondern spielte auch zehn Jahre lang in der Jugend des HSV. Nun kommt es am Sonntag (17.30 Uhr) zum Wiedersehen.
"Es ist das erste Mal, dass ich in der Bundesliga gegen den HSV spielen kann", sagte der Angreifer, der im Hinspiel verletzt gefehlt hatte. Daher freue er sich "riesig auf das Spiel".
Gleiches gilt auch für seine Familie, in der es viele HSV-Fans gibt. "Ich habe schon oft erzählt, dass ich selber noch die Raute im Herzen trage", gab Demirovic zu.
"Wenn du als kleiner Junge zehn Jahre in einem Verein spielst, der dich eigentlich ausbildet, der dich so formt, dass du weiter an die Profikarriere denken kannst - da musst du einfach dankbar sein." Entsprechend habe der HSV immer einen Platz in seinem Herzen.
9. April, 15.40 Uhr: Capaldo zurück im Training, Sorgen um Vuskovic
Gute Nachrichten aus dem Volkspark: HSV-Profi Nicolas Capaldo (27) hat am Donnerstag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert.
Der Argentinier hatte aufgrund einer Bauchmuskelverletzung die vergangenen fünf Pflichtspiele verpasst. Ob er auch wieder eine Kader-Option für das Auswärtsspiel in Stuttgart ist, ist allerdings noch unklar.
Sorgen gibt es wiederum um Luka Vuskovic (19): Das Mega-Talent musste den zweiten Tag in Folge wegen einer Knieprellung aussetzen. Ein Einsatz in Stuttgart steht auf der Kippe.
9. April, 6.45 Uhr: Luka Vuskovic erneut zum "Rookie of the Month" gewählt
He did it again! Luka Vuskovic (19) ist von der DFL zum vierten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gewählt worden. Damit stellte der HSV-Profi den bisherigen Rekord von Victor Boniface (25), damals noch in Diensten von Bayer Leverkusen, aus der Meistersaison 2023/24 ein.
Der 19-Jährige hat nun noch zwei Monate Zeit, um einen neuen Bundesliga-Rekord aufzustellen. Neben der Auszeichnung im März, gewann Vuskovic bereits im September, Oktober und Januar die Trophäe.
8. April, 14.05 Uhr: Sportdirekter Claus Costa von Albert Grönbaek überzeugt
Auf diesen Moment hat er lange warten müssen! Nach seinem Transfer in der Winterpause konnte Albert Grönbaek (24) am Samstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg endlich sein Debüt für den HSV feiern. Anschließend zeigte er sich überglücklich.
"Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich bin stolz darauf, wie das Team die schwierige Situation gemeistert hat", sagte der Däne. "Natürlich freue ich mich auch über mein Debüt. Es war ein tolles Gefühl, nach so einer langen Zeit wieder für 20 Minuten auf dem Platz zu stehen."
Dass es überhaupt so lange gedauert hat, lag an einer Muskelverletzung, die sich Grönbaek unmittelbar nach seiner Ankunft zugezogen hatte. "Als sich bei uns verletzt hat, hat man gemerkt, wie sehr ihm das leid getan hat", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). "Er war wirklich verärgert und enttäuscht. Ich habe selten erlebt, dass ein Spieler dies so deutlich rüberbringt. Er will unbedingt helfen."
Entsprechend war nicht nur der Spieler froh über das Debüt, sondern auch die Verantwortlichen. Unklar ist aber noch, wie es weitergeht. "Eine Transfer-Bewertung gibt es nicht nach 25 Minuten, sondern nach einigen Woche. Da können wir jetzt noch kein Fazit ziehen, sondern müssen weitere Eindrücke abwarten", so Costa.
In den kommenden Partien spielt Grönbaek auch um seine Zukunft, schließlich hat der HSV eine Kaufoption. Überzeugt der 24-Jährige weiter, könnte die Leihe am Ende für beide Seiten noch zum Happy End werden.
8. April, 10.20 Uhr: So ist die personelle Lage beim HSV
Der HSV ist am Dienstag in die Trainingswoche und damit auch in die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gestartet. Erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung war wieder Bakery Jatta (27) voll dabei.
Individuell trainierten hingegen nur Jean-Luc Dompé (30) und Nicolas Capaldo (27), letzterer hatte sein Programm bereits am Morgen abgespult und war daher nicht auf dem Platz zu sehen.
Positive Nachrichten gab es von Yussuf Poulsen (31), der nach seiner Verletzung erstmals wieder mit dem Ball am Fuß arbeiten konnte. Er wurde von Reha-Coach Sebastian Capel (40) begleitet.
Youngster Alexander Rössing-Lelesiit (19) befindet sich nach Vereinsangaben nach seinem Syndesmosebandriss weiterhin im Aufbautraining, Torwart Hannes Hermann (21) fehlte aufgrund einer Augeninfektion.
8. April, 6.43 Uhr: Miro Muheim für ein Spiel gesperrt
Glück für den HSV! Abwehrspieler Miro Muheim (28) ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) vom DFB-Sportgericht nur für ein Spiel gesperrt worden. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.
Muheim hatte in der 64. Minuten den Ball verloren und anschließend FCA-Angreifer Anton Kade (22) gestoppt. Daraufhin schickte ihn Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) vom Platz.
Strafmildernd wirkte sich wohl aus, dass Aytekin das Foul als unsportliches Verhalten und nicht als Notbremse einschätzte. Denn dafür sieht das Sportgericht eigentlich eine Sperre für zwei Spiele vor. Gut für den HSV, so ist Muheim nur für die Partie in Stuttgart gesperrt und im Nord-Derby gegen Werder Bremen wieder dabei.
7. April, 12.15 Uhr: Emir Sahiti spielt wohl nicht mehr für Maccabi Tel Aviv
Zunächst sah die Leihe von Emir Sahiti (27) nach Israel zu Maccabi Tel Aviv als Volltreffer aus. In fünf Pflichtspielen erzielte der Kosovare vier Treffer und bereitete einen weiteren vor.
Doch seit Beginn des Iran-Krieges und der unsicheren Lage im Nahen Osten wird der 27-Jährige laut israelischen Medienberichten wohl kein Spiel mehr für Maccabi bestreiten.
Nach seiner Flucht befindet er sich in Kroatien, wo er und seine Familie sich wohlfühlen. Sahiti hatte bereits beim Trainingslager auf Zypern gefehlt und nun auch beim Wiederbeginn der Liga am Osterwochenende, wo Tel Aviv mit 4:1 gegen Hapoel Haifa gewinnen konnte.
Damit ist auch unklar, wie es für ihn nach Saisonende weitergeht. Maccabi besitzt eine Kaufoption, wird diese aber nicht ziehen.
4. April, 14.20 Uhr: Viele Verletzungsausfälle – Startelf-Chance für Albert Grönbaek?
Der HSV muss in der Heimpartie gegen Augsburg auf fünf Spieler verzichten. Wird das die Chance für den ersten Einsatz von Albert Grönbaek (24), der bereits Ende Januar als Leihe zu den Hamburgern stieß?
Den dänischen Nationalspieler jagt das Verletzungspech. Noch bevor er auch nur einmal für die Aufsteiger auf den Platz auflaufen konnte, zog sich der sowieso immer wieder angeschlagene Profi einen Faszienriss im rechten Oberschenkel zu und fiel direkt wochenlang aus.
Nun könnte gegen Augsburg sein Debüt bevorstehen. Nicht nur, weil Trainer Merlin Polzin (35) aufgrund der Verletzungsausfälle jemanden für das zentrale Mittelfeld braucht, sondern auch, weil Grönbaek endlich wieder fit scheint. "Er hat in den letzten Wochen sehr große Schritte gemacht", lobte Polzin den 24-Jährigen bei der Pressekonferenz am Donnerstag.
Der Leihspieler bleibt nur bis Ende der Saison in Hamburg. Danach verabschiedet er sich wieder in Richtung Stade Rennes.
4. April, 11.40 Uhr: Deniz Aytekin pfeift HSV-Heimduell gegen Augsburg – sein finaler Einsatz im Volkspark
Deniz Aytekin heißt der Unparteiische der Partie im Volkspark.
Es ist die letzte Saison des 47-Jährigen. Aytekin kündigte bereits an nach der laufenden Saison, seine Karriere als Schiedsrichter zu beenden.
Es wird das letzte HSV-Spiel im Volksparkstadion sein, bei dem der Routinier zur Pfeife greift. Insgesamt 31 Mal pfiff er als Schiri ein Pflichtspiel der Rothosen – 20 Mal in der Bundesliga, neunmal 2. Liga und zweimal im DFB-Pokal.
"Ich freue mich, dass ich noch mal im Volksparkstadion pfeifen darf. Dort herrscht stets eine besondere Atmosphäre. Es ist ein cooles Stadion", so Aytekin im Vorfeld über seinen finalen Volkspark-Pfiff.
3. April, 10.45 Uhr: Sky-Reporter Florian Plettenberg dementiert Bayern-Interesse an Daniel Heuer Fernandes
Der FC Bayern München will sich auf einen möglichen Abschied von Manuel Neuer (40) in diesem Sommer vorbereiten und sucht nach einer erfahrenen Nummer zwei hinter Jonas Urbig (22). Die SportBild brachte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) ins Spiel und sprach über ein mögliches Interesse.
Dieses dementierte nun jedoch Sky-Reporter Florian Plettenberg. Auch wenn der Rekordmeister bei der Nachfolge auf Erfahrung setze, sei Heuer Fernandes kein Thema.
Vielmehr sei der Keeper mit dem HSV im Austausch. Aufgrund der automatischen Klausel in seinem Vertrag seien beide Parteien aber entspannt.
1. April, 12 Uhr: Luka Vuskovic liefert, Philip Otele feiert
Die Länderspiele sind Geschichte, die HSV-Profis befinden sich somit auf der Rückreise. Für Luka Vuskovic (19) gab es ein Lob von höchster Stelle, Philip Otele (26) durfte sich über sein Debüt freuen.
Wie schon gegen Kolumbien (2:1) stand Vuskovic auch in der Nacht zu Mittwoch in der kroatischen Startelf gegen Brasilien. Nachdem das Mega-Talent in der 82. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt worden war, fing sich sein Team noch zwei später Gegentreffer und verlor mit 1:3.
Für ihn persönlich gab es im Anschluss lobende Worte. "Er hat zwei sehr gute Spiele gemacht, er hat eine große Zukunft vor sich, er muss einfach so weitermachen", erklärte Luka Modric (40) der Zeitung Slobodna Dalmacija.
Teamkollege Otele durfte sich hingegen über sein Debüt für Nigeria freuen. Beim 2:2 gegen Jordanien wurde er in der 81. Minute eingewechselt.
Von Beginn an ran durfte hingegen Miro Muheim (28), der Schweizer spielte beim torlosen Remis gegen Norwegen 73. Minuten.
Für positive Nachrichten sorgte zudem Otto Stange (19) bei der deutschen U19. Mit einem Doppelpack, darunter ein Treffer per Hacke, schoss er den DFB-Nachwuchs gegen Österreich zum 3:2-Sieg und somit auch zur EM-Endrunde.
1. April, 7.06 Uhr: Daniel Heuer Fernandes pokert um neuen Vertrag
Die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes (33) beim HSV ist weiterhin unklar. Fest steht bislang nur, dass sich sein im Sommer auslaufender Vertrag im Falle des Klassenerhalts und bei einer gewissen Anzahl von absolvierten Spielen - dies ist bereits der Fall - automatisch verlängert.
Beide Seiten führten bereits Gespräche, konnten aber, auch durch einen Beraterwechsel bedingt, bislang noch keine Einigung erzielen. Denn Heuer Fernandes, der seit Jahren nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch Leistungsträger ist, fordert eine deutliche Gehaltserhöhung.
Wie die SportBild berichtet, soll sich im Falle eines Abschiedes der FC Bayern München mit dem 33-Jährigen befassen. Der Rekordmeister ist auf der Suche nach einer erfahrenen Nummer zwei hinter Jonas Urbig (22), sollte Manuel Neuer (40) im Sommer seine Karriere beenden.
Zudem sollen auch ausländische Klubs Interesse an Heuer Fernandes haben. Laut dem Bericht soll der HSV seinem Keeper bei einem vorzeitigen Abgang wohl keine Steine in den Weg legen.
Titelfoto: IMAGO / foto2press