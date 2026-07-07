07.07.2026 13:48 HSV-Blog: Rothosen offenbar mit Interesse an jungem Franzosen

HSV-Blog: Flügelspieler Yanis Cimignani vom FC Lugano soll das Interesse des HSV geweckt haben. Allerdings haben ihn wohl noch andere Klubs im Visier.

Hamburg - Nach wochenlanger Sommerpause startet der HSV in die Saison-Vorbereitung. Am Montag und Dienstag wartet nun die obligatorische Leistungsdiagnostik auf das Team. Zwei der drei hanseatischen WM-Fahrer sind weiterhin noch im Rennen um den Titel. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

7. Juli, 13.48 Uhr: HSV soll Auge auf Yanis Cimignani geworfen haben

Die Gerüchteküche rund um den HSV brodelt weiter. Laut dem Transferexperten Rudy Galetti sollen die Rothosen ein Auge auf Flügelspieler Yanis Cimignani (24) vom Schweizer Klub FC Lugano geworden haben. Allerdings seien die Hanseaten im Werben um den Franzosen nicht allein. Neben dem FC Venezia und AEK Athen sowie mehreren Klubs aus der zweiten englischen Liga soll auch der FC Schalke 04 seine Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben. In der vergangenen Saison stand Cimignani 35-mal für Lugano auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Scorerpunkte.

Flügelspieler Yanis Cimignani (24) vom Schweizer Klub FC Lugano soll das Interesse des HSV geweckt haben. © IMAGO/Steinsiek.ch

6. Juli, 17.07 Uhr: HSV-Profis bei obligatorischer Leistungsdiagnostik

Nach dem Urlaub kehrten die Profis zum Trainingsgelände der Rothosen zurück. Montag und Dienstag stehen zunächst die Leistungstests im Athleticum auf dem Programm. Die Spieler sind nach 51 Tagen aus der Sommerpause also wieder da. Zu Beginn der Woche wartet nun die obligatorische Leistungsdiagnostik auf das Team von Trainer Merlin Polzin (35). Am Mittwoch bricht die Mannschaft dann nach Dänemark zum ersten Trainingslager auf.

Jordan Torunarigha (28, M.) beim obligatorischen Leistungstest im Athleticum. © WITTERS

4. Juli, 11.15 Uhr: Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau heuert in Kiel an

Zurück zu alten Bekannten: Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (31) hat bei Holstein Kiel angeheuert. Dort trifft der Abwehrspieler mit Trainer Tim Walter (50) und Sechser Jonas Meffert (31) auf langjährige Weggefährte aus Hamburg. "Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft. Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert", freute sich Walter. Schonlau unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag zu leistungsbezogenen Konditionen. "Als die Anfrage kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Ich will einfach nur sofort starten, die Jungs kennenlernen und Gas geben", verdeutlichte der 31-Jährige.

Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (31, r.) hat bei Holstein Kiel angeheuert. Dort trifft er auf alte Weggefährten. (Archivfoto) © WITTERS

3. Juli, 10.33 Uhr: HSV mit besonderem Saison-Auftakt

Die Bundesliga beginnt erst Ende August, in die Saison starten will der Hamburger SV aber früher - und das mit einem bunten Programm für große und kleine Rothosen-Fans. Am 1. August lädt der Klub zum Volksparkfestival ein. Neben einem Testspiel-Doppelpack gegen den englischen Traditionsclub FC Everton, soll es drumherum viel buntes Programm geben, wie der Verein mitteilte. Das erste Testspiel gegen die Engländer wird um 13 Uhr (HSV-Frauen) angepfiffen. Um 17 Uhr sind dann die Männer dran. Zwischen 9 und 14.30 Uhr können rund um das Stadion Kinder und Erwachsene an Mitmachaktionen teilnehmen, darunter beispielsweise diverse Sportangebote. Zudem wird es ein Bühnenprogramm geben, bei dem unter anderem ein Talk mit dem HSV-Vorstand um Kathleen Krüger und Eric Huwer geplant ist. Als Highlight soll sich sowohl die Frauen- als auch Herren-Mannschaft vorstellen.

Am 1. August wird es zum Volksparkfestival voll rund um das Stadion der Rothosen. © privat

2. Juli, 11.26 Uhr: HSV im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Donnerstag die Spielpläne für die kommende Bundesliga-Saison. Die Rothosen starten am Wochenende des 29. und 30. Augusts die Spielzeit auswärts bei Borussia Dortmund. "Natürlich hätten wir die Saison gerne mit einem Heimspiel gestartet. Trotzdem freuen wir uns sehr auf dieses Duell. Dortmund ist ein top Gegner mit einem besonderen Stadion", sagte HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (35) über die Begegnung. Das erste Heimspiel wird am zweiten Spieltag dann gegen den 1. FSV Mainz 05 stattfinden. Die weiteren Paarungen: 3. Spieltag: auswärts bei RB Leipzig

4. Spieltag: daheim gegen den 1. FC Köln

5. Spieltag: zu Gast bei der TSG Hoffenheim

6. Spieltag: der VfB Stuttgart ist im Volkspark zu Gast

7. Spieltag: Auswärtsfahrt zu Bundesliga-Neuling SC Paderborn

8. Spieltag: auswärts bei Eintracht Frankfurt

9. Spieltag: zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach'

10. Spieltag: Derby-Time im Weserstadion!

11. Spieltag: Michael Olise und Co. mit dem FC Bayern München zu Gast im Volksparkstadion

12. Spieltag: zu Gast bei den Eisernen in Berlin

13. Spieltag: Bundesliga-Aufsteiger Schalke kommt ins Volksparkstadion!

14. Spieltag: Der HSV reist ins Saarland und trifft erstmals auf Aufsteiger SV Elversberg!

15. Spieltag: Die Rothosen empfangen Bayer 04 Leverkusen im Volksparkstadion

16. Spieltag: HSV zu Gast beim SC Freiburg Zur letzten Begegnung der Hinrunde am 17. Spieltag (15. bis 17. Januar 2027) empfängt der norddeutsche Klub den FC Augsburg in der Hansestadt. Danach startet die Rückrunde gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion.

Die Rothosen starten bei Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. © Bernd Thissen/dpa

29. Juni, 11 Uhr: HSV-Youngster Otto Stange trifft doppelt bei U19-EM

Ein bärenstarker Start ins Turnier: HSV-Youngster Otto Stange (19) hat im ersten Spiel der DFB-Junioren bei der U19-Europameisterschaft doppelt getroffen. Gegen Dänemark netzte der Angreifer in der 32. und 61. Minute. Damit hatte er großen Anteil am 4:3-Erfolg der deutschen Auswahl. Für die U19 geht es am kommenden Mittwoch (1. Juli) um 21 Uhr mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Gastgeber Wales weiter.

HSV-Youngster Otto Stange (19) hat im ersten Spiel der DFB-Junioren bei der U19-Europameisterschaft gegen Dänemark doppelt getroffen. © imago/Sportimage

28. Juni, 13.22 Uhr: HSV-Profi vor überraschender Vertragsverlängerung

Damit war nicht wirklich zu rechnen: Noah Katterbach (25) kam in der vergangenen Saison nicht ein einziges Mal für den HSV zum Einsatz. Dennoch steht der Defensivakteur nun offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Laut "Hamburger Abendblatt" soll der 25-Jährige seinen Kontrakt um ein Jahr bis 2028 verlängern und gleich im Anschluss für eine Saison an Eintracht Braunschweig verliehen werden - samt Kaufoption. Das Interesse der Niedersachsen an Katterbach war zuletzt bereits durchgesickert. Der Linksfuß habe laut dem Bericht bereits seinen Medizincheck absolviert, es fehlten nur noch die Unterschriften. In Braunschweig will der Abwehrspieler seine Karriere reaktivieren.

Noah Katterbach (25, vorne) soll trotz einer Saison ohne einen einzigen Einsatz eine Vertragsverlängerung beim HSV bekommen. © WITTERS

26. Juni, 9.06 Uhr: HSV soll Interesse an TSG-Profi Muhammed Damar haben

Die Wunschlösung bleibt eine feste Verpflichtung von Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira (25), der HSV muss sich aber nach Alternativen umschauen. Dabei sollen die Rothosen nun einen Bundesliga-Profi ins Auge gefasst haben. Laut "Sky" sollen die Hamburger Muhammed Damar (22) von der TSG 1899 Hoffenheim im Visier haben. Der gebürtige Berliner hat bei den Kraichgauer zwar noch Vertrag bis 2029, ist aufgrund geringer Einsatzzeiten aber offenbar wechselbereit. Die TSG soll dem Bericht zufolge ab einer Ablösesumme von fünf Millionen Euro gesprächsbereit sein. Neben dem HSV sollen allerdings auch noch andere Vereine Damar auf dem Zettel haben.

Muhammed Damar (22) ist mit seinen Einsatzzeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht zufrieden. Der HSV soll ihn im Auge haben. © Uwe Anspach/dpa

24. Juni, 16.41 Uhr: HSV startet am 24. August beim SC Verl in die Saison

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison für den HSV steht: Der DFB hat am Mittwoch die Erstrundenspiele des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Die Rothosen müssen am Montagabend (24. August) um 18 Uhr beim Drittligisten SC Verl antreten. "Da wollen wir voll da sein, unserer Rolle als Bundesligist unbedingt gerecht werden und eine Runde weiterkommen", betonte Coach Merlin Polzin (35) in einer Mitteilung. Auch das im Volksparkstadion stattfindende Spiel des Hamburger Oberligisten HEBC gegen Borussia Dortmund wurde exakt terminiert: Die Eimsbütteler treffen am 1. September (Dienstag) um 20.45 Uhr auf den BVB.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) freut sich mit seiner Mannschaft auf den Pflichtspielstart am 24. August. © WITTERS

24. Juni, 13.07 Uhr: HSV testet doppelt gegen den FC Everton

Das offene Geheimnis ist nun offiziell: Der HSV testet im Rahmen des alljährlichen Volksparkfestivals am 1. August doppelt gegen den FC Everton. Das gaben die Rothosen am Mittwoch bekannt. Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft bestreiten demnach ein Testspiel gegen den englischen Traditionsklub. Das Spiel der Frauen wird um 13.30 Uhr angepfiffen, die Männer sind um 17 Uhr an der Reihe. Ab 30. Juni können Mitglieder von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und sich Tickets für die Partien sichern. Am 2. Juli startet voraussichtlich der freie Vorverkauf.

Im Rahmen des diesjährigen Volksparkfestivals treffen sowohl die Männer als auch die Frauen des HSV auf den FC Everton. (Archivfoto) © WITTERS

23. Juni, 15.33 Uhr: HSV überlasst Hamburger Amateurklub das Stadion

Ein Spiel im Volkspark ohne Beteiligung des HSV: Die Rothosen überlassen ihr Stadion dem Hamburger Amateurklub HEBC für dessen Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Die Eimsbütteler müssen für die Partie gegen den BVB in ein anderes Stadion ausweichen, weil der Professor-Reinmüller-Platz (2.500 Zuschauer) nicht die Sicherheitsauflagen des DFB erfüllt. Aufgrund des Supercup-Spiels der Dortmunder gegen den FC Bayern München am 22. August wird das Spiel allerdings erst am 1. oder 2. September ausgetragen.

Der Hamburger Amateurclub HEBC bestreitet sein Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal im Volksparkstadion. (Archivfoto) © Philipp Szyza/dpa

23. Juni, 8.29 Uhr: Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Mario Vuskovic aufgenommen

Ab dem 15. November darf Mario Vuskovic endlich wieder für die Rothosen auflaufen. Doch knapp fünf Monate vor der Rückkehr hat die Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen gegen den Kroaten wieder aufgenommen, berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach sehe die Behörde neue Ermittlungsansätze, die in dem Fall noch nicht beleuchtet wurden. Details nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Wiederaufnahme hätte Vuskovic durchaus verhindern können. Der 24-Jährige ließ eine Frist verstreichen, das Ermittlungsverfahren gegen eine Geldauflage im mittleren fünfstelligen Bereich einstellen zu lassen. Da der Verteidiger aber von seiner Unschuld überzeugt ist, zahlte er nicht. Das Comeback im November soll durch die Ermittlungen nicht in Gefahr sein, da im Strafrecht - anders als im Sportrecht - die Unschuldsvermutung gilt.

Mario Vuskovic hätte gegen eine Geldauflage das Ermittlungsverfahren einstellen lassen können, zahlte aber nicht. © Arne Dedert/dpa

21. Juni, 14.36 Uhr: Finn Barkowsky unterschreibt Profivertrag beim HSV

Der HSV bindet ein Juwel für die Zukunft: Nachwuchsspieler Finn Barkowsky (18) hat bei den Rothosen verlängert und in diesem Zuge seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. "Mit Finn binden wir ein vielversprechendes Nachwuchstalent an uns, das insbesondere mit seiner Offensivqualität überzeugt. Auch als U19-Spieler hat er sich bereits in unserer U21 bewiesen und wichtige Entwicklungsschritte gemacht", erklärte Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie. Der Offensivakteur war 2023 vom FC Hansa Rostock in die HSV-Jugend gewechselt. Er spielte für die U17, U19 und in der abgelaufenen Saison auch erstmals für die U21 in der Regionalliga. Zudem trainierte er häufiger bei den Profis mit.

Nachwuchstalent Finn Barkowsky (18) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. © WITTERS

19. Juni, 14.30 Uhr: Robert Glatzel unmittelbar vor Abschied vom HSV

Das hatte sich abgezeichnet: Robert Glatzel (32) wird den HSV allem Anschein nach in Richtung VfL Wolfsburg verlassen. Laut "BILD" sollen sich nun auch die beiden Vereine geeinigt haben, nachdem der Stürmer schon vor einiger Zeit grünes Licht gegeben hatte. Demnach werde der Angreifer für eine Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu den Wölfen wechseln und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der Transfer soll in der kommenden Woche offiziell gemacht werden. Glatzel war 2021 zum HSV gewechselt. In 150 Pflichtspielen erzielte der Offensivakteur starke 8

Stürmer Robert Glatzel (32) wird vom HSV zum VfL Wolfsburg wechseln. Der Transfer soll zeitnah offiziell gemacht werden. © WITTERS

18. Juni, 16.18 Uhr: HSV bestreitet Testspiel gegen den SK Rapid Wien

Die Sommer-Vorbereitung des HSV nimmt weiter Formen an. Am Donnerstag gaben die Rothosen ihren ersten Testspielgegner bekannt: Am 18. Juli (19 Uhr) geht es zum österreichischen Traditionsklub SK Rapid Wien. Am Tag danach starten die Hanseaten in ihr zweites Trainingslager im österreichischen Oberlängenfeld, wo sie bis 25. Juli bleiben. Das erste Trainingslager findet vom 8. bis 11. Juli im dänischen Helsingör statt. Alle wichtigen Termine der HSV-Vorbereitung hat der Klub auf seiner Website zusammengestellt.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) trifft mit seiner Mannschaft in der Saison-Vorbereitung auf den SK Rapid Wien. © WITTERS

14. Juni, 8.37 Uhr: Miro Muheim unterläuft Eigentor bei WM-Debüt

So hatte er sich das sicherlich nicht vorgestellt: HSV-Verteidiger Miro Muheim (28) hat mit der Schweizer Nationalmannschaft einen extrem frustrierenden Start in die WM erlebt. Die "Nati" gab am Samstagabend in der Nachspielzeit den Sieg gegen Katar aus der Hand und kam nur zu einem 1:1. Extra bitter für Muheim: Ihm unterlief kurz nach seiner Einwechslung ein Eigentor! Im Kopfballduell mit Gegenspieler Boualem Khoukhi (35) verlängerte der 28-Jährige die Kugel unhaltbar in den eigenen Kasten.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (28) unterlief bei seinem WM-Debüt ein ganz bitteres Eigentor für die Schweizer Nationalmannschaft. © ALEX GRIMM/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

12. Juni, 16.38 Uhr: Nottingham mit 28-Millionen-Euro-Paket für Fábio Vieira?

Eine Rückkehr zum HSV wird unwahrscheinlicher: Mit einer bärenstarken Saison hat Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira (25) dafür gesorgt, dass die Rothosen ihn unbedingt halten wollen. Laut dem Portal "FussballTransfers.com" haben die Hanseaten nun aber ernsthafte Konkurrenz im Werben um den Portugiesen bekommen. Nottingham Forest soll den "Gunners" demnach ein Angebot in Höhe von 28 Millionen Euro für den Edeltechniker unterbreitet haben. Der HSV hatte eigentlich gehofft, Vieira für deutlich weniger als die 22 Millionen Euro umfassende Kaufoption fest verpflichten zu können. Ob das nun noch realistisch ist?

Der HSV soll bei Wunschspieler Fabio Vieira (25) Konkurrenz aus Nottingham bekommen haben. © Florian Wiegand/dpa

12. Juni, 13.30 Uhr: Luka Vuskovic soll sich mit Brighton einig sein

Was passiert mit Luka Vuskovic (19)? Eine Rückkehr des Super-Talents zum HSV gilt weiterhin als ausgeschlossen. Gut möglich ist es trotzdem, dass der Kroate nicht bei Stammverein Tottenham Hotspur bleibt. Wie "The Athletic" nun berichtet, habe Premier-League-Konkurrent Brighton & Hove Albion ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund für den Abwehrspieler abgegeben. Vuskovic soll sich den Klub von Ex-St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler demnach gut als nächsten Karriereschritt vorstellen können. Laut "Sky" bestehe sogar schon eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und Brighton. Der 19-Jährige ist bei zahlreichen internationalen Top-Klubs auf dem Schirm, darunter Real Madrid, der FC Barcelona sowie der FC Bayern München. In Tottenham hat Vuskovic Vertrag bis 2030.

Wechselt Luka Vuskovic (19) innerhalb der Premier League? Brighton & Hove Albion soll sich mit dem Kroaten über einen Wechsel einig sein. © Marcus Brandt/dpa

11. Juni, 10.21 Uhr: HSV soll Interesse an Keasse Bah haben

Aufgrund des Abgangs von Ransförd Königsdörffer (24) und des sehr wahrscheinlichen Abschieds von Robert Glatzel (32) sucht der HSV nach Verstärkungen im Sturm. Sind die Rothosen in der zweiten Schweizer Liga fündig geworden? Wie das Portal "Arménie Football" auf X berichtet, sollen die Hamburger Interesse an Keasse Bah (21) von Stade Lausanne-Ouchy haben. Der belgische Transfer-Journalist Sacha Tavolieri hatte den Angreifer bereits Ende Mai mit den Hanseaten in Verbindung gebracht. Der 21-Jährige spielt erst ein Jahr in der Schweiz. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 33 Ligapartien sieben Treffer sowie vier Assists. Der Marktwert des Ivorers liegt derzeit bei rund 700.000 Euro.

Stürmer Keasse Bah (21) von Stade Lausanne-Ouchy soll das Interesse des HSV geweckt haben. © imago/Geisser

10. Juni, 14.34 Uhr: HSV soll Paderborns Laurin Curda im Visier haben

Die Gerüchteküche brodelt: Nahezu täglich wird der HSV mit Spielern in Verbindung gebracht, die sich in den Fokus der Rothosen gespielt haben sollen. Wie "BILD" berichtet, soll dazu nun auch Laurin Curda von Aufsteiger SC Paderborn gehören. Der 24-Jährige hatte die Ostwestfalen mit seinem Siegtreffer in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg vor Kurzem in die Bundesliga geschossen. Dem Bericht zufolge sei der HSV aber nur einer von mehreren Bundesligisten, die den Rechtsfuß gern verpflichten würden. So soll unter anderem auch der 1. FC Köln seine Fühler ausgestreckt haben. Curdas Marktwert liegt derzeit bei drei Millionen Euro.

Paderborns Laurin Curda (24, r.) soll beim HSV auf dem Zettel stehen. © WITTERS

9. Juni, 17.03 Uhr: HSV wird nach Pyro-Vergehen der Fans zur Kasse gebeten

Eine stattliche Summe: Der HSV ist aufgrund mehrere Pyro-Vergehen seiner Anhänger vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von insgesamt 180.000 Euro verurteilt worden. Die Summe verteilt sich auf vier Partien der abgelaufenen Saison. Den mit Abstand größten Teil macht dabei das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund im März aus, bei dem die HSV-Fans laut Gericht 48 Bengalische Feuer, 84 Blinker, zehn Rauchkörper, acht Sprühstifte sowie eine Rakete im Gästeblock zündeten. Allein dafür wurden die Rothosen zu einer Zahlung von 153.000 Euro verdonnert. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die HSV-Fans zünden gerne und oft Pyrotechnik. Dafür wird der Verein regelmäßig vom DFB-Sportgericht zu Geldstrafen verdonnert. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

9. Juni, 14.26 Uhr: HSV an Frankfurts Elias Baum dran?

Für Jahr zwei nach dem Bundesliga-Aufstieg sucht der HSV nach Verstärkungen. Dabei sollen die Rothosen ein Auge auf Elias Baum (20) von Eintracht Frankfurt geworfen haben. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sei der offensivstarke Außenverteidiger schon länger im Fokus der Hanseaten. Baum hat bei der SGE einen Vertrag bis 2028, allerdings eine unbefriedigende Saison mit nur fünf Einsätzen hinter sich. Beim HSV könnte der Abwehrspieler die rechte Schiene beackern, wo Giorgi Gocholeishvili (25, Rückkehr nach Donezk), William Mikelbrencis (22, steht vor dem Absprung) und Bakery Jatta (28) in der abgelaufenen Saison zum Einsatz kamen.

Frankfurts Außenverteidiger Elias Baum (20) soll das Interesse des HSV geweckt haben. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

8. Juni, 16 Uhr: HSV-Talent Bornschein wechselt nach Osnabrück

Ein weiteres Talent verlässt den HSV: Abwehrspieler Lukas Bornschein (21) wechselt von den Rothosen zum VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Der Innenverteidiger durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Hamburger. Für die zweite Mannschaft bestritt er 75 Spiele in der Regionalliga. Auch für die deutsche U19-Nationalmannschaft kam er zum Einsatz (fünf Länderspiele). Bornschein erklärte: "Der VfL hat mir von Anfang an einen klaren Weg aufgezeigt. Ich habe gespürt, dass hier Vertrauen in junge Spieler vorhanden ist und dass ich mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln kann" - diesen Eindruck hatte er beim HSV folglich nicht mehr.

HSV-Talent Lukas Bornschein (21) ist zum VfL Osnabrück gewechselt. (Archivfoto) © WITTERS