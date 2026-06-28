28.06.2026 13:22 HSV-Blog: Überraschung! Profi kriegt nach Saison ohne Einsatz wohl neuen Vertrag

HSV-Blog: Noah Katterbach soll trotz einer Saison ohne Einsatz eine Vertragsverlängerung beim HSV bekommen und nach Braunschweig verliehen werden.

Hamburg - Die Saison ist durch! Der HSV hat eine unterm Strich starke Spielzeit hinter sich, die im letztlich souveränen Klassenerhalt mündete. Während für drei Profis nun die WM läuft, weilt der Großteil der Spieler noch in der Sommerpause. Hinter den Kulissen laufen aber bereits die Planungen für die kommende Saison. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

28. Juni, 13.22 Uhr: HSV-Profi vor überraschender Vertragsverlängerung

Damit war nicht wirklich zu rechnen: Noah Katterbach (25) kam in der vergangenen Saison nicht ein einziges Mal für den HSV zum Einsatz. Dennoch steht der Defensivakteur nun offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Laut "Hamburger Abendblatt" soll der 25-Jährige seinen Kontrakt um ein Jahr bis 2028 verlängern und gleich im Anschluss für eine Saison an Eintracht Braunschweig verliehen werden - samt Kaufoption. Das Interesse der Niedersachsen an Katterbach war zuletzt bereits durchgesickert. Der Linksfuß habe laut dem Bericht bereits seinen Medizincheck absolviert, es fehlten nur noch die Unterschriften. In Braunschweig will der Abwehrspieler seine Karriere reaktivieren.

Noah Katterbach (25, vorne) soll trotz einer Saison ohne einen einzigen Einsatz eine Vertragsverlängerung beim HSV bekommen. © WITTERS

26. Juni, 9.06 Uhr: HSV soll Interesse an TSG-Profi Muhammed Damar haben

Die Wunschlösung bleibt eine feste Verpflichtung von Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira (25), der HSV muss sich aber nach Alternativen umschauen. Dabei sollen die Rothosen nun einen Bundesliga-Profi ins Auge gefasst haben. Laut "Sky" sollen die Hamburger Muhammed Damar (22) von der TSG 1899 Hoffenheim im Visier haben. Der gebürtige Berliner hat bei den Kraichgauer zwar noch Vertrag bis 2029, ist aufgrund geringer Einsatzzeiten aber offenbar wechselbereit. Die TSG soll dem Bericht zufolge ab einer Ablösesumme von fünf Millionen Euro gesprächsbereit sein. Neben dem HSV sollen allerdings auch noch andere Vereine Damar auf dem Zettel haben.

Muhammed Damar (22) ist mit seinen Einsatzzeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht zufrieden. Der HSV soll ihn im Auge haben. © Uwe Anspach/dpa

24. Juni, 16.41 Uhr: HSV startet am 24. August beim SC Verl in die Saison

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison für den HSV steht: Der DFB hat am Mittwoch die Erstrundenspiele des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Die Rothosen müssen am Montagabend (24. August) um 18 Uhr beim Drittligisten SC Verl antreten. "Da wollen wir voll da sein, unserer Rolle als Bundesligist unbedingt gerecht werden und eine Runde weiterkommen", betonte Coach Merlin Polzin (35) in einer Mitteilung. Auch das im Volksparkstadion stattfindende Spiel des Hamburger Oberligisten HEBC gegen Borussia Dortmund wurde exakt terminiert: Die Eimsbütteler treffen am 1. September (Dienstag) um 20.45 Uhr auf den BVB.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) freut sich mit seiner Mannschaft auf den Pflichtspielstart am 24. August. © WITTERS

24. Juni, 13.07 Uhr: HSV testet doppelt gegen den FC Everton

Das offene Geheimnis ist nun offiziell: Der HSV testet im Rahmen des alljährlichen Volksparkfestivals am 1. August doppelt gegen den FC Everton. Das gaben die Rothosen am Mittwoch bekannt. Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft bestreiten demnach ein Testspiel gegen den englischen Traditionsklub. Das Spiel der Frauen wird um 13.30 Uhr angepfiffen, die Männer sind um 17 Uhr an der Reihe. Ab 30. Juni können Mitglieder von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und sich Tickets für die Partien sichern. Am 2. Juli startet voraussichtlich der freie Vorverkauf.

Im Rahmen des diesjährigen Volksparkfestivals treffen sowohl die Männer als auch die Frauen des HSV auf den FC Everton. (Archivfoto) © WITTERS

23. Juni, 15.33 Uhr: HSV überlasst Hamburger Amateurklub das Stadion

Ein Spiel im Volkspark ohne Beteiligung des HSV: Die Rothosen überlassen ihr Stadion dem Hamburger Amateurklub HEBC für dessen Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Die Eimsbütteler müssen für die Partie gegen den BVB in ein anderes Stadion ausweichen, weil der Professor-Reinmüller-Platz (2.500 Zuschauer) nicht die Sicherheitsauflagen des DFB erfüllt. Aufgrund des Supercup-Spiels der Dortmunder gegen den FC Bayern München am 22. August wird das Spiel allerdings erst am 1. oder 2. September ausgetragen.

Der Hamburger Amateurclub HEBC bestreitet sein Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal im Volksparkstadion. (Archivfoto) © Philipp Szyza/dpa

23. Juni, 8.29 Uhr: Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Mario Vuskovic aufgenommen

Ab dem 15. November darf Mario Vuskovic endlich wieder für die Rothosen auflaufen. Doch knapp fünf Monate vor der Rückkehr hat die Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen gegen den Kroaten wieder aufgenommen, berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach sehe die Behörde neue Ermittlungsansätze, die in dem Fall noch nicht beleuchtet wurden. Details nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Wiederaufnahme hätte Vuskovic durchaus verhindern können. Der 24-Jährige ließ eine Frist verstreichen, das Ermittlungsverfahren gegen eine Geldauflage im mittleren fünfstelligen Bereich einstellen zu lassen. Da der Verteidiger aber von seiner Unschuld überzeugt ist, zahlte er nicht. Das Comeback im November soll durch die Ermittlungen nicht in Gefahr sein, da im Strafrecht - anders als im Sportrecht - die Unschuldsvermutung gilt.

Mario Vuskovic hätte gegen eine Geldauflage das Ermittlungsverfahren einstellen lassen können, zahlte aber nicht. © Arne Dedert/dpa

21. Juni, 14.36 Uhr: Finn Barkowsky unterschreibt Profivertrag beim HSV

Der HSV bindet ein Juwel für die Zukunft: Nachwuchsspieler Finn Barkowsky (18) hat bei den Rothosen verlängert und in diesem Zuge seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. "Mit Finn binden wir ein vielversprechendes Nachwuchstalent an uns, das insbesondere mit seiner Offensivqualität überzeugt. Auch als U19-Spieler hat er sich bereits in unserer U21 bewiesen und wichtige Entwicklungsschritte gemacht", erklärte Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie. Der Offensivakteur war 2023 vom FC Hansa Rostock in die HSV-Jugend gewechselt. Er spielte für die U17, U19 und in der abgelaufenen Saison auch erstmals für die U21 in der Regionalliga. Zudem trainierte er häufiger bei den Profis mit.

Nachwuchstalent Finn Barkowsky (18) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. © WITTERS

19. Juni, 14.30 Uhr: Robert Glatzel unmittelbar vor Abschied vom HSV

Das hatte sich abgezeichnet: Robert Glatzel (32) wird den HSV allem Anschein nach in Richtung VfL Wolfsburg verlassen. Laut "BILD" sollen sich nun auch die beiden Vereine geeinigt haben, nachdem der Stürmer schon vor einiger Zeit grünes Licht gegeben hatte. Demnach werde der Angreifer für eine Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu den Wölfen wechseln und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der Transfer soll in der kommenden Woche offiziell gemacht werden. Glatzel war 2021 zum HSV gewechselt. In 150 Pflichtspielen erzielte der Offensivakteur starke 8

Stürmer Robert Glatzel (32) wird vom HSV zum VfL Wolfsburg wechseln. Der Transfer soll zeitnah offiziell gemacht werden. © WITTERS

18. Juni, 16.18 Uhr: HSV bestreitet Testspiel gegen den SK Rapid Wien

Die Sommer-Vorbereitung des HSV nimmt weiter Formen an. Am Donnerstag gaben die Rothosen ihren ersten Testspielgegner bekannt: Am 18. Juli (19 Uhr) geht es zum österreichischen Traditionsklub SK Rapid Wien. Am Tag danach starten die Hanseaten in ihr zweites Trainingslager im österreichischen Oberlängenfeld, wo sie bis 25. Juli bleiben. Das erste Trainingslager findet vom 8. bis 11. Juli im dänischen Helsingör statt. Alle wichtigen Termine der HSV-Vorbereitung hat der Klub auf seiner Website zusammengestellt.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) trifft mit seiner Mannschaft in der Saison-Vorbereitung auf den SK Rapid Wien. © WITTERS

14. Juni, 8.37 Uhr: Miro Muheim unterläuft Eigentor bei WM-Debüt

So hatte er sich das sicherlich nicht vorgestellt: HSV-Verteidiger Miro Muheim (28) hat mit der Schweizer Nationalmannschaft einen extrem frustrierenden Start in die WM erlebt. Die "Nati" gab am Samstagabend in der Nachspielzeit den Sieg gegen Katar aus der Hand und kam nur zu einem 1:1. Extra bitter für Muheim: Ihm unterlief kurz nach seiner Einwechslung ein Eigentor! Im Kopfballduell mit Gegenspieler Boualem Khoukhi (35) verlängerte der 28-Jährige die Kugel unhaltbar in den eigenen Kasten.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (28) unterlief bei seinem WM-Debüt ein ganz bitteres Eigentor für die Schweizer Nationalmannschaft. © ALEX GRIMM/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

12. Juni, 16.38 Uhr: Nottingham mit 28-Millionen-Euro-Paket für Fábio Vieira?

Eine Rückkehr zum HSV wird unwahrscheinlicher: Mit einer bärenstarken Saison hat Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira (25) dafür gesorgt, dass die Rothosen ihn unbedingt halten wollen. Laut dem Portal "FussballTransfers.com" haben die Hanseaten nun aber ernsthafte Konkurrenz im Werben um den Portugiesen bekommen. Nottingham Forest soll den "Gunners" demnach ein Angebot in Höhe von 28 Millionen Euro für den Edeltechniker unterbreitet haben. Der HSV hatte eigentlich gehofft, Vieira für deutlich weniger als die 22 Millionen Euro umfassende Kaufoption fest verpflichten zu können. Ob das nun noch realistisch ist?

Der HSV soll bei Wunschspieler Fabio Vieira (25) Konkurrenz aus Nottingham bekommen haben. © Florian Wiegand/dpa

12. Juni, 13.30 Uhr: Luka Vuskovic soll sich mit Brighton einig sein

Was passiert mit Luka Vuskovic (19)? Eine Rückkehr des Super-Talents zum HSV gilt weiterhin als ausgeschlossen. Gut möglich ist es trotzdem, dass der Kroate nicht bei Stammverein Tottenham Hotspur bleibt. Wie "The Athletic" nun berichtet, habe Premier-League-Konkurrent Brighton & Hove Albion ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund für den Abwehrspieler abgegeben. Vuskovic soll sich den Klub von Ex-St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler demnach gut als nächsten Karriereschritt vorstellen können. Laut "Sky" bestehe sogar schon eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und Brighton. Der 19-Jährige ist bei zahlreichen internationalen Top-Klubs auf dem Schirm, darunter Real Madrid, der FC Barcelona sowie der FC Bayern München. In Tottenham hat Vuskovic Vertrag bis 2030.

Wechselt Luka Vuskovic (19) innerhalb der Premier League? Brighton & Hove Albion soll sich mit dem Kroaten über einen Wechsel einig sein. © Marcus Brandt/dpa

11. Juni, 10.21 Uhr: HSV soll Interesse an Keasse Bah haben

Aufgrund des Abgangs von Ransförd Königsdörffer (24) und des sehr wahrscheinlichen Abschieds von Robert Glatzel (32) sucht der HSV nach Verstärkungen im Sturm. Sind die Rothosen in der zweiten Schweizer Liga fündig geworden? Wie das Portal "Arménie Football" auf X berichtet, sollen die Hamburger Interesse an Keasse Bah (21) von Stade Lausanne-Ouchy haben. Der belgische Transfer-Journalist Sacha Tavolieri hatte den Angreifer bereits Ende Mai mit den Hanseaten in Verbindung gebracht. Der 21-Jährige spielt erst ein Jahr in der Schweiz. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 33 Ligapartien sieben Treffer sowie vier Assists. Der Marktwert des Ivorers liegt derzeit bei rund 700.000 Euro.

Stürmer Keasse Bah (21) von Stade Lausanne-Ouchy soll das Interesse des HSV geweckt haben. © imago/Geisser

10. Juni, 14.34 Uhr: HSV soll Paderborns Laurin Curda im Visier haben

Die Gerüchteküche brodelt: Nahezu täglich wird der HSV mit Spielern in Verbindung gebracht, die sich in den Fokus der Rothosen gespielt haben sollen. Wie "BILD" berichtet, soll dazu nun auch Laurin Curda von Aufsteiger SC Paderborn gehören. Der 24-Jährige hatte die Ostwestfalen mit seinem Siegtreffer in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg vor Kurzem in die Bundesliga geschossen. Dem Bericht zufolge sei der HSV aber nur einer von mehreren Bundesligisten, die den Rechtsfuß gern verpflichten würden. So soll unter anderem auch der 1. FC Köln seine Fühler ausgestreckt haben. Curdas Marktwert liegt derzeit bei drei Millionen Euro.

Paderborns Laurin Curda (24, r.) soll beim HSV auf dem Zettel stehen. © WITTERS

9. Juni, 17.03 Uhr: HSV wird nach Pyro-Vergehen der Fans zur Kasse gebeten

Eine stattliche Summe: Der HSV ist aufgrund mehrere Pyro-Vergehen seiner Anhänger vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von insgesamt 180.000 Euro verurteilt worden. Die Summe verteilt sich auf vier Partien der abgelaufenen Saison. Den mit Abstand größten Teil macht dabei das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund im März aus, bei dem die HSV-Fans laut Gericht 48 Bengalische Feuer, 84 Blinker, zehn Rauchkörper, acht Sprühstifte sowie eine Rakete im Gästeblock zündeten. Allein dafür wurden die Rothosen zu einer Zahlung von 153.000 Euro verdonnert. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die HSV-Fans zünden gerne und oft Pyrotechnik. Dafür wird der Verein regelmäßig vom DFB-Sportgericht zu Geldstrafen verdonnert. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

9. Juni, 14.26 Uhr: HSV an Frankfurts Elias Baum dran?

Für Jahr zwei nach dem Bundesliga-Aufstieg sucht der HSV nach Verstärkungen. Dabei sollen die Rothosen ein Auge auf Elias Baum (20) von Eintracht Frankfurt geworfen haben. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sei der offensivstarke Außenverteidiger schon länger im Fokus der Hanseaten. Baum hat bei der SGE einen Vertrag bis 2028, allerdings eine unbefriedigende Saison mit nur fünf Einsätzen hinter sich. Beim HSV könnte der Abwehrspieler die rechte Schiene beackern, wo Giorgi Gocholeishvili (25, Rückkehr nach Donezk), William Mikelbrencis (22, steht vor dem Absprung) und Bakery Jatta (28) in der abgelaufenen Saison zum Einsatz kamen.

Frankfurts Außenverteidiger Elias Baum (20) soll das Interesse des HSV geweckt haben. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

8. Juni, 16 Uhr: HSV-Talent Bornschein wechselt nach Osnabrück

Ein weiteres Talent verlässt den HSV: Abwehrspieler Lukas Bornschein (21) wechselt von den Rothosen zum VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Der Innenverteidiger durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Hamburger. Für die zweite Mannschaft bestritt er 75 Spiele in der Regionalliga. Auch für die deutsche U19-Nationalmannschaft kam er zum Einsatz (fünf Länderspiele). Bornschein erklärte: "Der VfL hat mir von Anfang an einen klaren Weg aufgezeigt. Ich habe gespürt, dass hier Vertrauen in junge Spieler vorhanden ist und dass ich mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln kann" - diesen Eindruck hatte er beim HSV folglich nicht mehr.

HSV-Talent Lukas Bornschein (21) ist zum VfL Osnabrück gewechselt. (Archivfoto) © WITTERS

5. Juni, 14.47 Uhr: Grønbaek bleibt in Hamburg

Der Hamburger SV hat den Dänen Albert Grønbaek fest an sich gebunden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bislang nur vom französischen Club Stade Rennes ausgeliehen war, unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben. "Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa. "Ich bin überglücklich, dass ich beim HSV bleiben kann. Es fühlt sich fantastisch an. Das ist alles, was ich wollte. Besser hätte es also nicht laufen können", sagte der Däne.

Albert Grønbaek hat einen langfristigen Vertrag beim Hamburger SV unterschrieben. © Marcus Brandt/dpa

4. Juni, 18.12 Uhr: Gerüchteküche brodelt: Wechselt Glatzel nach Wolfsburg?

Laut Medienberichten wird Stürmer Robert Glatzel vom VfL Wolfsburg umworben. Angeblich seien die Verhandlungen schon weit fortgeschritten. Der Wahl-Eimsbüttler soll laut dem Hamburger Abendblatt ein Wunschspieler vom neuen VfL-Trainer Tobias Strobl sein. Demnach soll auch der 32-Jährige einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Laut Abendblatt hake es derzeit noch an den Vertragsmodalitäten. Außerdem seien sich die beiden Klubs noch nicht über eine Ablösesumme einig. Der Marktwert des Stürmers beläuft sich laut Transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro.

Laut Gerüchten könne Stürmer Robert Glatzel den HSV bald verlassen. © Carmen Jaspersen/dpa

3. Juni, 10.12 Uhr: Rothosen verhandeln um Viera und Grønbaek

Die Verantwortlichen des HSV scheinen mit ihrer Kaderplanung voranzukommen. Besonders eine Verhandlung scheint erfolgreich: Albert Grønbaek steht unmittelbar vor einer festen Verpflichtung bei den Rothosen. Laut Informationen des Hamburger Abendblatts hat der Bundesligist die an Stade Rennes zu zahlende Ablösesumme des Dänen herunterhandeln können - zuletzt waren von 4,5 Millionen Euro die Rede. Daneben will der HSV den vom FC Arsenal geliehenen Fabio Vieira halten. Auch der 26-Jährige hat klargemacht, weiter Teil des Hamburger Klubs sein zu wollen. Doch die mit dem Premier-League-Verein ausgemachte Kaufoption in Höhe von 22 Millionen ist für die Rothosen unrealistisch. Laut Informationen würden die Gunners den Linksfuß zwischen 10 und 15 Millionen ziehen lassen - die Hamburger hingegen streben eine einstellige Millionensumme an.

Fabio Vieira (26, l.) wünscht sich einen Verbleib beim HSV. Die Verhandlungen um Albert Grønbaeck entwickeln sich positiv. © IMAGO / HMB-Media

28. Mai, 16.52 Uhr: HSV überschreitet Marke von 150.000 Mitgliedern

Glückwunsch! Der HSV hat die Marke von 150.000 Mitgliedern geknackt. Den Meilenstein feiert der Verein unter anderem mit einem 1.870 Quadratmeter großen Banner im Hamburger Hafen, auf dem die Vornamen aller 150.000 Mitglieder eingearbeitet wurden. Erst im Oktober 2023 hatte der Klub die Marke von 100.000 Mitgliedern überschritten, in nicht einmal drei Jahren kamen noch einmal weitere 50.000 Mitglieder dazu. Vorstand Eric Huwer () sprach von einem "Zeichen, das uns bewegt und bestätigt, was wir schon immer wussten: Die größte Stärke dieses Vereins sind seine Menschen."

In das XXL-Banner wurden die Vornamen aller 150.000 Mitglieder eingearbeitet. © WITTERS

28. Mai, 14.52 Uhr: HSV-Talent Bilal Yalcinkaya wechselt zum SC Verl

Er sah in Hamburg keine Perspektive: HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (20) ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der Offensivakteur bestritt für die zweite Mannschaft der Rothosen 45 Einsätze. Der U17-Weltmeister trainiere regelmäßig bei den Profis mit, ein Einsatz war ihm aber nicht vergönnt - auch, weil er in der abgelaufenen Saison durch einen Fußbruch lange pausieren musste. "Bilal verfügt über ein besonderes Talent und hat sich über viele Jahre in unserem Nachwuchs kontinuierlich entwickelt", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). Der Wechsel biete dem Youngster nun die Möglichkeit, wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Yalcinkaya selbst sagte: "Der HSV ist für mich ein ganz besonderer Verein und wird immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen haben. Ich bin dankbar für die vielen Jahre am Campus sowie für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich hier erfahren habe."

HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (20) ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. (Archivfoto) © WITTERS

27. Mai, 15.23 Uhr: Emir Sahiti gewinnt mit Maccabi israelischen Pokal

Glückwunsch! Der vom HSV an Maccabi Tel Aviv ausgeliehene Emir Sahiti (27) hat mit dem israelischen Klub den heimischen Pokal gewonnen. Im Finale am Dienstag schlug Maccabi Gegner Hapoel Beer Sheva mit 2:1. Sahiti war in der 75 Minute ausgewechselt worden. In einer hitzigen Schlussphase zeigte ihm der Schiedsrichter im Zuge einer Rudelbildung noch die Rote Karte - feiern durfte der Offensivakteur kurz darauf trotzdem.

Der vom HSV an Maccabi Tel Aviv ausgeliehene Emir Sahiti (27) hat mit dem israelischen Klub den heimischen Pokal gewonnen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

26. Mai, 17.44 Uhr: Spielt Luka Vuskovic doch weiter für den HSV?

Das wäre der große Traum vieler Fans: Womöglich spielt Luka Vuskovic (19) in der kommenden Saison doch für den HSV! Wie Fußballjournalist Miguel Delaney von der britischen Zeitung "The Independent" berichtet, soll der Kroate bei seinem Heimatverein Tottenham Hotspur einen neuen Vertrag unterschreiben - und anschließend erneut nach Hamburg ausgeliehen werden. Vuskovic selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es sein großer Traum sei, zusammen mit Bruder Mario (24), dessen Dopingsperre im November endet, für den HSV zu spielen. Womöglich geht das tatsächlich in Erfüllung.

Luka Vuskovic (19) könnte in der kommenden Saison doch erneut für den HSV auflaufen. © Marcus Brandt/dpa