HSV-Coach Baumgart über Gegenwind: "Es macht schon was mit einem"

Hamburg - Steffen Baumgart (52) lässt sich durch die Ergebniskrise des HSV in der 2. Bundesliga nicht aus der Ruhe bringen.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) spürt aktuell mächtig Gegenwind. Den Kopf in den Sand stecken will der Übungsleiter aber nicht. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

"Erst mal muss man sagen: Druck auf dem Kessel ist in unserem Job immer", erklärte er vor dem einstigen Erstliga-Klassiker am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04.

"Die haben auch Druck auf dem Kessel", meinte der 52-Jährige mit Blick auf den abstiegsbedrohten Gegner. "Ich glaube, bei beiden Vereinen hast du Gegenwind. Also ich habe hier noch keinen Rückenwind gehabt."

Besonders die Leistung beim 1:3 gegen Eintracht Braunschweig hatte Diskussionen, auch um Baumgart, ausgelöst. "Es macht schon was mit einem", räumte der Coach ein. "Die Frage ist halt, wie man da durchgeht. Ich versuche, da klar durchzugehen. Ich versuche, bei mir zu bleiben."

Er sei aber auch nicht der Typ, der schnippt und dann geht es weiter. "Ich versuche, die Situation zu lösen. Und die kann ich nur auf meine Art lösen und das werde ich. Davon bin ich überzeugt."

Es sei schwierig, wenn man anfange, "herumzueiern oder einen Zickzackkurs zu fahren", sagte der Trainer weiter. "Es ist ja nicht so, dass wir hier komplett daneben liegen mit dem, was wir an Ideen haben."