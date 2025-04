HSV-Coach Merlin Polzin will im Saison-Endspurt "Vollgas auf Attacke gehen"

HSV-Coach Merlin Polzin (34) hat die Marschroute für den Saison-Endspurt vorgegeben: Attacke. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

"Fünf Spieltage vor Schluss wollten wir in einer guten Ausgangsposition sein. Dass wir uns jetzt in dieser Situation befinden, ist etwas, was wir uns hart erarbeitet haben. Damit werden wir jetzt weitermachen und uns nicht zurücklehnen", unterstrich Trainer Merlin Polzin (34) auf der PK am Donnerstag.

Es gehe für ihn und seine Mannschaft nicht darum, irgendetwas zu verteidigen, stattdessen wolle man "Vollgas auf Attacke gehen", wie der junge Coach es formulierte. Auf Schalke soll damit angefangen werden.

"Es macht unfassbar viel Spaß, da auflaufen zu dürfen. Es ist ein super Verein, die Stimmung ist überragend. Zahlreiche HSV-Fans werden auch die Reise mit antreten. Ich freue mich auf ein richtig cooles Spiel", verdeutlichte der 34-Jährige.

Seine Mannschaft habe die schwache Leistung beim 2:4 gegen Eintracht Braunschweig aufgearbeitet und ihre Schlüsse gezogen. "Unser Blick geht nur nach vorne. Wir sind hungrig und haben richtig Bock auf das Spiel", betonte Polzin.