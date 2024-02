HSV-Coach Polzin will Walter-Ball fortsetzen: "Nur an kleinen Stellschrauben drehen"

Hamburg - Das erste Spiel nach Tim Walter (47)! Keine Woche nach der Entlassung seines Cheftrainers steht der Hamburger SV am Samstag (13 Uhr) vor der schweren Auswärtsaufgabe bei Hansa Rostock . Interimscoach Merlin Polzin (33) schaut mit voller Vorfreude auf sein Debüt.

Merlin Polzin (33) freut sich auf sein Debüt als Interimstrainer des HSV. © Christian Charisius/dpa

Hinter dem neuen Mann an der Seitenlinie des HSV liegt eine intensive Woche. Nach dem Aus seines Chefs steht Polzin nun selbst im Rampenlicht und hat eine große Chance, sich dauerhaft den Stuhl beim wankenden Zweitliga-Riesen zu sichern. In der Pressekonferenz vor der Partie in Rostock wollte er die Aufmerksamkeit aber von sich nehmen.

"Wir wollen als Trainerteam jetzt das Vertrauen des Vereins gemeinsam umsetzen", erklärte der Hamburger Jung, der aus Bramfeld kommt, glühender HSV-Anhänger ist und schon seit Jahren im Klub arbeitet. "Wir versuchen, die Dinge bestmöglich umzusetzen und eine gute Leistung am Samstag abzuliefern."

Die "persönlich spannende Woche" habe Polzin dazu genutzt, den Rückschlag der Entlassung zu verarbeitet und der Mannschaft Sicherheit auszustrahlen. "Es ist die Chance da, Dinge besser zu machen als bisher", stellte der 33-Jährige klar. "Wir haben aber auch gemeinsam mit Tim viel Positives bewegt, daran werde ich festhalten. Wir wollen weiterhin mutigen und überzeugenden Fußball spielen."

Generell sei nicht so viel zu verändern gewesen, wie der Interimstrainer betonte, denn in den vergangenen Jahren sei vieles erreicht worden. Lediglich an einigen Stellschrauben habe er drehen müssen. "Es geht nicht um große taktische Veränderungen", sagte Polzin, der seinem ehemaligen Chef durchaus dankbar ist. "Ich konnte Dinge als Mensch und Trainer von ihm lernen, die für mich ganz entscheidend sind."