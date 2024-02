Junges Trainertalent für den HSV? "Werden keinen 180-Grad-Wechsel vollziehen"

Hamburg - Klar ist: Der HSV hat Tim Walter (48) samt Trainerteam entlassen. Schnell stand das Gerücht über Steffen Baumgart (52) als Nachfolger im Raum. Bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag wurde das aber erst einmal nicht bestätigt.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (42) glaubt an Trainertalent Merlin Polzin. © Swen Pförtner/dpa

Co-Trainer Merlin Polzin (33) soll es interimsmäßig sein und vor allem gegen Hansa Rostock am kommenden Samstag (13 Uhr/Sky) als Cheftrainer auf der Bank am Spielfeldrand sitzen.

"Er bekommt definitiv die Chance, und das aus voller Überzeugung", gab Sportvorstand Jonas Boldt (42) bei der Pressekonferenz am Montag bekannt.

"Wir werden jetzt keinen 180-Grad-Wechsel vollziehen. Deshalb haben wir auch die Entscheidung getroffen mit Merlin Polzin." Seit dreieinhalb Jahren ist der gebürtige Hamburger im Trainerteam des Hamburger SV an Bord und soll nun die richtigen Stellschrauben drehen, um im Aufstiegskampf doch noch das Ruder herumzureisen.

"Wir wollen das Potenzial wieder auf die Straße bringen, mehr Ruhe und Stabilität reinbringen und dann ganz in Ruhe entscheiden wie es in der Konstellation oder vielleicht auch anderweitig weiter geht", so der Geschäftsführer über die Trainer-Zukunft der Hanseaten.

Polzin sei laut Boldt trotz der Enttäuschung über den Abschied von Trainer Walther voller "Energie". "Er hat mit strahlenden Augen und einem klaren 'Ja' gesagt, dass er eine Idee hat, wie wir die Dinge jetzt anpacken werden."