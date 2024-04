HSV-Coach Steffen Baumgart kommt bei Kinderfragen "ins Schwitzen"

Hamburg - "Ich komme hier ins Schwitzen, was ist denn mit Euch los?" - Die Überraschung von Coach Steffen Baumgart (52) war groß, als er am heutigen Donnerstag auf der Pressekonferenz des HSV einige pikante Fragen gestellt bekam.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) musste sich am heutigen Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Braunschweig auch den Fragen einiger Kinder stellen. © Roland Weihrauch/dpa

Im Rahmen des "Girls' Day" und "Boys' Day" hatten sich zahlreiche wissbegierige Kinder im Medienraum des Volksparkstadions eingefunden, um die Pressevertreter bei ihrer Arbeit vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (Samstag/13 Uhr) zu unterstützen.

So ging der erste Heranwachsende direkt in die Vollen und fragte: "Glauben Sie, dass der HSV noch aufsteigt?" Baumgarts Antwort: "Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir wissen, dass wir in einer nicht so guten Situation sind, aber wir können es schaffen. Wir glauben daran, bis zum letzten Tag."

Der Nächste wollte wissen, ob der gebürtige Rostocker vorher gewusst habe, dass sein Spielsystem nicht zum Kader der Rothosen passt - uff! Der Trainer erklärte: "Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr so lange dauert, bis die Abläufe passen, wir haben in dieser Saison nur keine Zeit mehr."

In der nächsten Spielzeit soll das aber schon ganz anders aussehen, schwang in Baumgarts Worten mit. Bleibt er denn Trainer des HSV? "Ja, möchte ich. Ich weiß, dass ich dafür Ergebnisse brauche, aber ich habe nicht vor, zu gehen", unterstrich er auf die entsprechende Frage.

Jetzt steht aber erst einmal das Saisonfinale an, in dem sich die Rothosen nach der bitteren 0:1-Pleite gegen Holstein Kiel rehabilitieren müssen. "Man hat es den Jungs angemerkt. Die Freude und Leichtigkeit ist nicht so da. Die Jungs versuchen aber, sich da rauszuarbeiten", so der 52-Jährige.