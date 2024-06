HSV: Diese Profis haben noch keine Sommerpause

Hamburg - Der Urlaub muss warten! Für einige Profis des Hamburger SV hat die Sommerpause noch nicht begonnen, für sie stehen in den kommenden Tagen Länderspiele mit ihren Nationalteams an.

Eine Premiere feiert dabei Immanuel Pherai (23). Der gebürtige Niederländer ist zum ersten Mal für das Geburtsland seines Vaters Suriname nominiert worden. Gemeinsam mit den beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Virgil Misidjan (30, 1. FC Nürnberg) und Sheraldo Becker (29, Union Berlin) tritt Pherai in der zweiten Runde der WM-Quali an.



In der Gruppe F trifft das südamerikanische Land, das in der Weltrangliste auf Rang 144 liegt, zunächst am Juni auf St. Vincent und die Grenadinen (173.), drei Tage später steht die Partie auf Anguilla (209.) an.

Auf Laszlo Benes (26) wartet ebenfalls ein besonderes Highlight. Er nimmt mit der Slowakei an der EM in Deutschland teil. In der Gruppe E heißen die Gegner Belgien (17. Juni), Ukraine (21. Juni) und Rumänien (26. Juni). In den kommenden Tagen stehen zwei Testspiele an, am 5. Juni gegen San Marino, vier Tage darauf gegen Wales.

Dennis Hadzikadunic (25), der gerne beim HSV bleiben würde, steht mit der Auswahl Bosnien-Herzegowinas vor zwei Topspielen. Das Team von Neu-Nationaltrainer Sergej Barbarez (52) testet erst am heutigen Montag in London gegen England, anschließend in Empoli gegen Italien (9. Juni).