HSV: Diese Spieler könnten den Verein im Winter verlassen
Hamburg - Der HSV hat eine mehr als ordentliche erste Saisonhälfte hinter sich, für einige Spieler liefen die vergangenen Monate aber alles andere als zufriedenstellend. TAG24 macht den Check, wer den Verein noch im Winter verlassen könnte.
Sechser Jonas Meffert (31) war einer der Aufstiegsgaranten in der vergangenen Zweitliga-Saison - in der Bundesliga spielte der Mittelfeldakteur aber kaum noch eine Rolle, kam insgesamt nur auf 144 Einsatzminuten.
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Mefferts Ex-Klub Holstein Kiel Interesse haben soll. Auch der Spieler selbst soll einer Rückkehr nicht abgeneigt sein. Sollte es konkret werden, würde der HSV dem verdienten Profi wohl keine Steine in den Weg legen.
Wechselwahrscheinlichkeit: 70 Prozent
Noch deutlicher sieht es bei Silvan Hefti (28) aus. Der Schweizer ist in dieser Saison im internen Ranking der Rechtsverteidiger komplett abgestürzt, hat bei den Rothosen keine Perspektive mehr.
Die Hamburger wollen den 28-Jährigen gerne abgeben - fragt sich nur, ob sich im Winter ein Abnehmer für den Abwehrspieler findet, der zuletzt im September in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kam.
Wechselwahrscheinlichkeit: 90 Prozent
HSV: Noah Katterbach soll gehen, Zukunft von Immanuel Pherai offen
Das Gleiche wie für Hefti gilt auch für Noah Katterbach (24): Der Defensivakteur ist in der Gunst von Coach Merlin Polzin (35) stark gesunken, kam nur für die Regionalliga-Kicker zum Einsatz.
Im Volkspark gibt es keine Verwendung mehr für den Linksfuß, der mit seinen Beratern bereits auf der Suche nach einem neuen Verein ist und Hamburg nach insgesamt zweieinhalb Jahren verlassen dürfte.
Wechselwahrscheinlichkeit: 90 Prozent
Nicht ganz so klar ist die Situation bei Immanuel Pherai (24): Der Edeltechniker hatte in der Hinrunde (mal wieder) Verletzungspech, kam auch deswegen nur zu 25 Einsatzminuten. Sein großes Potenzial konnte er erneut nicht zeigen.
Vor Kurzem wechselte Pherai seine Berateragentur - womöglich, um sich für einen Wintertransfer in Stellung zu bringen? An Interessenten dürfte es vermutlich nicht mangeln, aber der Ausgang ist völlig offen.
Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent
HSV: Emir Sahiti dürfte wohl gehen, was wird aus Keeper Daniel Peretz?
Ähnlich verhält es sich bei Emir Sahiti (27): Der Kosovare kam nur spärliche 122 Minuten in der Bundesliga zum Einsatz, nachdem er in der Vorsaison durchaus noch eine wichtige Rolle gespielt hatte. Den Großteil der Partien stand er nicht mal im Kader.
Der 27-Jährige und seine Berater dürften den Markt nach möglichen Abnehmern scannen. Im Falle der Fälle würde der HSV dem Offensivakteur höchstwahrscheinlich ziehen lassen.
Wechselwahrscheinlichkeit: 60 Prozent
Daniel Peretz (25) kam im Sommer auf Leihbasis vom FC Bayern München, um in Hamburg Spielpraxis zu sammeln. Der Israeli verlor den Kampf um die Nummer eins jedoch und kam nur im DFB-Pokal zweimal zum Einsatz.
Ein vorzeitiger Abbruch der Leihe steht im Raum, allerdings haben die Hamburger daran naturgemäß eher wenig Interesse. Fraglich ist, wie der FCB die Sache sieht.
Wechselwahrscheinlichkeit: 20 Prozent
HSV: Bei Rückkehrer Anssi Suhonen stehen alle Zeichen auf Abschied
Anssi Suhonen (24) war in diesem Kalenderjahr erst an Jahn Regensburg und dann an Östers IF aus Schweden verliehen. Zur Rückrunde kehrt er in den Volkspark zurück, hat aber keine wirkliche Perspektive.
Der Finne und seine Berater sondieren den Markt und hoffen auf ein passendes Angebot. Interesse soll es aus den Niederlanden sowie aus Dänemark geben.
Wechselwahrscheinlichkeit: 90 Prozent
