HSV empfängt Baumgart-Ex Paderborn: Rothosen mit vier Änderungen

Hamburg - Zwei Top-Teams der 2. Bundesliga im direkten Duell: Am heutigen Samstag (13 Uhr) empfängt der HSV den SC Paderborn 07 im heimischen Volkspark. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52, r.) und sein Nachfolger in Paderborn, Lukas Kwasniok (43), schätzen sich sehr. © David Inderlied/dpa

Das sagen die Trainer

HSV-Coach Steffen Baumgart (52): "Ich hatte in Paderborn vier schöne und erfolgreiche Jahre als Trainer. Das vergisst man nicht, deshalb wird dieser Verein für mich immer besonders sein. Lukas Kwasniok ist ein Trainer, der auf jede Frage eine Antwort findet, der beim Gegner Stärken und Schwächen herausfindet und immer darauf reagieren kann."

SCP-Trainer Lukas Kwasniok (43): "Es gibt viele tolle Spiele in der 2. Liga, aber das ist mit das geilste. Du fährst extrem gerne nach Hamburg, weil die Kulisse toll ist und der HSV einen großen Namen hat. Und, weil wir in der Vergangenheit nicht so schlecht da aussahen."

Der TAG24-Tipp

Der HSV ringt Paderborn in einem engen, aber torreichen Spiel nieder und triumphiert mit 3:2.

Erstmeldung: 6.45 Uhr. Aktualisiert: 12.26 Uhr