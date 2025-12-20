HSV empfängt Frankfurt: Wenn dieser Spieler scort, wird es eng für die Rothosen
Hamburg - Aufsteiger gegen Champions-League-Teilnehmer: Zum Jahresabschluss empfängt der HSV am Samstag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt - auf einen Spieler der SGE müssen die Rothosen dabei besonders aufpassen.
Flügelspieler Ritsu Doan (27) ist nach seinem Wechsel vom SC Freiburg an den Main voll eingeschlagen: Mit vier Treffern und vier Assists ist der Japaner zusammen mit Jonathan Burkhardt (25) und Can Uzun (20) Top-Scorer der Eintracht.
Doch nicht nur das: Immer wenn Doan in der bisherigen Bundesliga-Saison einen Scorerpunkt sammelte, holte die SGE in dem jeweiligen Spiel drei Punkte. Gleich dreimal traf er zum wichtigen 1:0 - der HSV sollte entsprechend gewarnt sein.
Darüber hinaus können sich die Zuschauer im Volkspark auf den ein oder anderen gefährlichen Umschaltmoment einstellen: Die Hanseaten erzielten bereits fünf Kontertore (Platz zwei im Liga-Vergleich), Frankfurt liegt in dieser Statistik mit vier Treffern auf Rang drei.
Generell könnte das Duell torreich werden: In den sieben Auswärtsspielen der Eintracht fielen bisher 37 Tore und damit mehr als fünf im Schnitt - Liga-Höchstwert! Die SGE ist dabei auch die Mannschaft, die die meisten Gegentreffer in der Fremde zuließ (20) - gute Nachrichten für den HSV.
Die voraussichtlichen Aufstellungen
HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Baldé
SGE: Zetterer - Kristensen, R. Koch, Collins - Doan, Larsson, Dahoud, Brown - Uzun, M. Götze - Knauff
Der TAG24-Tipp
Der Volkspark erlebt zum Jahresabschluss noch mal ein torreiches Spiel: Der HSV knüpft der Eintracht ein 2:2 ab.
Titelfoto: WITTERS