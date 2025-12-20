HSV empfängt Frankfurt: Wenn dieser Spieler scort, wird es eng für die Rothosen

Zum Jahresabschluss empfängt der HSV am Samstag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt. Auf Ritsu Doan müssen die Rothosen besonders aufpassen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Aufsteiger gegen Champions-League-Teilnehmer: Zum Jahresabschluss empfängt der HSV am Samstag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt - auf einen Spieler der SGE müssen die Rothosen dabei besonders aufpassen.

Frankfurt Ritsu Doan (27) spielt eine starke Saison. Wenn der Japaner einen Scorerpunkt sammelte, gewann die Eintracht bisher immer.
Frankfurt Ritsu Doan (27) spielt eine starke Saison. Wenn der Japaner einen Scorerpunkt sammelte, gewann die Eintracht bisher immer.  © WITTERS

Flügelspieler Ritsu Doan (27) ist nach seinem Wechsel vom SC Freiburg an den Main voll eingeschlagen: Mit vier Treffern und vier Assists ist der Japaner zusammen mit Jonathan Burkhardt (25) und Can Uzun (20) Top-Scorer der Eintracht.

Doch nicht nur das: Immer wenn Doan in der bisherigen Bundesliga-Saison einen Scorerpunkt sammelte, holte die SGE in dem jeweiligen Spiel drei Punkte. Gleich dreimal traf er zum wichtigen 1:0 - der HSV sollte entsprechend gewarnt sein.

Darüber hinaus können sich die Zuschauer im Volkspark auf den ein oder anderen gefährlichen Umschaltmoment einstellen: Die Hanseaten erzielten bereits fünf Kontertore (Platz zwei im Liga-Vergleich), Frankfurt liegt in dieser Statistik mit vier Treffern auf Rang drei.

HSV will bei der TSG Hoffenheim das schaffen, was 15 Jahre nicht mehr gelang
HSV - Hamburger SV HSV will bei der TSG Hoffenheim das schaffen, was 15 Jahre nicht mehr gelang

Generell könnte das Duell torreich werden: In den sieben Auswärtsspielen der Eintracht fielen bisher 37 Tore und damit mehr als fünf im Schnitt - Liga-Höchstwert! Die SGE ist dabei auch die Mannschaft, die die meisten Gegentreffer in der Fremde zuließ (20) - gute Nachrichten für den HSV.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Baldé

SGE: Zetterer - Kristensen, R. Koch, Collins - Doan, Larsson, Dahoud, Brown - Uzun, M. Götze - Knauff

Der TAG24-Tipp

Der Volkspark erlebt zum Jahresabschluss noch mal ein torreiches Spiel: Der HSV knüpft der Eintracht ein 2:2 ab.

Titelfoto: WITTERS

Mehr zum Thema HSV - Hamburger SV: