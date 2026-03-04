Nachholpartie gegen Bayer 04: So will der HSV Ausfall von Dauerbrenner kompensieren
Hamburg - Mit knapp sieben Wochen Verzögerung darf auch der HSV seine Partie des 17. Spieltags nachholen. Mit Bayer 04 Leverkusen empfangen die Rothosen nach nur drei Tagen nach dem Spiel gegen RB Leipzig den nächsten Spitzengegner im Volkspark.
Nach acht langen Jahren wäre es am 13. Januar eigentlich so weit gewesen und der Hamburger SV hätte die Werkself in der Hansestadt begrüßt - wäre das winterliche Wetter im Norden nicht dazwischengegrätscht.
Nach Wochen von Schnee, Eis und Frost hatte an dem besagten Dienstagnachmittag plötzlich starkes Tauwetter eingesetzt. Das dadurch entstandene Wasser auf dem Stadiondach konnte nicht ordentlich abfließen und sorgte für Sicherheitsbedenken. Die Folge: Spielabsage rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff.
Das Wetter an diesem so frühlingshaften, sonnigen Mittwoch sollte der Partie dieses Mal zumindest keine Probleme bereiten. Das Fehlen von Nicolas Capaldo (27, Bauchmuskelverletzung) sowie Miro Muheim (27, Gelbsperre) den Hamburgern potenziell hingegen schon.
Denn die Rothosen müssen somit gleich auf zwei wichtige Verteidiger verzichten. Und gerade der Schweizer, der seine erste Zwangspause absitzen muss, wird schwer zu ersetzen sein. Einer kommt dabei für ihn wohl am ehesten infrage: William Mikelbrencis (22).
Volle Power ist ein Muss
Der eigentliche Rechtsfuß konnte die linke Außenbahn schließlich bereits beschnuppern. Gemeinsam mit Muheim hatte das beim 2:2 gegen Bayern recht gut funktioniert.
Dennoch betonte Trainer Merlin Polzin (35) bei der Pressekonferenz am Dienstag, dass alle Spieler, die für die Partie zur Verfügung stehen, volle Power geben müssen. "Wir müssen maximal intensiv sein, um überhaupt eine Chance zu haben!"
Die voraussichtlichen Aufstellungen:
HSV: Heuer Fernandes - Omari, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Fabio Vieira, Remberg, Mikelbrencis - Königsdörffer, Downs, Otele
B04: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Palacios, Aleix Garcia - Tape, Maza, Grimaldo, Poku - Schick
TAG24-Tipp:
Bayer wird die Rothosen im eigenen Stadion ordentlich herausfordern. Lange halten die Hamburger mit den Fans im Rücken dem Druck der Werkself stand, müssen letztlich aber eine Last-Minute-Niederlage (1:2) hinnehmen.
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa