HSV empfängt Kaiserslautern: Schonlau auf der Bank, Polzin fehlt krank

Hamburg - Ein Kracher! Der HSV will am heutigen Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern zurück an die Tabellenspitze springen. Die Roten Teufel sind allerdings nicht nur punktgleich, sondern auch das beste Team der Rückrunde. Trainer Merlin Polzin (34) wird das Duell krankheitsbedingt verpassen.