Ex-HSV-Trainer Zinnbauer schreibt in Marokko Geschichte

Hamburg/Casablanca - Er hat es tatsächlich geschafft! Der ehemalige HSV -Trainer Josef Zinnbauer (54) hat mit Raja Casablanca das Double in Marokko gewonnen. Und das nicht irgendwie, sondern ungeschlagen!

Josef Zinnbauer (54) gewann mit Raja Casablanca das marokkanische Double. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Nach der gewonnenen Meisterschaft Mitte Juni stand für den 54-Jährigen und sein Team am Montagabend das Pokalfinale an. Gegner war Vorjahres-Champion und Vize-Meister FAR Rabat.

In einer spannenden Partie behielt Raja mit 2:1 (1:1) die Oberhand und kürte sich somit zum Pokalsieger des Landes.

Yousri Bouzok hatte den Meister bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht, Amine Zouhzouh (28.) für Rabat noch vor der Pause ausgeglichen. Den entscheidenden Treffer markierte Casablancas Abwehrspieler Mohamed Boulacsou (79.), der Jubel kannte anschließend keine Grenzen. Für Raja war es nach 1996 der zweite Double-Gewinn der Vereinsgeschichte.

Auf Instagram postete Zinnbauer ein Foto des Vereins, das ihn mit der Pokal-Trophäe zeigte. Dazu stand geschrieben: "Gute Nacht." Und die wird nach dem Sieg kurz ausgefallen sein.